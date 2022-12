Brasil - Croacia, Mundial Qatar 2022: Neymar, del golazo con una doble pared y una alta definición a no patear en la definición por penales

escuchar

Mundo Neymar. Cómo viajar del éxtasis a la frustración en poco más de 15 minutos. Increíble. Todavía no lo puede creer el 10 de Brasil. El crack no estaba haciendo un partido destacado, había estado discontínuo. Había intentado con gambetas, como siempre, pero no tenía precisión para resolver cerca del área de Croacia.

Hasta que todo parecía cambiar en el último minuto del primer tiempo suplementario del partido por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Todo parecía fiesta y un gol decisivo para la clasificación de Brasil rumbo a las semifinales, ese golazo con méritos individuales y colectivos para Neymar y Brasil, pero todo se desmoronó con el empate de Bruno Petkovic para el 1-1 a cuatro minutos para el final y la derrota luego en los penales por 4-2. ¿Qué sucedió además? Como Croacia no falló ningún remate, terminó festejando el seleccionado europeo antes que pueda ejecutar... Neymar, que era el número 5 en la lista de Tité.

Golazo infernal

Iban 15 minutos del primer tiempo suplementario: Neymar recibió de Marquinhos a la altura de tres cuartos del campo y tiró una primera pared con Rodrigo. El 10 volvió a recibir, aceleró y volvió a tirar una pared pero ahora con Paquetá, a la altura de la medialuna del área de Croacia. Recibió con un control orientado, intentaron derribarlo desde atrás y se hizo espacios a pura gambeta. Y cuando salió el arquero Dominik Livakovic, definió elegantemente con un toque que infló la red para el 1-0 del equipo de Tité.

Brasil había tenido la posesión del balón más que Croacia, pero el desarrollo había sido parejo. Incluso el seleccionado europeo había contado con chances claras para convertir también. Por momentos había sido un partido de ajedrez, una pelea de boxeo con estudio de rounds. Pero el talento individual apareció en tiempo suplementario, potenciado por una buena combinación colectiva.

Neymar anota el primer gol de Brasil en el partido contra Croacia por los cuartos de final del Mundial, el viernes 9 de diciembre de 2022, en Rayán, Qatar. (AP Foto/Andre Penner)

En el tiempo suplementario, Croacia había emparejado la tenencia, a tal punto que en el balance final terminaron ambos con el 50% de la posesión del balón. Y con idénticos merecimientos del seleccionado europeo para llevarse el empate, que consiguió por intermedio de Bruno Petkovic, con un zurdazo que -tras un desvío en Marquinhos- se metió en el palo izquierdo del arquero.

Brasil acusó el golpe y casi no tuvo tiempo para buscar la victoria, ya que enseguida vinieron los penales. Allí se impuso Croacia por 4-2 y Neymar no llegó a patear. Suele ser común que los entrenadores designen a sus mejores jugadores como los primeros ejecutantes o... como el último, el supuesto quinto penal. Sin embargo, esta vez el equipo de Tité fue eliminado antes que Neymar tenga la chance de rematar.

En la definición desde los once metros, Nikola Vlasic marcó el 1-0, fuerte al medio. Rodrygo disparó y atajó Livakovic. Lovro Majer, otra vez al medio: gol. Croacia, 2-0. Casemiro, a la derecha del arquero, que adivina la intención, pero no alcanza. Descontó Brasil. Modric, una bola lisa: 3-1. Pedro, con clase. Seguía arriba Croacia. Una de billar, contra el palo, Mislav Orsic. Croacia está 4-2. Va Marquinhos, directo al palo. Acaba la faena 4-2.Y por eso la frustración fue doble para el 10 que estaba ilusionado con ser campeón del mundo.

