Cancillería dio una serie de recomendaciones para los argentinos que viajen a EE.UU. por la Copa América

Escuchar

Solo faltan dos semanas para que la Copa América se vuelva un hecho. Y mientras la selección albiceleste avanza en su puesta a punto en territorio norteamericano para el evento deportivo en el que defenderá el título obtenido en Brasil, la Cancillería enumeró varias recomendaciones para que tengan en cuenta aquellos argentinos que viajen a Estados Unidos. Qué se puede y qué no hay que hacer.

Entre las muchas sugerencias e informaciones que dio a conocer el organismo estatal, que incluye la documentación necesaria para ingresar al país y los datos de contacto de los consulados en los distintos estados, la Cancillería tuvo especial énfasis en la relación de los turistas con la Policía local. “Suele tener protocolos muy claros de actuación, se recomienda cumplir estrictamente con lo requerido en caso de atravesar un control policial de cualquier tipo”, fue la primera advertencia, a la que sumaron evitar establecer contacto físico con miembros de las fuerzas de seguridad.

La selección argentina entrena en Miami con vistas a la Copa América 2024 X

“Cómo actuar si es detenido por la policía al conducir un vehículo por cualquier motivo”, reza en un tramo de la denominada “guía práctica”. “Manténgase dentro del auto, no salga, encienda las luces internas si es de noche o hay poca luz. Ponga las manos en el volante, mantenga las manos a la vista del oficial en todo momento y no haga movimientos que pudieran parecer sospechosos. No salga del auto hasta que le indiquen hacerlo. Mantenga la calma y siga las instrucciones del oficial”, se aclara, y recomiendan hacerle saber al oficial si no sabe hablar en su idioma (”I don’t speak English”).

La Dirección de Asuntos Consulares elaboró una guía de recomendaciones y sugerencias para argentinos que viajen a la Copa América en Estados Unidos 🇺🇸



⚽️ Es importante tenerlas en cuenta para preveer imponderables y tener una estadía tranquila alentando a nuestra selección.



📎… pic.twitter.com/5cpdNmWBhQ — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) June 6, 2024

La Cancillería sugirió, “encarecidamente”, contratar un seguro médico y cobertura de viajero previo al arribo a EE. UU. Las autoridades explicaron que los servicios de salud en ese país son pagos. “Considere que una atención normal por una molestia estomacal puede costar no menos de USD 150, sin considerar medicación a tomar. Luego, los costos se incrementan hasta números que podrían superar los cientos de miles de dólares”, advierte el organismo a cargo de Diana Mondino.

En Estados Unidos, la edad legal mínima para beber alcohol es de 21 años, por lo que ignorar esta regla, suma la entidad, conlleva una variedad de consecuencias tales como citación a tribunales e importantes multas. De todas maneras, en la guía publicada por Cancillería en las redes figuran los detalles sobre el consumo de esas bebidas y estupefacientes y sus respectivas reglamentaciones en muchos de los Estados. Por ejemplo, en Atlanta y en todo Georgia no está permitido el consumo de alcohol en lugares públicos.

Así se ve el Allegiant Stadium, una de las cuatro sedes de la Copa América 2024 ubicadas al oeste de Estados Unidos Conmebol

No todas son cuestiones de seguridad. La entidad brindó un detalle de cuestión doméstica que diferencia a Argentina con Estados Unidos: la red eléctrica de ese país posee un voltaje de 110 voltios y 60 Hz y la ficha de enchufes utilizada es TIPO A (dos clavijas planas paralelas) y TIPO B (dos clavijas paralelas planas y una clavija central de conexión a tierra).

Algunas recomendaciones al momento de ir a los estadios

Está prohibida la compra o reventa de entradas para partidos por fuera de los canales oficiales establecidos

Llegar al estadio con suficiente antelación.

Cooperar cuando se realiza la inspección de seguridad.

Sentarse en el asiento correspondiente.

Mantenerse fuera de las zonas prohibidas.

Mantener las escaleras, pasillos y salidas de emergencia libres en todo momento.

Cooperar cuando se le solicite moverse a otro asiento por razones de seguridad.

LA NACION