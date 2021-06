Caos en Brasil: el seleccionado sigue en pie de guerra y no se sabe con qué plantel jugará la Copa América ni si seguirá Tite

Los futbolistas del seleccionado de Brasil festejaron los goles del 2-0 sobre Ecuador con el director técnico Tite. La imagen simbolizaba más un gesto de unidad del plantel en su postura contra la Copa América que una muestra de satisfacción por lo encaminada que quedaba la clasificación para el Mundial Qatar 2022, con el puntaje ideal en cinco fechas.

“Todo el mundo ya sabe cuál es nuestra posición. Más claro, imposible. Queremos hablar después del partido del martes [ante Paraguay en Asunción] para no desviarnos del objetivo, que para nosotros es la Copa del Mundo”, expresó el capitán Casemiro tras la victoria por las eliminatorias en Porto Alegre.

El mediocampista de Real Madrid fue el primer futbolista que públicamente se refirió al descontento y la indignación que causó en el plantel que la sede de la Copa América se mudase repentinamente a Brasil, luego de la deserción de Colombia, seguida el último domingo por la de la Argentina. Brasil ocupó el segundo lugar en el mundo entre los países que registraron más muertes por Covid-19 en los últimos siete días, con 11.797, por detrás de India, que sumó 21.717. Desde hace cuatro meses la cantidad de víctimas fatales no baja de las 1500 por día.

De acuerdo con el nuevo fixture que difundió la Conmebol, Brasil debe inaugurar la Copa América el próximo domingo, frente a Venezuela, en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia. ¿Lo hará con los futbolistas que desde hace unos días están concentrados en Teresópolis para afrontar las eliminatorias? Un agente que representa a cuatro jugadores del seleccionado dejó trascender que finalmente participarán, aunque tampoco se descarta que si no lo hacen sean convocados futbolistas del medio local. Una situación que acarrearía la renuncia de Tite, que no quiso darse importancia en el contexto general: “Mis adversidades son muy pequeñas en comparación con los problemas de salud y alimentación que padece mucha gente. Mis problemas son más sencillos”, dijo. Ante la insistencia sobre si su dimisión era una posibilidad, el entrenador expresó: “Ustedes pueden plantear cualquier hipótesis. Sólo les pido que sean cuidadosos. Lo diré cuando sea oportuno, no ahora. Venimos de un partido muy duro contra Ecuador”.

Eliminatorias: el resumen de Brasil 2 vs. Ecuador 0

Tite estuvo al frente del equipo que obtuvo la Copa América Brasil 2019 al vencer en la final a Perú (3-1). Su gestión suma 39 victorias, 10 empates y cuatro derrotas, con una eficacia de 79 por ciento. En el Mundial de Rusia quedó eliminado en los cuartos de final por Bélgica.

La Copa América llega a Brasil en el comienzo del Brasileirão, su liga nacional, organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), cuyo presidente, Rogério Caboclo, quedó enfrentado con los referentes del seleccionado porque en su última visita, el domingo pasado, no les adelantó el cambio de sede. Los jugadores alegan que se enteraron por la prensa que Brasil había tomado la organización. Al dirigente lo espera otro frente de tormenta, con sus colegas de Flamengo, Palmeiras, Corinthians y otros clubes si los jugadores de esos equipos son convocados de urgencia para cubrir las eventuales bajas de los que llegaron desde Europa.

Por el momento no está previsto que el Brasileirão sea suspendido. Los clubes ya están molestos porque afrontan el Brasileirão sin los jugadores que debieron ceder a Uruguay, Paraguay y Chile, además de los citados al seleccionado olímpico de Brasil que irá a los Juegos de Tokio. En medio de este caos se evaluó que el equipo olímpico asumiera la representación en la Copa América. En ese plantel, dirigido por André Jardine, están Rodrygo (delantero de Real Madrid) y Emerson (defensor lateral que acaba de incorporarse a Barcelona), dos de los 12 futbolistas que actúan en el exterior.

En Brasil no descartan la renuncia del director técnico Tite en caso de que el conflicto se agrave. Andre Penner - AP

Luego de trascender la denuncia de una empleada de la Confederación contra Caboclo por acoso sexual, Nike, principal auspiciante del seleccionado, hizo pública una “profunda preocupación por las serias acusaciones contra el presidente de la CBF”. En el mismo sentido se expresaron los otros auspiciantes de la canarinha: Itaú, GOL, Mastercard, Vivo y Ambev.

Ésas son las incógnitas por responder en las próximas horas, presumiblemente después del encuentro con Paraguay en Asunción, poco menos que la casa de la Conmebol, que está empeñada en llevar adelante el torneo contra viento y marea pese a las dificultades sociales y las derivadas del recrudecimiento de la pandemia en la región.

El capitán, Casemiro, fue el único futbolista de Brasil que habló públicamente; dijo que el martes anunciarán una postura definitiva. Captura

Según fuentes cercanas al plantel que lideran Casemiro, Neymar, Thiago Silva, Alisson, Marquinhos y Danilo, se está elaborando un comunicado en el que manifestarán su oposición a que Brasil organice la Copa América, pero sin tomar partido en la polarización política que divide al país. Mientras quienes apoyan al presidente Jair Bolsonaro se alinean con su decisión de recibir al torneo de selecciones más antiguo del mundo, los opositores al gobierno señalan que no se debería celebrarlo por la delicada situación sanitaria. Y también económica: consideran una incongruencia que lo que debería ser una fiesta deportiva ocurra al mismo tiempo en que muchas familias terminan viviendo en las calles por las pérdidas de las fuentes de trabajo. En el terreno político, legisladores de la oposición preparan una batería de cuestionamientos al ministro de Salud, que debe comparecer en la comisión deportiva de la Cámara de Diputados para explicar los protocolos sanitarios.

Uno de los pocos momentos de distensión que se permiten los jugadores de Brasil: Paquetá y Neymar festeja el segundo gol a Ecuador en Porto Alegre. Andre Penner - AP

El otro punto por dilucidar es el consenso que puede existir entre los referentes de los principales seleccionados. Luis Suárez y Edinson Cavani manifestaron públicamente que les llamaba la atención que se disputara la Copa América y cuestionaron que “los jugadores no tengan voz ni voto” a la hora de las decisiones. Neymar, Suárez y Lionel Messi tienen un grupo de Whatsapp desde la época en que compartían equipo en Barcelona. En el seleccionado argentino también sentó muy mal el abrupto cambio de sede, por todas las alteraciones logísticas que implica.

Las posturas no son unánimes. Al margen de las figuras de los principales seleccionados, muchos jugadores de trayectoria más modesta están en favor del certamen porque les da una exposición que puede ser beneficiosa para sus futuros. Y varias asociaciones necesitan el dinero que les corresponde por la realización de un torneo que en las últimas semanas se hizo itinerante.