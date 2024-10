Carlo Ancelotti habló sobre Kylian Mbappé: “No lo veo para nada afectado”

Escuchar

”No lo veo para nada afectado”, declaró el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, este viernes en la rueda de prensa previa al duelo de la Liga española contra el Celta, acerca de la investigación por presunta violación en Estocolmo con la que los medios suecos relacionan a Kylian Mbappé. ”Está feliz, ilusionado por aportar al equipo y trabajando muy bien. No estoy aquí para comentar especulaciones, me focalizo en el trabajo que hace, le ha venido bien el descanso. A las especulaciones de fuera no les doy cuenta”, despejó el técnico italiano.

La fiscalía sueca anunció el martes la apertura de una investigación por violación tras la estadía de Mbappé y de un grupo de amigos la semana pasada en Estocolmo, sin citar nombres, aunque medios suecos afirman que el futbolista aparece en el dossier del caso. La abogada del capitán de la selección francesa aseguró el martes por la noche desconocer si la investigación abierta en Estocolmo por violación implica directamente al futbolista como aseguran los diarios suecos Aftonbladet y Expressen. Tras regresar de Suecia y pasar por Córcega, Mbappé, que no fue a la convocatoria de la selección francesa por descanso, se reincorporó a los entrenamientos del Real Madrid.

Carlo Ancelotti observa y se arropa OSCAR DEL POZO - AFP

Le preguntaron a Ancelotti qué le parecía que el jugador hubiera viajado a Suecia durante sus días de descanso. ”Cada uno elige lo que quiere hacer. Yo me fui a Londres dos días y no he pedido permiso a nadie. Tampoco tengo una agencia de viajes para organizar los viajes de los jugadores”, dijo. ”Hablo con los jugadores todos los días, veo al jugador todos los días, trabaja muy bien”, añadió Ancelotti, cuya rueda de prensa estuvo centrada en la estrella. ”Ha aprovechado este parate para mejorar su condición, está muy bien, con ganas de jugar mañana. Estos 15 días a él le han ayudado mucho porque es un jugador distinto al que era antes del parate”, continuó.

Mbappé tuvo una lesión en el muslo a finales de septiembre y Deschamps consideró que darle descanso durante la fecha FIFA de octubre era la mejor opción de cara al largo plazo. Aunque el futbolista sí reapareció con su club. ”Lo veo cerca del 100%, es un placer verlo entrenar”, concluyó Ancelotti. El técnico italiano aclaró que únicamente ha trabajado con el francés el aspecto físico porque con pocos jugadores es complicado hacerlo en lo táctico, peor que “su posición no cambia”. “Como ha ocurrido en los últimos partidos, puede variar un poco más la posición con Vinícius por banda izquierda, pero nos hemos focalizado en el trabajo físico”, apuntó.

Real Madrid afronta una semana de mucha exigencia OSCAR DEL POZO - AFP

El duelo del sábado ante Celta

El Real Madrid visita este sábado al Celta en la jornada 10 de la Liga, un duelo en Balaídos en el que los blancos, ya con menos efectivos en la enfermería, buscan alcanzar al Barcelona en lo más alto y meter presión, antes de una semana exigente con Champions y el Clásico en el Santiago Bernabéu. El feudo gallego acoge el regreso a la competición doméstica tras la pausa para los partidos internacionales para el Celta y el Real Madrid, justo antes de una semana muy dura con partido continental y en la que recibirá al Barcelona.

Los de Ancelotti, segundos con 21 puntos a tres del líder blaugrana y todavía invictos en Liga, no pueden dejarse más puntos para seguir el ritmo en su persecución sobre los de Hansi Flick. Y lo deberá hacer lejos del Santiago Bernabéu, una condición que no ha sido, hasta el momento, sinónimo de éxito para el conjunto merengue, al que se le atraganta sus compromisos como visitante. Y es que solo han conseguido un triunfo, ante la Real Sociedad (0-2), en sus cinco salidas esta temporada: tres empates en cuatro duelos en Liga y una derrota en su visita al Lille en la Champions. De hecho, ese inesperado 1-0 en Francia en el peor encuentro de los de Ancelotti esta temporada es el gran borrón del curso para el Real Madrid, el cual enmendaron en cierta manera justo antes del parate, con el 2-0 sobre el Villarreal en el Bernabéu, para calmar las aguas.

Pero esa victoria balsámica fue también agridulce por la grave lesión de rodilla de Dani Carvajal, una de las peores noticias de la temporada para los madridistas. El lateral integra un enfermería que completa David Alaba y un Brahim Díaz que ya apura su recuperación. Y es que el parate, al contrario que en otras ocasiones, no ha hecho mella en la salud física de la plantilla, y Ancelotti podrá contar con casi todos sus efectivos. Así, Andriy Lunin, Éder Militao, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé estarán disponibles, así como un Thibaut Courtois que acortó sus plazos y llega a tiempo para Balaídos. Sin embargo, y aunque se parecerá al once de gala, entre los elegidos para ser titulares en Balaídos podría haber un par de sorpresas para dar descanso a Rodrygo Goes y Fede Valverde, que han llegado de sus selecciones con mucha carga de minutos.

Así, Arda Güler, Eduardo Camavinga o Luka Modric podrían entrar, mientras que Lucas Vázquez es fijo tras la lesión de Carvajal. Este compromiso liguero será un examen para un Real Madrid al que le está costando arrancar y encontrar su mejor versión, algo atascado en la construcción ofensiva y ahora afectado por un supuesto caso de violación en Estocolmo que salpica a Mbappé. El francés, autor de 5 tantos en Liga, tendrá en Balaídos la oportunidad de seguir engrasando su forma física y el colmillo goleador. Arropado por un ‘Vini’ que también necesita un impulso en su rendimiento, en la recta final por el Balón de Oro que se entregará el próximo 28 de octubre. Y Balaídos es el escenario perfecto, a priori, para seguir mejorando, ya que los blancos enlazan seis visitas consecutivas ganando, cuatro de esos triunfos por al menos dos goles de diferencias.

Sin embargo, el Real Madrid se encontrará a un Celta muy sólido que ha hecho de su feudo un auténtico fortín, con solo una derrota en los últimos once duelos en casa (7V, 3E y 1D), desde marzo. Y es que este parón internacional llegó en el mejor momento de los de Claudio Giráldez --recién renovado hasta 2027--, que marchan novenos con 13 puntos después de empatar (1-1) ante el Girona y ganar a Las Palmas (0-1), olvidando la crisis de septiembre. Ahora, con margen sobre la zona de descenso, a siete puntos, afrontan un duro examen ante un Real Madrid al que no ganan en casa desde mayo de 2014, más de una década.

Las ausencias de Iago Aspas e Ilaix Moriba, ambos por sanción, más la del lesionado Luca de la Torre, se antojan claves en un partido para el que Giráldez si podrá contar finalmente con Jailson. Giráldez deberá elegir qué sistema elige para parar al actual campeón, con la opción de protegerse con tres centrales y dos carrileros, con Maquillo, Starfelt, Marcos Alonso como favoritos. Arriba, Alfon, Borja Iglesias y Swedberg apuntan a formar el tridente y suplir a Aspas.

LA NACION