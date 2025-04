Un exfutbolista de las inferiores de Boca realizó una fuerte acusación contra la gestión de Riquelme y el club amenaza con acciones legales

Leonel Coira no olvida su paso por Boca. El joven mediocampista, de 21 años y que hoy milita en Metropolitan FC, de Puerto Rico, rompió el silencio para contar los motivos de su abrupta salida del club xeneize en 2023, y apuntó directamente contra la actual dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Mientras, desde el club evalúan iniciarle acciones legales por “calumnias e injurias”.

En una entrevista con el sitio Bolavip, Coira detalló con crudeza una situación que, según afirma, se repitió con varios chicos de las divisiones inferiores y que lo tuvo como uno más en esa nómina. A pesar de haber sido promovido en dos ocasiones a entrenar con la Primera, asegura que fue “colgado” por negarse a ser representado por el entorno del actual presidente del club. “Yo amo a Boca, con otra dirigencia volvería y estoy seguro de que voy a volver. Pero lo que me hizo Riquelme fue feo”, sentenció.

Su historia en el Xeneize comenzó en 2019, cuando llegó al club para sumarse a la séptima división tras un paso por el fútbol español, en las categorías juveniles de Real Madrid y Valencia. Su talento no tardó en sobresalir, a tal punto que a los 17 años fue convocado por Miguel Ángel Russo para entrenarse con el plantel profesional. “Ahí estuve con Tevez, Villa, Zambrano. Russo me empezó a subir cuando estaba en sexta y anduve muy bien”, recordó.

Sin embargo, todo cambió tiempo después. Según su testimonio, cuando ya jugaba en quinta división, recibió una propuesta inesperada. “El hermano de Riquelme me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no se me vino abajo todo”, expresó.

Luego, Coira relata que se acercó otro miembro clave del Consejo de Fútbol: Marcelo Chelo Delgado. “Me dijeron que me querían hacer firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro representante. Yo pensaba: ‘Si les firmo a ellos y después se van, no voy a tener con quién quedarme’. Por eso les dije que no. Ganaron las elecciones y se quedaron cuatro años más”, relató, marcando el comienzo de su declive deportivo en el club.

A partir de ese momento, el juvenil comenzó a notar cambios que afectaron directamente su progreso. “Ya me empezaron a mandar al banco. No me citaban aunque hacía las cosas bien en quinta. Arranqué en cuarta y también me tiraban abajo”, rememoró. “Son cuestiones del fútbol de ahora, con quién te manejás y esas cosas. Yo tampoco tuve la suerte de tener ese representante que te ayudara”, agregó.

Según explicó, su situación era conocida en el club. “Hablé con (Blas) Giunta y con (Diego) Soñora. Me dijeron que me entendían, y claro que me iban a entender, si no estaba jugando. Me dejaron ir”.

Su salida se produjo a fines de 2023, en libertad de acción. “En Boca tenía un semicontrato hasta los 18, que se había pactado en la época de Angelici. Estaba firmado. Llegó Riquelme y se hizo el pelotudo, no hicimos nada. Entonces me agarré de eso: ‘O vamos a juicio o me dejás libre’”, declaró sin rodeos.

Coira también aseguró que Jorge Almirón, entonces DT del plantel profesional, quiso tenerlo en cuenta al observarlo en un partido de cuarta división. Sin embargo, no le permitieron hacerlo: “Cuando vino Almirón, que no era de la mano de ellos, como Herrón, Ibarra o Battaglia, me vio en un partido y me subió. Le habrán dicho que no me podía poner y listo, me limpiaron”.

En su análisis del conflicto, el joven volante apunta especialmente al rol que jugó Riquelme: “Román no da la cara. Mandó gente a hablar conmigo. Como yo, hay un montón de chicos a los que les pasó lo mismo. Se manejan mal”.

Coira quedó libre a principios de 2024. Luego de estar un año en Godoy Cruz -jugó cuatro partidos en Reserva-, fichó con el Metropolitan FC, de Puerto Rico, donde debutó en primera y lleva 6 partidos y 2 goles.

Según pudo averiguar LA NACION, desde el Departamento de Legales del club no se quedarán de brazos cruzados y evalúan iniciarle acciones al futbolista para que ratifique o rectifique sus dichos. La dirigencia xeneize asevera que todas las acusaciones que hace Coira no son ciertas y se defenderán de lo que dicen que son “calumnias e injurias”.

El caso de Valentín Barco

Durante la entrevista, Coira también hizo referencia a un caso resonante en Boca: el de Valentín “Colo” Barco. Ambos jugadores son de la misma categoría, y si bien Barco sí logró afianzarse en Primera, también atravesó roces con la dirigencia. “El Colito tuvo la suerte de que tuvo partidos en Reserva y la rompió toda. Lo querían limpiar y no pudieron. Llegó Almirón, dijo que era bueno de verdad, y que era el lateral que necesitaba”, explicó.

Barco terminó ejecutando la cláusula de rescisión para irse de Boca JUAN MABROMATA - AFP

Según Coira, el presente de Barco no fue casualidad, sino fruto del respaldo que recibió en un momento clave. “Jugó en La Bombonera y se ganó a la hinchada, por más que Riquelme no lo quería”, aseguró. Y luego añadió una frase que sintetiza la tensión entre los juveniles y el Consejo de Fútbol: “El otro día Riquelme opinó del Colo y dijo que no estaba preparado. No estaba preparado porque él tampoco lo preparó bien, ni lo ayudó”.

A diferencia del caso de Coira, Barco logró destacarse y fue transferido a Brighton, de Inglaterra, aunque su relación con la dirigencia también terminó desgastada.

Hoy, desde el exterior, Leonel Coira mantiene viva la ilusión de tener una revancha en Boca, el club que considera su casa. Pero su denuncia no pasa desapercibida: exhibe una interna que, de confirmarse, pone bajo la lupa el sistema de representación juvenil y las decisiones de quienes conducen al club. “Yo amo a Boca. Con otra dirigencia, estoy seguro de que voy a volver”, repitió. Mientras tanto, su voz se suma a la de otros que ya dejaron el club en silencio. Aunque a diferencia de ellos, él decidió hablar.

