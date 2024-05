Carlo Ancelotti, según pasan los años: el “miedo” que da jugar una final, sus cábalas... y su comida favorita

Escuchar

Carlo Ancelotti se apresta a disputar la final de la Champions League por octava ocasión. Logró seis de las siete anteriores. Es el técnico más exitoso de la competencia gracias a sus cuatro títulos. Alzó además el máximo trofeo europeo dos veces como jugador.

Al veterano entrenador italiano, de 64 años, no le falta experiencia. Pero aún hay gran ansiedad y temor, antes de otro duelo importante.

“Las previas de estos partidos son siempre iguales. Es el partido más importante de la temporada para todos...Va a ser la misma semana de felicidad por estar aquí y luego llegará el miedo”, indicó el técnico, antes del comienzo de esta semana, la última de entrenamientos de Real Madrid antes de enfrentar este sábado a Borussia Dortmund, en Londres.

Carlo Ancelotti, siempre con una pelota Manu Fernandez - AP

“Vivimos estos días con toda la ilusión del mundo, con lo que exige una final. Tranquilidad, confianza, cosas positivas. Es una semana para disfrutar, teniendo en cuenta lo que va a pasar en la final. Hasta el viernes lo vamos a disfrutar”, explicó. “El sudor frío y los nervios llegan el sábado por la tarde. El día de la final comeré brócoli, salmón y pasta. Y después de una hora de siesta llegarán todos los pensamientos del partido. Antes de la charla el corazón empieza a subir... y cuando empieza el partido el corazón vuelve a su ritmo normal”. Pura simpleza, la de toda su carrera.

Ancelotti ganó la Liga de Campeones con el Madrid en 2022 y 2014, con Milan en 2003 y 2007. Perdió la edición 2005 con Milan en los penales ante Liverpool tras dilapidar una ventaja de 3-0. El famoso e histórico Milagro de Estambul.

Sus triunfos como jugador sucedieron con Milan en 1989 y 1990. También fue parte de la Roma que alcanzó la final en 1984, pero estuvo fuera por lesión.

Ancelotti indicó que mantendrá su rutina antes de la final en el estadio de Wembley. “Tengo mi rutina y la voy a seguir. No haré nada especial, algo de superstición tengo, porque me enseñaron que si no la tienes da mala suerte. Tenemos que poner la guinda al pastel ganando”, comentó en el Media Day de la final, según un despacho de la agencia AP.

El gran Carletto aseguró que sus momentos más memorables en la Liga de Campeones están vinculados con el Madrid, incluida la temporada 2022, cuando tuvo que remontar en varias ocasiones para llegar a la final. Mencionó también la levantada agónica en las semifinales ante Bayern Munich, hace unas semanas, cuando Joselu anotó a los 88 minutos y en el descuento.

Consideró que esta campaña fue especialmente difícil debido a la larga lista de lesiones de jugadores clave, incluyendo Thibaut Courtois, Éder Militao y David Alaba. También se perdieron en algunos tramos Vinicius Junior, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni. Demasiadas y excesivas bajas.

Carlo Ancelotti, ante otro momento histórico en su carrera Manu Fernandez - AP

“Esta generación que ha llegado aquí es la generación del compromiso y la actitud positiva. Y seguirán transmitiendo esto en los próximos años”, enfatizó. Real Madrid, que ganó la liga española y la Supercopa de España, intenta conseguir su sexto título europeo en 10 temporadas para igualar el éxito del club entre 1955 y 1965. Ancelotti se enorgullece más de la forma en la que manejó el vestuario que de la táctica.

Afirmó que ello es “un aspecto fundamental de la vida, la relación interpersonal con tu familia, tus amigos y tus compañeros de trabajo y se basa en el respeto hacia los demás”. Y mostró su lado más íntimo, como nunca antes. “Espero que las personas que trabajan conmigo lo hagan también. Para mí es más importante la relación interpersonal que la laboral”, aseveró.

Un abrazo desde el alma, Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, en el último Manchester City-Real Madrid en el Etihad Stadium Dave Thompson - AP

“No soy psicólogo, pero tengo experiencia en la gestión de los vestuarios y creo que el respeto en la relación interpersonal es lo más importante. No sólo hablar de lo técnico y lo táctico. Si no hay una buena atmósfera, no se puede realizar un buen trabajo”, consideró.

LA NACION