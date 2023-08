escuchar

“Intensidad”, “intensidad”, “intensidad”, “intensidad”... Carlos Tevez se sentó en la sala de prensa del estadio Ricardo Bochini, abrió grandes los ojos y repitió casi obsesivamente el sustantivo que pretende que sea el eje de lo que calificó como “un desafío muy grande”: rescatar a Independiente de una situación tan impensada como desagradable como es luchar por mantener la categoría.

Delante de un centenar de medios, no sólo argentinos, el flamante entrenador del Rojo desgranó buena parte de su ideario sin guardarse prácticamente nada, salvo los posibles sistemas de juego que pueda utilizar a partir del domingo. Ese día su nuevo equipo pisará al césped de ese mismo estadio para enfrentar a Vélez, en la que será la primera final de las 13 que le restan a este conflictuado Rey de Copas para definir dónde estará su futuro en 2024.

Carlos Tevez asumió como entrenador de Independiente y dejó un sinfín de frases fuertes Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

La presentación oficial de Tevez estuvo salpicada de frases punzantes y mensajes diáfanos para todo aquel que quisiera escucharlos. “Hoy tenemos que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los tapones altos para correr, meter y tirarnos de cabeza. La situación no está para los que van en puntitas de pie”, les dijo a sus jugadores. “Cali Izquierdoz es mi prioridad. Ya hablé con él. No tenemos tiempo para traer gente que no conozca el fútbol argentino. Necesitamos futbolistas con experiencia que vengan, se pongan una camiseta que hoy pesa muchísimo y jueguen”, fue el mensaje principal para los dirigentes del club que tienen algo más de una semana para conseguir refuerzos. “El hincha tiene que entender que acá yo no estoy de joda. Tengo un apellido, un prestigio y me juego mi carrera como entrenador en estos 13 partidos. Vine porque tengo huevos para agarrar este fierro caliente. No vengo a ganar plata ni absolutamente a nada que no sea sacar a Independiente de esta situación. Si lo quieren tomar así, bien, si no, ya no es culpa mía”, disparó contra el alud de reprobación que tuvo su nombramiento. Y hasta habló para sí mismo: “Tengo más experiencia que cuando asumí en Rosario Central, una metodología de trabajo consolidada, y me creo capacitado para dar vuelta este quilombo, pero no soy nadie para salvar solo a un club tan grande”.

Los 20 minutos de charla de Tevez con la prensa fueron el colofón de 48 horas muy intensas en la vida del exdelantero. Todo comenzó con el primer acercamiento hacia los directivos del Rojo el domingo, horas después de que Ricardo Zielinski presentara su renuncia tras la derrota frente a Colón en la primera fecha de la Copa de la Liga. Continuó el lunes, cuando durante dos horas estuvo exponiendo sus argumentos a los principales dirigentes de la entidad, con el presidente Néstor Grindetti a la cabeza, y vivió el martes un prolongado primer día vestido de Rojo.

Carlos Tevez y Carlos Izquierdoz, juntos en Boca como futbolistas; el ahora DT quiere contar con el defensor para Independiente Pool Argra

El Apache llegó al predio Santo Domingo en Villa Domínico a las 11 de la mañana, recorrió las instalaciones del centro de alto rendimiento que funciona en el lugar; conoció a empleados y especialistas en las distintas materias, almorzó ligero y se preparó para reunirse con el plantel antes de dirigir su entrenamiento inaugural. En el ínterin saludó a Grindetti, quien se acercó para darle la bienvenida tras haber sido actor fundamental en la decisión final sobre su contratación. Las opiniones estuvieron muy divididas en la reunión virtual celebrada por la subcomisión de fútbol el lunes por la noche, y fue el presidente quien le otorgó el voto definitivo al exBoca.

Esa reunión sirvió para marcar las pautas de lo que será la gestión de Tevez. “Fue una charla muy buena. Estuvimos todos juntos, también la dirigencia. Pedí que haya mucha unión porque de esta salimos todos juntos. El hincha, los directivos y los jugadores tienen que estar encaminados. Creo que empieza un proceso muy importante para el club”, contó respecto a ese primer encuentro con sus dirigidos.

Unir a un vestuario con conflictos internos abiertos, según los rumores que recorren el aire de Avellaneda y que de alguna manera ventiló Mauricio Cuero en el imprevisto y llamativo comunicado que dio a conocer en las últimas horas, es una de las tareas primordiales que deberán enfrentar los nuevos jefes del camarín Rojo.

Después, por fin, comenzó a rodar la pelota. La primera práctica del flamante técnico junto a sus ayudantes Mario Pobersnik y Martín Traversi estuvo teñida del mismo sustantivo que se repetiría horas después ante los medios: “Fue un entrenamiento a una intensidad a la que no estaban acostumbrados, pero mis equipos son así”, aclararía en una de sus respuestas, en lo que se entendió como una velada crítica al pasado reciente.

Mientras tanto, el mundo Independiente comenzó a absorber de la mejor manera posible el arribo de un personaje que en principio no le resulta simpático. Si el lunes fue aumentando el malestar a medida que la posibilidad de que el hombre de Fuerte Apache se hiciera cargo del plantel, con el hecho consumado y el contrato por un año firmado la tendencia empezó a cambiar. “Hay que apoyar a quien esté, salvarse del descenso es lo único que importa”, sería la frase que resume ahora el sentir del simpatizante Rojo. En la conferencia de prensa dio la impresión que Tevez supo leer ese mensaje: “El hincha hoy quiere ganar. Hablar de proyecto no tiene sentido, es no entender cuál es la situación”, señaló.

Primera práctica y pensando en el próximo rival: Vélez en Avellaneda.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/uFitrRpMpy — C. A. Independiente (@Independiente) August 22, 2023

Detrás van quedando los interrogantes sobre los porqués de la elección de un técnico con una única y poco afortunada experiencia previa; las conjeturas acerca de la estrecha relación de Tevez con Daniel Angelici y en general con el entorno del PRO, la agrupación política a la que también pertenecen el presidente Grindetti y Cristian Ritondo, una voz fuerte dentro del club; y los enojos por incorporar a una persona sin ningún pedigrí relacionado con la institución. La charla ha derivado hacia los posibles refuerzos (aunque eso también despierta ciertos recelos, ya que se desconoce cómo una entidad con los problemas financieros del Rojo puede reunir recursos para seguir fichando jugadores).

Además de Izquierdoz, el retorno a préstamo de Domingo Blanco, actualmente en el Dnipro ucraniano, sería la posibilidad con más chances de concretarse. Los nombres de Ramón Ábila y Emmanuel Mas, que también se oyeron en los pasillos del estadio, son opciones todavía algo más lejanas.

“Sé convivir con la presión para dejar que los chicos puedan hacer su trabajo sin cargar con una mochila. Insúltenme a mí, yo me hago responsable”, pidió Carlos Tevez sin dejar de abrir grandes los ojos ni alterar el tono de voz a quienes el domingo digan presente en el estadio en el partido frente a Vélez que será su debut en el banco del Rojo. Él más que nadie sabe que inicia una aventura que, además de intensa, será arriesgada y de resultado incierto.