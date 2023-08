escuchar

Carlos Tevez firmó este martes su contrato por un año con Independiente y se convirtió en el nuevo entrenador, luego de la renuncia de Ricardo Zielinski como consecuencia de la mala campaña del equipo. “Carlos Tevez es el nuevo entrenador del plantel profesional de Independiente. ¡Bienvenido y todos los éxitos en esta etapa!”, comunicó el club en Twitter.

El entrenador firmó por un año aunque el contrato cuenta con una cláusula de salida para diciembre para ambas partes. Es decir, ante malos resultados podrían rescindirle el vínculo desde la institución o irse él si lo desea.

Por la tarde, Tevez se presentó en el estadio Libertadores de América, dirigió la práctica con la impronta de la intensidad y, más tarde, brindó su primera conferencia de prensa en su nuevo rol. Eran las 19.07, cuando dijo: “Independiente es un grande dormido, sé muy bien en donde me meto”.

Carlos Tevez, como técnico de Rosario Central, durante el partido contra River, el 16 de octubre de 2022 Gustavo Garello - AP

Además, advirtió: “Creo plenamente en ellos y creo en mi capacidad, obviamente. Nunca fui para atrás, siempre voy para adelante. Pongo en juego mi carrera como DT en estos 13 partidos”. En referencia a su pasado en Boca, un íntimo enemigo de Independiente, prefirió evitar ciertas polémicas.

Al mismo tiempo, hubo una manifestación de hinchas del Rojo en los alrededores del escenario, con cánticos contrarios a la llegada de Tevez a Independiente. A medida que fueron pasando las horas, el nutrido grupo de fanáticos se convirtió en una multitud, que reclamó por la crítica situación del club. “Toda la responsabilidad es para mí. Prefiero que me puteen a mí. No se puede hablar de proyectos, hay que ganar. Hay que tirarse de cabeza para ganar”, asumió.

"Hoy tenés que ganar y yo vengo a eso. Mis equipos son intensos y conmigo van a jugar los que se tiren de cabeza por esta camiseta"



🎙 Carlos Tevez en conferencia de prensa.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/Lkiul5uq7z — C. A. Independiente (@Independiente) August 22, 2023

Y dejó otras frases con su estilo. Fuerte, al hueso de la crítica situación.

1) “Están golpeados. Pero de esta salimos todos juntos. Entre todos vamos a salvar a un club tan grande como es Independiente”.

2) “Sé convivir con la presión. Correr, jugar bien y que el hincha se empiece a sentir identificado”.

3) “Tenemos que apoyarnos entre todos. Los chicos tienen que crecer muy rápido, ponerse la camiseta en esta situación no es nada fácil. El que no esté en condiciones, sea quien sea (grandes o chicos), no va a estar en el plantel”.

4) “Mi apellido está en juego. Es un fierro caliente desde hace mucho tiempo. El que no está subido a este tren, puede bajarse ahora mismo”.

5) “El hincha de Independiente tiene que tener en claro que no estoy de joda. Acá vamos a tirarnos al piso todos juntos, no vengo a ganar plata. Después verán si estoy preparado para sacar adelante este quilombo”.

6) “Yo hablo de intensidad. Me gusta el fútbol italiano. Hay que saber buscar los momentos para lastimar”.

7) “Me tocó a mí porque tengo huevos para agarrarlo. Hay que sacarse los zapatos de baile y empezar a correr”.

El Apache conoció a sus nuevos dirigidos esta tarde, ya que el plantel estuvo convocado para las 14.30, de cara al partido del próximo domingo contra Vélez, desde las 19.15, como local, por la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El cuerpo técnico de Tevez contará con Mario Pobersnik, Martín Traverssi y sus tres hermanos: Diego, Ariel y Miguel. Una situación parecida de la que dispuso en Rosario Central y que motivó algunas críticas, por la falta de experiencia de ese grupo de trabajo.

El exatacante de Boca y Manchester City de Inglaterra tuvo ese paso previo como entrenador en Arroyito, donde comenzó de buena forma pero luego terminó de manera negativa con apenas el cuarenta por ciento de efectividad. Potenció a juveniles, ganó el clásico, pero los resultados, en líneas generales, no fueron los esperados.

Primera práctica y pensando en el próximo rival: Vélez en Avellaneda.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/uFitrRpMpy — C. A. Independiente (@Independiente) August 22, 2023

Los principales puntos que marcó Tevez en la charla con la Comisión Directiva fueron los refuerzos y el sistema táctico. El DT pidió un central, un volante ofensivo y un delantero que pueda cumplir con la función de extremo y segunda punta. A su vez, comentó que podría formar con un 5-3-2 o 4-4-2. Lo irá viendo sobre la marcha.

Además, ya suenan como posibles refuerzos Ramón Wanchope Ábila -comparte representante con Tevez y son íntimos-, Carlos Izquierdoz (”lo necesito, es mi prioridad, él lo sabe. Necesito gente que se ponga la camiseta y se tire de cabeza”) y Emanuel Mas, todos excompañeros suyos en Boca.

El arribo de Apache se dio después de las negativas de Gabriel Milito, actualmente en Argentinos Juniors; de Ariel Holan, quien está sin dirigir desde julio tras su última experiencia en Universidad Católica, de Chile; de Gustavo Alfaro, libre tras su salida de Ecuador; y de Alexander Medina, de último mal paso por Vélez.

Independiente suma 28 puntos en la tabla general y está en la misma línea que Colón de Santa Fe -rival que lo superó por 1 a 0 en Avellaneda el pasado fin de semana- y Huracán -al que recibirá en la cuarta jornada-. De esta manera, debería afrontar un triangular por salvar la categoría si la competencia acabara hoy.

Otros de los equipos que están cerca de la zona de descenso directo en la tabla anual son Central Córdoba (29); Gimnasia, Banfield y Vélez (30); Unión (31), y Sarmiento (33).

LA NACION