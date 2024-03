Escuchar

Las fuertes acusaciones que Carlos Tevez hizo en público a principios de mes contra el referí Pablo Dóvalo, ratificadas días después por el entrenador y tan ruidosas, no parecen haber generado ningún beneficio para Independiente ni para él. En seguida Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha del presidente Claudio Tapia, lo destrató en las redes sociales; el propio Dóvalo envió al DT una carta documento; al partido siguiente al equipo no se le concedió un penal contra River por un derribo de Leandro González Pirez a Gabriel Ávalos; Tapia, el presidente de AFA, reprochó a los dirigentes de los clubes, ante el silencio presencial de éstos frente a él, respecto a reclamos arbitrales anteriores, y por último, apareció una sanción al ex delantero: el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino aplicará a Tevez una suspensión o una multa, a elección del castigado.

Se sabía que esa pena recaería en el preparador del Rojo, pero no estaba determinada la gravedad. Ciertamente, no resultó de las más duras, pero no deja de ser una reafirmación de la postura de AFA en el combate mediático con Tevez, además de un antecedente en el historial disciplinario del jefe del cuerpo técnico. “Se suspende por dos partidos o se le multa en v.e. 46 ($455.400), al director técnico Carlos Alberto Tévez, del Club Independiente. Arts. 195 y 260/1 del R.D. (declaraciones periodísticas inadecuadas)”, sostiene el boletín del tribunal. Es decir que Tevez tiene la chance de ausentarse en el banco de suplentes en los próximos dos compromisos de Independiente o bien la de abonar 455.400 pesos en resarcimiento.

Ni bien Tevez estalló en público, Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, salió a replicarle muy duramente en las redes, en contraste con su usual perfil bajo.

El entrenador ya habría optado por hacer el pago en lugar de faltar en el lugar donde toma decisiones durante los partidos. La agenda de su equipo incluye como encuentros más inmediatos el de este viernes (16.30, por TNT Sports) como visitante contra Riestra por la Copa de la Liga Profesional, el del viernes siguiente frente a Laferrère por Copa Argentina y el del lunes 31 con Tucumán en Avellaneda, por Copa de la Liga.

La explosión de Tevez en presencia de periodistas se dio luego de un muy controvertido 2-2 con Barracas Central en el estadio de Huracán, en el que Dóvalo no expulsó a Alexis Domínguez a raíz de un planchazo a Iván Marcone –que a su vez sí recibiría la tarjeta roja ante River, en el partido siguiente– y no concedió un penal para el Rojo por una mano de Carlos Arce. “Nos c... y sabíamos que iba a pasar. Es como que un chorro te avise que te va a robar, y va y te roba”, disparó el ex capitán de Boca. “Jugamos contra 14″, añadió, aludiendo a que el equipo arbitral estaba en favor de Barracas, el club al que hasta hace poco tiempo presidió Tapia, hoy máximo directivo de la AFA que acaba de penalizar a Tevez.

La carta documento de Pablo Dóvalo contra Tevez; el contrapunto siguió en una denuncia penal y civil del árbitro contra el director técnico por calumnias e injurias.

Al día siguiente, éste arremetió nuevamente en público, en una conferencia de prensa en Independiente, en la que fue respaldado por el presidente del club, Néstor Grindetti. Y dos días después del 2-2, Dóvalo le hizo llegar una carta documento para intimarlo a que ratificara o se rectificara no más allá de 48 horas después. El DT fue irónico en la respuesta, que llegó por Twitter: “Hay Pablito Pablito….No hagamos perder tiempo a los abogados y decime donde te mando el sobre”, escribió en la red social. Finalmente, el árbitro efectuó una denuncia penal y civil por calumnias e injurias.

A pesar de que al sábado siguiente pudo sentirse injustamente perjudicado por esa omisión de penal por parte del referí Nazareno Arasa en el clásico con River en el Libertadores de América (1-1), Tevez apareció más componedor. “Yo creo en los árbitros. Lo que dije en ese momento fue por un hecho puntual”, declaró ante los micrófonos, y evitó abundar en la acción de González Pirez contra Ávalos. Pero este jueves, nueve días luego de aquel rapto de furia frente a Barracas, recibió el castigo de la AFA encabezada por Tapia.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, apoyó a Tevez en sus acusaciones contra AFA y Dóvalo luego del polémico 2-2 del Rojo frente al club hasta hace poco liderado por Tapia. LN+

Y este viernes su Independiente va a presentarse en el césped contra otro club sospechoso de favores de jueces, Riestra. El responsable de controlar el juego será Leandro Rey Hilfer. Nuevamente la atención se concentrará en los fallos que atañan al Rojo de Avellaneda. El Rojo de Tevez.

