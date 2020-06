Menotti cuestionó las declaraciones de Gallardo sobre la vuelta a los entrenamientos Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

César Luis Menotti expresó sus diferencias con las declaraciones de Marcelo Gallardo, el director técnico de River , que la semana había manifestado el deseo de que los equipos de provincias sin circulación del coronavirus puedan regresar a los entrenamientos. "Yo estoy en contradicción con lo que dijo Gallardo. River tiene diez médicos, tiene un presidente que integra el Comité Ejecutivo de la AFA, y tiene un entrenador con el prestigio suficiente para hablar de protocolos. Pero éste no es un tema que podamos hablar los entrenadores, porque estamos incapacitados para dar este tipo de opiniones. Acá está la ciencia, la salud y hay un montón de valores que tenemos que acompañar", dijo Menotti en declaraciones a El Show de la Selección, en la radio AM 690.

El DT de River había remarcado que no tiene intención de romper la cuarentena , pero que no veía con malos ojos el regreso de equipos de algunas provincias con baja circulación del virus. "¿Por qué no activar a los equipos y los jugadores que están en provincias que no tienen circulación del virus? ¿Por qué restringirlos? Hace 100 días que entrenan en su casa... es muy injusto. No pueden pasar 120 días para después prepararse y competir. Deberían arrancar. No es sacar ventaja, es liberar la mente y el físico de los que viven de esto", comentó. Así, había diferenciado la situación de AMBA (más del 95% de los infectados en los últimos partes) con la del resto del país. Algo que no cayó bien en la AFA; ni en los dirigentes alineados con "Chiqui" Tapia.

Gallardo ya se había anticipado a esa reacción, destacando "un pacto interno": "Hay mucho silencio porque debe haber un pacto entre los dirigentes de la AFA para mantener la sintonía. Ninguno quiere ir en contra de lo que dice el presidente. Yo hablo por mí, no por los demás, y trato de transmitir mi opinión".

Menotti considera que los entrenadores deben estar a las expectativas de los médicos y esperar para saber cuándo volver a los ensayos Fuente: Reuters - Crédito: Javier Garcia

"Estamos obligados a acompañar las decisiones que toman aquellos que están cuidando la salud de los argentinos. El entrenamiento, por lo que yo escucho, solamente se podrá lograr cuando se sienten los científicos, no nosotros. No tenemos ninguna autoridad ni yo, ni Gallardo, ni ningún entrenador, porque el Estado está presente y el Estado es el que tiene que decidir después de profundos estudios si se puede entrenar y como se puede entrenar", dijo Menotti respecto de la falta de prácticas a causa de la pandemia.

"El Flaco" consideró que los entrenamientos en grupos reducidos de jugadores son apenas un "mantenimiento" y explicó que "en el fútbol, lo más importante son los ensayos, donde se discuten los relevos, donde se discute la formación de un equipo. Y eso exige la convivencia del plantel. "T endríamos entonces que tener una definición clara y contundente de qué es lo que se puede hacer, y por lo que escucho me parece imposible hacer entrenar a 30 jugadores en un campo de juego", dijo.

El director de Selecciones Nacionales señaló que lo suyo no es una postura personal contra Gallardo, pero remarcó: "Hay que ser muy prudentes y los entrenadores tenemos que estar a las expectativas de los médicos y esperar. Lo único que pido es que tengamos prudencia para opinar y tratemos de reunirnos con los médicos, con los infectólogos... Correr de a tres, corro yo en mi departamento, pero el fútbol lo que necesita es otra cosa. No necesita entrenar, necesita ensayar todos los días diferentes cosas. Tenemos que ser más cautos. El protocolo lo deberían armar los médicos de AFA, y los médicos de los clubes y del Estado".