Chaco For Ever venció por 2-1 a Independiente Rivadavia como local en la Primera Nacional

Chaco For Ever venció por 2-1 a Independiente Rivadavia como local, en un partido de la jornada 2 de la Primera Nacional. Para Chaco For Ever los goles fueron marcados por Emanuel Díaz (a los 63 minutos) y Lucas Fernández (a los 80 minutos). Para Independiente Rivadavia el gol fue marcado por Braian Sánchez (a los 90 minutos).

En la próxima fecha, Chaco For Ever se medirá con Aldosivi, mientras que Independiente Rivadavia tendrá como rival a Mitre.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION