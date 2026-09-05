Chaco For Ever vs. Estudiantes Caseros, por la Primera Nacional 2026: día, hora y cómo ver online

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Juegan este domingo desde las las 16.00h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
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Chaco For Ever y Estudiantes Caseros se enfrentan este domingo desde las 16.00h en el estadio Juan Alberto García, por la fecha 28 de la Primera Nacional 2026. Se puede seguir online el minuto a minuto, con todas las estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Chaco For Ever viene de empatar ante All Boys por 0-0 mientras que Estudiantes Caseros llega de empatar ante Ferro Carril Oeste por 2-2. Chaco For Ever suma 29 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Estudiantes Caseros tiene 36 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Chaco For Ever vs. Estudiantes Caseros
- Hora: las 16.00h
- Partido correspondiente a la fecha 28 del Primera Nacional 2026
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Chaco For Ever y Estudiantes Caseros en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la segunda división del fútbol argentino en 2026
El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.
El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.
En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.
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