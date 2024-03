Escuchar

El sorteo de los cuatros de final de la Champions League 2023/24 se realizará este viernes desde las 8 (hora argentina) en Nyon, Suiza, y los ocho clubes clasificados a la instancia -Arsenal, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund- conocerán a sus respectivos rivales para las series de ida y vuelta que tendrán lugar las semanas del 9 y 10 de abril y la subsiguiente, del 16 al 17.

Los ocho equipos se incluirán en un copón y el azar será abierto, es decir que cualquiera podrá emparejarse con cualquiera sin importar si se vieron las caras en la primera etapa o son del mismo país. El primer club sorteado jugará de local la ida contra el segundo y así sucesivamente hasta diagramarse las cuatro series. Los cuatro vencedores de la ronda de ocho equipos avanzarán a las semifinales, instancia cuyos encuentros también se diagramarán por sorteo y tendrán lugar entre el 30 de abril y 8 de mayo. La definición, en tanto, será el 1° de junio en Wembley, en Londres. Se trata del estadio que más finales de Champions League acobijó con siete.

La final de la Champions League 2023/24 se jugará en el mítico estadio de Wembley FABRICE COFFRINI - AFP

Teniendo en cuenta los equipos que siguen en carrera, todos los cruces que se armarán serán muy atractivos, en especial un Real Madrid vs. Manchester City (se enfrentaron la edición pasada) o el Merengue vs. Barcelona o Atlético de Madrid. También puede darse un duelo entre ingleses (City vs. Arsenal) y alemanes con Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.

En total son cinco los futbolistas argentinos que pueden coronarse en el certamen de clubes más importante de Europa: Julián Álvarez (Manchester City), Nicolás Paz (Real Madrid) y Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa (Atlético de Madrid). De ellos, el único que conoce la gloria en el Viejo Continente es Álvarez porque se coronó la temporada pasada con el conjunto de Josep ‘Pep’ Guardiola.

Clasificados a cuartos de final

Arsenal (Inglaterra): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Barcelona (España): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Bayern Múnich (Alemania): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Manchester City (Inglaterra): Julián Álvarez.

PSG (Francia): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Real Madrid (España): Nicolás Paz.

Atlético de Madrid (España): Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa.

Borussia Dortmund (Alemania): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Julián Álvarez es el único de los argentinos que sigue en carrera en la Champions League DARREN STAPLES - AFP

Así fueron los octavos de final

Los Gunners accedieron a la instancia luego de 14 años al eliminar por penales a Porto 4 a 2, luego de terminar la serie 1 a 1 por sendas victorias de local 1 a 0. El otro club de Inglaterra que sigue en carrera es el Manchester City porque se sacó de encima sin problemas a Copenhague con un doble 3 a 1 para un global de 6 a 2. Alemania también contará con dos representantes en la próxima instancia y uno es Bayern Múnich, que superó 3 a 1 a Lazio (0 a 1 en la ida y 3 a 0 en la vuelta), y el otro Borussia Dortmund gracias a que doblegó 3 a 1 a PSV (0 a 1 en el primer encuentro y 2 a 0 en al revancha).

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid dieron un paso más hacia la corona con el anhelo de llevarla para España, la nación con más clubes en los cuartos de final. El Merengue se impuso 2 a 1 a Leipzig de Alemania con un 1 a 0 en la ida como visitante y un 1 a 1 en el Santiago Bernabéu mientras que el Barça dejó atrás a Nápoli por un global de 4 a 2 (1 a 1 de visitante y 3 a 1 de local). El Aleti, con Molina, De Paul y Correa, le ganó por penales al Inter de Lautaro Martínez tras caer de visitante 1 a 0 e imponerse de local 2 a 1 y fue el último clasificado entre los ocho mejores.

Por último, PSG será el único representante de Francia. El conjunto liderado futbolísticamente por Kylian Mbappé sacó a Real Sociedad con triunfos 2 a 0 y 2 a 1 para un global de 4 a 1.

El Atlético de Madrid de Diego Simeone eliminó en octavos de final a Inter, último subcampeón Manu Fernandez - AP

La tabla de campeones de la Champions League

Manchester City actúa en el presente torneo como defensor del título, tras la consagración en la temporada 2022/23. Ese fue su primer título y está lejos de los 14 que tiene Real Madrid, el máximo ganador por amplia ventaja sobre Milán (7). El podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich.

Real Madrid (España) - 14

Milán (Italia) - 7

Liverpool (Inglaterra) / Bayern Múnich (Alemania) - 6

Barcelona (España) - 5

Ajax (Países Bajos) - 4

Manchester United (Inglaterra) / Inter (Italia) - 3

Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest - 2

Celtic / Hamburgo / Steaua Bucarest / Olympique Marsella / Borussia Dortmund / Feyenoord / Aston Villa / PSV Eindhoven / Estrella Roja / Manchester City - 1