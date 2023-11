escuchar

Ángel Di María y Nicolás Otamendi no lograron evitar la prematura eliminación de Benfica en la etapa de grupos de la Champions League. Las Águilas cayeron por 3-1 ante Real Sociedad en España, sufrieron tres tantos en 15 minutos y a poco estuvieron de padecer una goleada histórica: el VAR anuló dos conquistas del local y Brais Méndez estrelló un remate en un palo. Un puñado de hinchas visitantes lanzó bengalas al campo de juego de Anoeta en protesta por el rendimiento de su equipo y un resultado que ya estaba sentenciado en el entretiempo.

Lejos quedó Benfica de ser el equipo competitivo que era en la temporada pasada. Claro: tenía a Enzo Fernández en la sala de máquinas y a Gonçalo Ramos como centrodelantero. El primero emigró a Chelsea en un pase récord para un mediocampista; el segundo se fue a París para hacer goles con la camiseta de PSG como socio de Kylian Mbappé. Los refuerzos que eligió el entrenador Roger Schmidt no dieron la talla y las Águilas lo sintieron. La condena temprana a salir del principal torneo de clubes de Europa es una consecuencia de ese mal rendimiento colectivo.

La bronca de Nicolás Otamendi (capitán), Antonio Silva y Casper Tengstedt tras la derrota contra Real Sociedad, que eliminó a Benfica de la carrera por la Orejona de la Champions League. ANDER GILLENEA - AFP

El partido de este miércoles en San Sebastián pudo ser la despedida de Di María de los grandes escenarios europeos. En los dos encuentros que le quedan a Benfica la meta será evitar terminar en el cuarto puesto del grupo D y al menos clasificarse para la Europa League. Y es probable que para la campaña 2024/2025 el rosarino ya no esté: después de su salida de Juventus, de Italia, firmó un contrato hasta junio próximo con el gigante de Lisboa y todo apunta a que entonces tomará un avión para regresar, ya en forma definitiva, a su lugar en el mundo: el Gigante de Arroyito, con la camiseta de Rosario Central.

¿Y Otamendi? El capitán del equipo portugués tampoco dio la talla en el País Vasco. Falló en el segundo gol de Real Sociedad, obra de Mikel Oyarzábal apenas cinco minutos después del primero, que había sido anotado por Mikel Merino, y estuvo errático como toda la última línea, superada desde el pitazo inicial y hasta el descanso. El ex zaguero de Vélez, Manchester City y Valencia, entre otros clubes, se redimió a asistir a Rafa Silva, autor del descuento en el segundo tiempo. Pero Real Sociedad ya había puesto el encuentro en el freezer y hacía lo posible para que los minutos pasaran sin ser lastimado.

También Di María estuvo lejos de su más alto nivel. Por momentos extremo, por momentos conductor de los avances, le faltó un interlocutor en la mitad de la cancha. Extrañó a un Enzo Fernández o a un Alexis Mac Allister, socios en la selección argentina. La defensa de tres hombres, la de Morato y Antonio Silva a ambos lados de Otamendi, puede haber sido una de las razones de la derrota portuguesa. Dejaron muchas grietas durante todo el partido a espaldas de Fredrik Aursnes y Florentino Luis, los mediocampistas centrales. Su entrenador, sin embargo, lo negó: “No fue ésa la razón de la caída. En los últimos partidos jugamos bien, pero hoy nos enfrentamos con un adversario de mayor calidad. Cambiamos con la salida de Florentino, que estaba amonestado, y pusimos a João Neves en la mitad de la cancha, pero hubo grandes diferencias entre Real Sociedad y nosotros”, admitió Schmidt.

El diario Récord habla de un desempeño “desastroso” de Benfica, y destaca que el lateral-volante checo David Jurasek perdió una pelota cada... dos minutos. “En el entretiempo ya estaba todo definido. Estamos muy decepcionados, yo especialmente. Si el equipo no está preparado para un partido de este nivel, de nivel Champions, acaba siendo mi responsabilidad, y tenemos que pensar en nuestro planteo. Fue una actuación muy decepcionante”, completó Schmidt. El DT se irritó ante una consulta sobre si el clásico con Sporting por la liga portuguesa puede ser fundamental para su continuidad en el cargo, que tomó en mayo de 2022. “Vos solito podés responder a esa pregunta”, dijo al periodista.

“Es muy difícil para nosotros, como equipo y como club”, se lamentó Antonio Silva, defensor central de las Águilas. Y agregó: “Benfica no está acostumbrado a esto. Son cuatro derrotas y no era eso lo que pretendíamos al inicio de la campaña. Tenemos que mirar adelante, no podemos hacer nada con estos partidos. Intentaremos mejorar, eso es lo que prometemos a los hinchas. Es difícil llegar al descanso perdiendo por tres goles. Marcamos uno en la segunda parte, pero no fue suficiente. Real Sociedad fue mejor”. Un dato elocuente de la involución: el conjunto de Lisboa acumula 5 derrotas en los 17 partidos de la temporada, y en toda la campaña pasada perdió menos, apenas 4 en 55 encuentros.

Los hinchas visitantes tiraron una bengala encendida al césped de Anoeta, pero el artefacto no llegó a destino. Terminó en la parte baja de una platea ocupada por simpatizantes de Real Sociedad. No hubo heridos, pero los altavoces difundieron una advertencia: un nuevo lanzamiento implicaría la suspensión del partido. En su cuenta de X (ex Twitter), el club vasco calificó de “vergüenza” el comportamiento del público portugués.

VERGÜENZA AFICIONADOS DEL @SLBenfica — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 8, 2023

