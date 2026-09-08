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Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los partidos

En dos turnos con seis partidos, arranca la fase de liga de la Copa de Europa; televisan ESPN, Fox Sports y Disney+

Enzo Fernández titular en el debut de Manchester City en la Champions League
Enzo Fernández titular en el debut de Manchester City en la Champions LeagueMartin Rickett - PA Wire DPA

Aston Villa ganó con un gol de Buendía

Aston Villa se impuso por 3-2 ante Brujas en un partidazo por la primera jornada de la Champions League. Emiliano Buendía fue protagonista del triunfo: el argentino marcó el 2-1 a los 22 minutos del primer tiempo, antes de que Jackson ampliara la diferencia. El primero lo hizo el capitán John McGinn, el primero de esta nueva edición de la Copa de Europa. Hugo Vetlesen marcó el empate transitorio y Nicolo Tresoldi descontó de penal para la visita.

AEK Atenas arrancó con un triunfo

Jugando como local, derrotó por 1-0 a LASK en uno de los encuentros del primer turno. Razvan Marin marcó el único gol con un gran tiro libre a los 21 minutos, que ya entra entre los mejores goles de la Champions League. Luka Jovic, exReal Madrid, llegó a convertir el segundo del conjunto griego, aunque la acción fue anulada por offside.

Suzuki hace historia y sostiene a Aston Villa

Zion Suzuki se convirtió ante Brujas en el primer arquero japonés en sumar minutos en un partido de la Champions League. Además del registro histórico, es una de las figuras de Aston Villa: ya acumula cuatro atajadas y resulta decisivo para sostener la ventaja de su equipo.

El japonés Zion Suzuki atajando en Aston Villa
El japonés Zion Suzuki atajando en Aston VillaJOHN THYS - AFP

AEK Atenas marcó el segundo, pero fue anulado por offside

Luka Jovic, exdelantero de Real Madrid, convirtió lo que parecía ser el 2-0 de AEK Atenas ante LASK. Sin embargo, la acción fue invalidada por offside y el conjunto griego continúa con ventaja por la mínima.

Miguel Freckleton, de LASK, y Luka Jovic, de AEK
Miguel Freckleton, de LASK, y Luka Jovic, de AEKThanassis Stavrakis - AP

Brujas descontó de penal y se encendió el partido

Tras revisar una mano en el VAR, el árbitro sancionó penal para Brujas. El delantero Nicolò Tresoldi se hizo cargo de la ejecución y marcó el 3-2 ante Aston Villa, que ahora sostiene una ventaja mínima.

Nicoló Tresoldi festeja tras descontar de penal ante Aston Villa
Nicoló Tresoldi festeja tras descontar de penal ante Aston VillaJOHN THYS - AFP

Julián Álvarez se entrenó y estará disponible ante Liverpool

Julián Alvarez se entrenó este martes y volverá a estar convocado en Atlético de Madrid para el duelo de este miércoles ante Liverpool por la Champions League. Diego Simeone, sin embargo, anticipó que no lo imagina desde el comienzo: “Julián está en fase de crecimiento, pero aún no lo veo mañana, nos ayudará durante el partido”. Pablo Barrios también se refirió al presente del plantel: “Estamos ya los que estamos, preparados para la temporada, en buena dinámica, tenemos que conocernos todos y concentrados ya en lo que viene”.

Julián Alvarez entrenando este martes con Atlético de Madrid, en Anfield
Julián Alvarez entrenando este martes con Atlético de Madrid, en AnfieldPAUL ELLIS - AFP

Lautaro Martínez, titular y capitán de Inter ante Real Madrid

Lautaro Martínez no podía faltar en el partidazo ante Real Madrid y será titular y llevará la cinta de capitán de Inter, en el Santiago Bernabéu. El delantero argentino compartirá el ataque con su dupla Marcus Thuram.

Varela y Pérez, titulares en Porto

Alan Varela y Nehuén Pérez serán titulares en Porto para recibir a Manchester City por la primera fecha de la Champions League. Los dos argentinos estarán desde el comienzo en el conjunto portugués.

Enzo Fernández, titular en el debut de City

Enzo Fernández será titular en el estreno de Manchester City en la Champions League ante Porto. El mediocampista argentino estará desde el comienzo en un equipo que tendrá a Erling Haaland como referencia de ataque.

Real Madrid va con todo para el duelo ante Inter

José Mourinho confirmó una formación con sus principales figuras para el estreno de Real Madrid en la Champions. Trent Alexander-Arnold será titular, jugando más adelantado, ya que de lateral estará Denzel Dumfries, mientras que Vinícius Jr. y Kylian Mbappé conformarán la dupla de ataque en el Santiago Bernabéu.

Juan Foyth, afuera de la convocatoria de Villarreal

Juan Foyth no estará disponible para el estreno de Villarreal en la Champions League. El defensor argentino, que terminó con molestias el último partido por la liga de España ante Alavés, no integra el banco de suplentes para el partido ante Borussia Dortmund, que comenzará a las 16.

Aston Villa golpeó de contra y estiró la ventaja

A los 43 minutos del primer tiempo, Aston Villa aprovechó una salida fallida del arquero de Brujas, que intentó cortar un pase largo y dejó a Jackson con el arco a disposición. El delantero definió para establecer el 3-1.

Golazo de AEK Atenas para abrir el marcador

A los 21 minutos, Razvan Marin puso el 1-0 de AEK Atenas ante LASK con un golazo de tiro libre. El mediocampista rumano remató al palo del arquero y abrió el partido para el conjunto local.

Apareció Buendía para devolverle la ventaja a Aston Villa

A los 22 minutos, Emiliano Buendía llegó desde atrás y definió al primer palo para marcar el 2-1 de Aston Villa ante Brujas. El argentino convirtió apenas tres minutos después del empate del conjunto local.

Brujas reaccionó rápido y empató ante Aston Villa

A los 19 minutos, el mediocampista noruego Hugo Vetlesen apareció para marcar el 1-1 de Brujas ante Aston Villa. El conjunto belga respondió y volvió a equilibrar el partido como local.

Llegó el primer gol de la Champions

A los 11 minutos, John McGinn marcó el primer tanto de esta edición y puso en ventaja a Aston Villa ante Brujas. El capitán recibió por la derecha, abrió el pie y sacó un zurdazo que terminó en la red, con algo de responsabilidad del arquero.

La presencia argentina en la primera tanda

Los dos primeros partidos de la jornada ya están en marcha. Emiliano Buendía es titular en Aston Villa frente a Brujas, mientras que Alejandro Garnacho comenzó entre los suplentes. A la misma hora, AEK Atenas recibe a LASK.

Un récord en el banco de Betis

Manuel Pellegrini hará historia cuando Betis visite a Lille. A sus 72 años, el chileno se convertirá en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de la Champions League y superará el registro de Raymond Goethals, que tenía 71 cuando condujo a Olympique Marsella en 1993.

Betis vuelve a la Champions, de la mano de Manuel Pellegrini
Betis vuelve a la Champions, de la mano de Manuel PellegriniFRED TANNEAU - AFP

Real Madrid-Inter, el gran duelo de la jornada

Todas las miradas estarán puestas desde las 16 en el Santiago Bernabéu. Real Madrid recibirá a Inter en un cruce con un protagonista especial: José Mourinho, que vuelve a dirigir al conjunto español en la Champions y enfrentará al club con el que conquistó el torneo en 2010.

Los seis partidos del día y los horarios

La primera jornada tendrá dos turnos. Desde las 13.45 jugarán Brujas-Aston Villa y AEK Atenas-LASK. A las 16 será el turno de Porto-Manchester City, Borussia Dortmund-Villarreal, Lille-Betis y Real Madrid-Inter.

Comienza una nueva Champions League

La Champions League 2026/27 se pone en marcha este martes con seis partidos y el inicio de la fase de liga. Por tercer año consecutivo, 36 equipos buscarán avanzar en el camino hacia la final del 5 de junio en el Metropolitano de Madrid.

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