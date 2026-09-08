Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los partidos

Julián Alvarez se entrenó este martes y volverá a estar convocado en Atlético de Madrid para el duelo de este miércoles ante Liverpool por la Champions League. Diego Simeone, sin embargo, anticipó que no lo imagina desde el comienzo: “Julián está en fase de crecimiento, pero aún no lo veo mañana, nos ayudará durante el partido”. Pablo Barrios también se refirió al presente del plantel: “Estamos ya los que estamos, preparados para la temporada, en buena dinámica, tenemos que conocernos todos y concentrados ya en lo que viene”.

Julián Alvarez entrenando este martes con Atlético de Madrid, en Anfield PAUL ELLIS - AFP