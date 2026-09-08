Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 8

Concluyó este lunes 7 de septiembre la octava fecha del Torneo Clausura 2026 y hubo movimientos tablas de posiciones de los grupos A y B, donde ahora hay cuatro líderes. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A Insituto de Córdoba perdió en el cierre de la fecha vs. Unión en Santa Fe 3 a 2 y sigue en lo más alto con 16 puntos, pero lo alcanzaron y superaron por diferencia de goles Gimnasia de Mendoza y Vélez. El Lobo mendocino igualó con Boca de local 2 a 2 mientras que el Fortín, el único invicto que tiene el certamen, le ganó a Estudiantes de La Plata 1 a 0 en el José Amalfitani. El xeneize, con la parda, no pudo trepar ubicaciones, aunque se mantiene octavo y entre los que están clasificándose a los playoffs.

Gimnasia de Mendoza le igualó agónicamente a Boca y llegó a lo más alto del Grupo A del Clausura Marcelo Aguilar - LA NACION

Independiente, por su parte, venció a Central Córdoba de Santiago del Estero 1 a 0 en el norte argentino y se acomodó en el sexto lugar con 13 unidades. San Lorenzo volvió a la victoria-1 a 0 sobre Talleres de Córdoba en el Nuevo Gasómetro-, salió de los últimos lugares y, aunque sigue afuera, se metió en la pelea por avanzar a octavos.

El duelo más importante de la jornada fue el clásico de Rosario entre Central y Newell’s, que terminó empatado 1 a 1 en el Gigante de Arroyito. La Lepra quedó con 12 unidades en el Grupo A mientras que el Canalla, con la misma cantidad en el B, donde el líder sigue siendo Argentinos Juniors. El Bicho empardó sin goles con Barracas Central y domina con 17 tantos.

Los escoltas del conjunto de la Paternal son Sarmiento de Junín y Gimnasia de La Plata con 15 tantos cada uno. El Verde superó a Estudiantes de Río Cuarto 2 a 0 como visitante en un cotejo clave para mantener la categoría y es la gran revelación del Clausura mientras que el Lobo superó a Tigre 2 a 1 como local.

River, en tanto, doblegó a Independiente Rivadavia de Mendoza 3 a 1 en el Monumental y llegó a los 10 puntos, con los que quedó décimo y a un paso de los puestos de acceso a la próxima etapa. El que no levanta cabeza es Racing: esta vez cedió ante Atlético Tucumán 2 a 1 en el Cilindro y quedó último en la zona B con apenas cinco unidades junto a Aldosivi de Mar del Plata -venció a Banfield 3 a 1-.

Resultados de la fecha 8 del Clausura

Todos los resultados de la octava fecha del Torneo Clausura 2026 Canchallena

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Viernes 11 de septiembre

17: Newell’s vs. Vélez (Zona A) (ESPN Premium)

19.15: Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) (TNT Sports)

21.30: Boca vs. Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)

Sábado 12 de septiembre

14.45: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)

14.45: Estudiantes vs. Platense (Zona A) (ESPN Premium)

17.30: Atlético Tucumán vs. River (Zona B) (TNT Sports)

20: Talleres vs. Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Domingo 13 de septiembre

14.45: Sarmiento vs. Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)

14.45: Tigre vs. Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

17: Argentinos vs. Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

19.15: Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)

21.30: Huracán vs. Racing (Zona B) (TNT Sports)

Lunes 14 de septiembre