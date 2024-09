Champions League: la noche en la que Mateo Retegui no pudo festejar ni siquiera de penal

Escuchar

Arsenal, con mucho esfuerzo, rescató un empate 0-0 en su visita a Atalanta, en la primera jornada de la etapa de grupos de la Champions League. El duelo en Bérgamo tuvo dos protagonistas casi excluyentes. Por un lado, el arquero español David Raya; del otro lado, el delantero Mateo Retegui, de la selección italiana.

El conjunto de la Premier League volvió a demostrar que aún tiene camino por recorrer y reconquistar en Europa, ya que fue superado durante gran parte del partido por el italiano. El duelo en el Gewiss Stadium de Bérgamo fue igualado, con muy pocas ocasiones.

Mateo Retegui encabeza el ataque de Atalanta frente a la marca de Gabriel ISABELLA BONOTTO - AFP

Tanto Mikel Arteta como Gian Piero Gasperini supieron anular bien al equipo rival, pero Atalanta fue de menos a más. Campeón de la Europa League, Atalanta se muestra como un adversario incómodo, con una presión constante y ocupación de los espacios que le bloqueó toras las puertas a los conducidos por Arteta.

Ya el primer tiempo lo terminó mejor el equipo local y, en el inicio del segundo acto llegó la jugada más importante, con dos paradas de Raya. El español le detuvo un penal a Mateo Retegui, y también paró el remate de cabeza que intentó el nacido en Argentina con una estirada sobre la línea de meta, con una reacción formidable, para saltar hacia el otro lado y negarle el grito de gol al ítalo-argentino cuando iban seis minutos de la segunda parte.

No pudo anotar Atalanta allí, aunque el equipo neroazzurro se mantuvo dominante frente a un Arsenal cada vez más replegado. Lo intentó el colombiano Juan Guillermo Cuadrado con un par de tiros desde fuera del área apenas desviados. Del lado visitante, Martinelli falló la oportunidad más clara al mandar por encima del travesaño un mano a mano frente a Carnesecchi.

Esa sería la única acción propicia para los Gunners, que se fueron desinflando y encontró las manos de su arquero para no irse con las manos vacías. No encontró fluidez en el juego un Arsenal sin el lesionado Martin Odegaard y tuvo que dar por bueno este debut sin goles, pero con un punto en el bolsillo de su excursión por Italia. David Raya se vistió de héroe y dejó a Atalanta con un empate con sabor a poco.

Retegui, más allá de la jugada del penal, fue importante, porque generó mucho en ataque, incomodó a la defensa inglesa. “Es una lástima el penal fallado por Retegui, porque fue el mejor en el campo de juego, ha hecho su mejor partido desde que está aquí. Queríamos ganarlo, pero salimos mejores de este partido”, destacó Gasperini.

Luego, en declaraciones a Sky Sport, Retegui expresó: “Lo siento por mis compañeros, hicimos un gran partido. Fallé el penal, pero de estos errores se aprende. Ahora hay que enfocarse en lo que sigue. Después del penal fallado, todo el equipo vino a animarme, incluso el entrenador. Teníamos muchas ganas de conseguir los tres puntos. En el penal el arquero hizo una gran atajada, pero en el rebote cometí un error, no lo vi y él se levantó rápido. No vi al arquero que se levantó tan pronto, me enfoqué en la pelota y no vi dónde estaba. Lo lamento mucho, porque era importante empezar con una victoria”.

El próximo encuentro de Atalanta por la Champions será frente a Shakhtar, al que visitará el miércoles 2 de octubre, mientras que Arsenal recibirá a PSG en el Emirate Stadium el martes 1° del mes próximo.

