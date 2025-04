El Atlético de Madrid de Cholo Simeone y varios campeones mundiales, de todo a casi nada en 25 días

Eliminado a las puertas de la final de la Copa del Rey, en los octavos de final de la Champions League y casi sin chances de ganar la liga de España, el Atlético de Madrid de Diego Simeone y varios campeones del mundo dilapidió un torrente de ilusión en apenas 25 días. El fútbol va muy rápido, y los debates de diciembre no suelen parecerse a los de abril, cuando llega la hora de la verdad.

El conjunto colchonero, al que algunos expertos de la prensa madrileña veían hace apenas unas semanas como el equipo mejor armado para afrontar un calendario sobrecargado después de su provechoso mercado de pases en cuanto a compras (Julián Álvarez, Alexander Sorloth, Robin Le Normand, Conor Gallagher), apunta a un nuevo curso sin abrir su armario de trofeos.

Antoine Griezmann y Julián Álvarez: el posible adiós del francés al club del que es el máximo anotador histórico (197 goles) y la "soledad" del argentino en el ataque colchonero. THOMAS COEX - AFP

Eliminado el miércoles por Barcelona en la copa doméstica (4-4, 0-1), en los penales de octavos de Champions por Real Madrid y a nueve puntos del líder catalán en la liga, Aleti fue del cielo al infierno en seis partidos en menos de un mes, que incluyeron cuatro derrotas. Su caída en picada fue tanto más dura por cuanto eran elevadas las ambiciones en enero, cuando el equipo rojiblanco lideraba la tabla por delante de los dos gigantes luego de 15 victorias seguidas, y acababa de sellar su pase directo a los octavos de la Champions.

Atlético ocupa, según su entrenador, el lugar que le corresponde: muy cerca, pero al mismo tiempo muy lejos de poder rivalizar con Real Madrid y Barcelona, a los que los sorteos pusieron en su camino antes que lo deseado.

Raphinha acusa un golor mientras Rodrigo De Paul se queda con el balón en un partido por la Copa del Rey; el brasileño se tomó revancha del argentino. Manu Fernandez - AP

“No hay reproches. Los futbolistas lo están dando absolutamente todo”, declaró el miércoles Simeone. Aquella fatídica eliminatoria contra el conjunto merengue en la Champions, con el penal anulado a Julián Alvarez, puede haber implicado un punto de inflexión en el devenir de la temporada colchonera. Y así si frente a Real Madrid lo fueron los penales, sólo un gol causó la eliminación a manos de Barcelona.

Pero Simeone no puede librarse de las críticas por su prudencia táctica y su cautela defensiva, juzgada excesiva, mientras se le achaca falta de ambición en ataque.

Compacto de Atlético de Madrid 0 vs. Barcelona 1

“Si hubiésemos salido en el primer tiempo con la mentalidad del segundo, habría sido otra cosa”, resumió el defensor central José María Giménez. “Al final, para nosotros nunca nada fue fácil. Intentaremos estar a la altura en los partidos de liga que quedan”, añadió el uruguayo.

“Hasta el día de hoy el equipo ha competido muy bien. En la Champions compitió muy bien, en Copa del Rey compitió muy bien, estamos haciendo una liga buena, y a seguir, partido a partido”, se defendió Simeone. ”Tratamos de seguir mejorando para acercarnos cada vez más a los equipos que están por arriba y aceptar el lugar que tenemos. No tengo otro pensamiento que el de seguir con el mismo trabajo, focalizarnos en terminar de la mejor manera posible en la liga, y para eso ya el viernes comenzaremos a focalizarnos en Sevilla”, sostuvo el director técnico argentino, con referencia al próximo rival en el torneo doméstico.

"Tratamos de seguir mejorando para acercarnos cada vez más a los equipos que están por arriba y aceptar el lugar que tenemos", advierte Simeone; a Atlético de Madrid sigue sin alcanzarle lo que tiene. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Por otro lado, a menudo héroe de Atlético, del que es el máximo goleador de la historia, con 197 tantos, el delantero francés Antoine Griezmann no consiguió rescatar a los suyos en esta ocasión. Grizou, cuyo futuro se presenta incierto, quizá haya dejado escapar la última oportunidad de salir del club de su vida por la puerta grande, con un título de campeón que diese más brillo a un palmarés rojiblanco en el que figuran una Copa del Rey y una Europa League como principales logros durante sus dos pasos por el club de la capital de España.

Una fuente del seno de la institución se mostró pesimista sobre una renovación del campeón del mundo de 2018, cuyo nombre suena con cada vez más fuerza para unirse a Los Angeles FC y cumplir así su sueño americano.

De una columna de opinión del diario Marca, firmada por David Medina, se desprenden otras razones del fracaso colchonero. Entre ellas, la soledad de Álvarez. “En definitiva, en los despachos saben que están más cerca de los dos grandes pero que todavía no les alcanza para competir y ganarles. Lo primero hacen como han sufrido los dos colosos, para lo segundo todavía faltan cosas por mejorar y pulir", analiza el periodista.

Julián Alvarez parece cometer una infracción contra Iñigo Martínez en el 0-1 de Atlético a manos de Barcelona que eliminó de la Copa del Rey al cuadro de la capital. Manu Fernandez - AP

“Entre las asuntos a mejorar está acompañar mejor a Julián. El argentino ha demostrado ser un primera espada mundial pero no siempre se puede sacar una genialidad de la chistera. Necesita tener más jugadores próximos a su nivel cerca y salvo [Rodrigo] De Paul no aparecen jugadores que son los mejores en su puesto. La Araña, salvo en el duelo de ayer, ha destacado siempre incluso estando muy solo. Pero no siempre puede sacarse una genialidad de la nada cuando se pasa muchos minutos sin recibir balones claros para sacar a pasear su enorme talento”, observa Medina.

LA NACION