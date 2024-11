Champions League: Mateo Retegui marcó sus dos primeros goles y Manchester City no sabe ganar

Mateo Retegui sigue subiendo la vara de sus números en el fútbol europeo y no tiene límites esta temporada, a la luz de los hechos. A sus dos goles en el seleccionado italiano en las seis jornadas de la UEFA Nations League, el delantero le suma una cosecha de una docena en la actual Serie A -convirtió en ocho de los trece juegos- y este martes marcó sus primeros tantos en la Champions League, en la goleada de Atalanta como visitante por 6-1 sobre Young Boys, de Suiza.

El jugador con pasado en Boca, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Tigre, en la primera categoría de la Argentina, había llegado el año pasado a Genoa y este año cambió de equipo en el mismo fútbol italiano. En Bérgamo ya es ídolo, con una gran producción en sus primeros 900 minutos en Atalanta, y en la quinta fecha del torneo europeo de clubes más importante consiguió lo que se le había negado en las cuatro anteriores. Y por partida doble.

El grito de Mateo Retegui, autor de dos goles en la amplia victoria de Atalanta sobre Young Boys en Suiza, por la Champions League. Peter Klaunzer - Keystone

Retegui abrió el marcador a los 8 minutos con una corrida desde el círculo central. El belga Charles De Ketelaere recuperó una pelota en el medio campo ante una imprecisión de los locales en ataque y con un pase largo y preciso habilitó al argentino, que encaró hacia el área y la cruzó ante la salida del arquero David von Ballmoos.

Enseguida llegó el empate del equipo suizo, a través del congoleño Silvere Ganvoula M’boussy, pero el visitante rápidamente encauzó la victoria al volver a ponerse al frente y ampliar la diferencia con los tantos de De Ketelaere y el bosnio Sead Kolasinac, apenas superada la media hora de juego.

El primer gol de Retegui

A los 39 de esa primera etapa, otra vez Retegui apareció para convertir y darle aún mayor tranquilidad al Atalanta. Mateo le ganó la posición a su marcador al ir a buscar el centro desde la izquierda y dejó la pelota a la espalda del defensor para impactarla antes de la llegada de un refuerzo a la marca. Fue el 4-1 parcial. Tras el quinto tanto del equipo, anotado también por De Ketelaere, el centrodelantero fue reemplazado a poco menos de media hora para el final.

El segundo gol de Retegui

E´n cambio, ara Manchester City no termina el maleficio. Como local, el conjunto dirigido por Pep Guardiola ganaba por 3-0 hasta faltando 15 minutos, con un doblete del noruego Erling Haaland Pero, increíblemente, no supo administrar esa diferencia y Feyenoord, de Países Bajos, se lo empató sobre la hora. Cortó una serie de cinco derrotas seguidas por cualquier competición, como nunca le había sucedido al DT catalán, pero no pudo celebrar otra vez y el entrenador no puede ocultar su malestar cada vez que levanta la cabeza y mira hacia el campo de juego.

Luego de la goleada sufrida en la fecha anterior como visitante ante Sporting Lisboa (1-4), el equipo inglés sumó poco, y no escala en las posiciones, donde se ubica con 8 puntos, por debajo de la zona de clasificación directa a los octavos de final. Así, está comprometido para terminar entre los apenas ocho equipos que avanzarán sin pasar por el repechaje de 16avos de final. Y no puede relajarse.

El resumen de Manchester City - Feyenoord

La victoria de Barcelona por 3-0 sobre el hasta aquí invicto Brest le sirvió para sostenerse en los primeros puestos, con 12 unidades, y encerró un hecho destacado: Robert Lewandowski marcó dos goles, superó los 100 en la historia del certamen y es el tercero en llegar a las tres cifras en la tabla que lideran dos futbolistas que actualmente no participan, el portugués Cristiano Ronaldo (140) y Lionel Messi (129). En el estadio Montjuic, el polaco abrió el marcador de penal, a los 11 minutos, y selló la goleada en el tiempo de descuento. Barça está segundo en la clasificación, con 12 puntos.

Lewandowski superó los 100 goles en la Champions League

El nuevo líder es Inter, de Italia, con 13 puntos, aunque sea de manera provisoria porque Liverpool (12) jugará este miércoles como local ante el muy necesitado Real Madrid (6). El conjunto milanés, con Lautaro Martínez de regreso al equipo como titular tras no ser convocado el fin de semana por un estado febril, se impuso por 1-0 al Leipzig, de Alemania, con un gol en contra del francés Castello Lukeba.

Lo mejor del triunfo de Inter sobre Leipzig

Por su parte, Exequiel Palacios fue titular en el 5-0 de Bayer Leverkusen sobre Salzburgo, de Austria, que le permitió al equipo alemán trepar hasta el quinto lugar, con 10 puntos. Como visitante, el Arsenal goleó en Portugal por 5-1 a Sporting Lisboa, que no había perdido esta temporada por ninguna competición, y ambos acumulan una decena de unidades.

Y en otro duelo con mucho en disputa, Bayern Múnich derrotó por 1-0 al PSG y el ascenso del conjunto germano en la tabla, donde ahora acumula 9 puntos, se contrapone a la delicada situación de los parisinos, que apenas suman cuatro (un éxito, un empate y tres derrotas) y hoy estarían quedando eliminados de la competencia.

Las posiciones

LA NACION