El derby entre Manchester United y Manchester City termino sin goles, muy poco juego y con la inquietante sequía de Alejandro Garnacho

En el Teatro de los Sueños de Old Trafford hubo bastante poco para soñar. El derby más apasionante del fútbol inglés estuvo lejos de su mejor versión y pareció apartado de la historia. En su casa, Manchester United no pudo imponer sus condiciones ante el City y sufrió porque el empate sin goles lo dejó prácticamente agotadas las chances de ingresar a competencias internacionales para la próxima temporada. Y la incertidumbre se multiplicó por un ataque no lastima y que tiene a Alejandro Garnacho bajo la lupa, ya que el delantero de la selección argentina acumula demasiados partidos sin poder aportar su cuota goleadora.

Es más, tan extraña es la situación de Garnacho, que a lo largo de la temporada acumula 9 goles y 8 asistencias en 47 partidos entre todas las competencias, pero sus números en Premier League son todavía inferiores: 4 tantos y 1 asistencia en 30 presentaciones.

Alejandro Garnacho a lo largo de la temporada acumula 9 goles y 8 asistencias en 47 partidos entre todas las competencias. (AP Photo/Dave Thompson) Dave Thompson - AP

Durante la primera etapa, ambos equipos mostraron pinceladas del poder que poseen. La apuesta del City por la tenencia del balón le permitió inquietar al anfitrión en alguna acción con Foden y con frente a cada intervención de De Bruyne. Pero el equipo de Pep Guardiola no tuvo la profundidad ni la claridad necesarias para quebrar el bloque que propuso el United con Casemiro a la cabeza.

Si bien no fue la más osada, la propuesta del equipo local fue clara e inteligente, con velocidad al servicio del juego y paciencia para romper la telaraña de pases que suele desplegar el City. Además, con la rápida salida de Bruno Fernández a la cabeza para dar el primer pase. Después, el libreto habitual para el United, que apostó por Garnacho para romper la propuesta rival. Y no es un detalle menor, porque el delantero de la selección argentina aprovechó cada momento que fue conectado, aunque no tuvo la lucidez necesaria para resolver. Sin embargo, es una señal importante para el atacante que haya estado desde el arranque, ya que pasa por una etapa de sequía, en la que apenas pudo marcar un tanto (ante Leicester City) en los últimos 26 partidos disputados.

En la segunda parte se mantuvo el vértigo, pero con el mismo resultado que en el primer capítulo. Los dos confundieron apuro con velocidad y perdieron claridad a la hora de lastimar al rival. Esta situación no le permitió a Garnacho romper el embrujo, porque el delantero cambió de banda para tratar de ser más punzante, pero se chocó en uno y otro ataque, primero con Nico O’Reilly por la derecha y con Matheus Nunes por la izquierda.

Lo más emocionante del encuentro se produjo casi sobre la media hora del segundo período. La primera fue para el City, pero el equipo de Guardiola se chocó con André Onana. Tras una serie rebotes tras una córner, la pelota le quedó a Mateo Kovacic que desde afuera del área grande sacó un derechazo violento que encontró bien ubicado al arquero camerunés, hábil para alejar el peligro con un rebote largo. Un par de minutos más tarde llegó la respuesta del United, que mantuvo su propuesta de jugarse por las transiciones a pura velocidad y, tras un centro atrás de Diogo Dalot, encontró a Manuel Ugarte. Sobre el filo del área grande, el uruguayo sacó un derechazo al que no pudo darle mucha dirección y salió desviado junto al palo izquierdo de Ederson Moraes.

Alejandro Garnacho intentó por las dos bandas, pero chocó ante Nico O'Reilly y contra Matheus Nunes. Photo: Martin Rickett/PA Wire/dpa Martin Rickett - PA Wire

El United pareció siempre más punzante que el City. Así fue que elaboró la jugada más importante. Porque Garnacho combinó bien con Patrick Dorgu, que envió un centro a media altura y encontró al delantero Joshua Zirkzee bien ubicado; el neerlandés sacó un remate potente que fue contenido de manera espectacular por Moraes. Dos minutos después se mantuvo la búsqueda del equipo local: el portugués Bruno Fernandes asistió a la perfección a Garnacho que apostó al uno contra uno sobre Nunes, lo llevó de un lado para el otro, pero después no pudo sacar un remate para inquietar a su rival.

El partido se diluyó entre la resistencia del City y la desesperada búsqueda del United, que sabía que necesitaba ganar para poder mantener con vida su deseo por ingresar a la próxima Champions. Y en un clásico muy pobre y sin demasiadas emociones el equipo de Guardiola hizo su negocio, porque apenas un punto más para ingresar a la gran cita continental de la próxima temporada. Demasiado poco para tanta expectativa.

