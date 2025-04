El enojo de Pep Guardiola con los hinchas de Manchester United por las agresiones contra la madre de Phil Foden

Un clásico muy lejos de lo esperado. Sin demasiadas luces en Manchester. Sin goles y apenas un puñado de emociones repartidas entre el United y el City. Sin embargo, en Old Trafford, en la Premier League, no fue posible evitar que las agresiones, verbales en este caso, ganasen un lugar preponderante en la historia. Es por eso que Pep Guardiola, el entrenador de los Ciudadanos explotó contra los hinchas del equipo rival: “Es una falta de integridad, de clase”, expresó en la conferencia de prensa posterior respecto a los insultos que le profirieron a Phil Foden.

El enojo de Guardiola se debe a que algunos simpatizantes de los Red Devils agredieron con insultos al futbolista y con referencias a Claire Rowland, su madre: “Falta de clase, pero no es el United, es la gente. Estamos tan expuestos... Gerentes, dueños, jugadores de fútbol, especialmente. No entiendo qué piensan las personas que involucran a la madre de Phil”, criticó el DT con severidad.

No se detuvo en su exposición, estaba realmente molesto Guardiola, incluso, sostuvo que no es algo que involucre sólo a los fanáticos del United: “Debería darles vergüenza. Pero es lo que es. Pasa en todas partes, no sólo en el Reino Unido”.

Además de apoyar a Foden por la incomodidad que tuvo que soportar, también lo valoró el nivel del futbolista en esta temporada. “Cuando el equipo no juega al nivel que teníamos, parece que nadie es lo que era. Veo la pasión y la sonrisa en su rostro todos los días en los entrenamientos, y eso es lo que quiero”, indicó el catalán.

Incluso, Guardiola considera que la jerarquía de sus jugadores permanece intacta. “Ves la cantidad de jugadores que llevan cuatro, cinco, seis años... Este año bajamos (el nivel) y son todos ellos; por eso estamos luchando para ganar partidos, pero la calidad está ahí”.

La mirada sobre el clásico

Guardiola, ya menos molesto, hizo un análisis del partido y explicó: “Intentamos construir bien el juego, hacer buenos centros y controlar las situaciones. Ellos pudieron correr y fueron peligrosos, pero siempre tuvimos nuestras oportunidades. En la segunda mitad, durante los primeros 10 o 15 minutos, fue nuestro mejor momento”.

Y agregó: “Con el balón, nuestra fortaleza siempre será la posición. Hoy la perdimos. No estuvimos en la posición correcta para hacerles daño. Debemos mantener un ritmo y ubicarnos bien en el campo. No pudimos acelerar el juego porque no estábamos en la posición adecuada. Por eso nos faltó un poco de ritmo para generar más oportunidades”.

Además, el entrenador del City manifestó que la igualdad fue justa. “Es lo que hay. Por supuesto que hubiera sido mejor ganar. Old Trafford es Old Trafford. Siempre necesitas una buena actuación para ganar. Ellos también tuvieron oportunidades en transiciones, pero creo que el empate es justo”.

Pep Guardiola celebra con Phil Foden la victoria del City sobre West Ham. (AP Photo/Dave Thompson) Dave Thompson - AP

La temporada de los Citizens no ha sido la mejor. Quedaron eliminados de manera prematura en la Champions League a manos del Real Madrid, tras haber hecho una fase de grupos irregular. En la Premier League se encuentran lejos de los puestos de vanguardia. Aparecen quintos con 52 unidades, en puestos de Europa League.

Pueden encontrar un atenuante en la FA Cup. Deberán jugar las semifinales frente al Nottingham Forest. “Me preocupa la recuperación, el Crystal Palace, el Everton y la semifinal contra el Forest. Todos los partidos que tenemos por delante. Preferiría tener 10 o 12 puntos más. Ganar, ganar, ganar. Eso es lo que vamos a intentar hacer”, concluyó

LA NACION