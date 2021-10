Champions League: París vibró con dos goles de Messi, con un lujo incluido, para el triunfo de PSG ante Leipzig

Messi tuvo su primera gran noche con PSG en la Champions League. El rosarino, que había llegado a París Saint Germain como el salvador del equipo francés para la ansiada Champions, cumplió su papel el martes ante Leipzig. Un doblete del argentino en la segunda parte, cuando su equipo iba perdiendo, permitió la remontada para el 3-2 definitivo en el Parque de los Príncipes.

PSG se había adelantado al inicio de partido por medio de Kylian Mbappé (9), pero Leipzig, apenas octavo en la Bundesliga y con cero puntos tras tres jornadas en la Champions, se aprovechó de las bajas de su rival para darle la vuelta al partido con tantos del portugués André Silva (28) y del francés Nordi Mukiele (57).

Messi anota el segundo gol de su equipo; la pelota dará en el poste y el argentino terminará de empujarla sobre la línea Christophe Ena - AP

Pero ahí apareció Messi, que ya había anotado en el triunfo en la segunda jornada con Manchester City (2-0) con dos tantos, primero al rematar en dos tiempos un centro de Mbappé (67) y después al convertir un penal (74). Messi pudo incluso haber logrado un triplete, ya que el árbitro, con ayuda del VAR, señaló un nuevo penal en tiempo de descuento por falta al marroquí Achraf Hakimi, pero Mbappé fue el encargado de lanzarlo y el balón salió muy por encima del travesaño.

Pese a ese error, Mbappé tuvo un papel vital en el partido como autor del primer gol y asistente del segundo, en un duelo en que su equipo acusó las bajas de los lesionados Neymar y Leandro Paredes, y del suspendido Angel Di María, más la ausencia de Mauro Icardi por problemas personales.

”La suerte no existe en este tipo de partidos. Ha habido períodos durante nuestro partido más débiles”, afirmó Mbappé. Sobre el primer penal, que dejó tirar a Messi, el talentoso francés afirmó que “es normal, es el mejor jugador del mundo y siempre he dicho que es un privilegio que juegue con nosotros. El primero lo debe tirar él. Me dejó el segundo y lo fallé”.

Juntos, imparables: Kylian Mbappé y Lionel Messi, los estandartes en la victoria del PSG Francois Mori - AP

PSG sigue líder

Con este triunfo, PSG conserva el liderato del Grupo A después de tres fechas, con siete puntos, uno más que Manchester City, que goleó 5-1 como visitante al Brujas, tercero, con cuatro unidades, mientras Leipzig lleva cero.

El equipo alemán llegaba al Parque de los Príncipes con derrotas en las dos primeras jornadas, por lo que parecía una víctima propiciatoria para un millonario PSG, que tenía bajas importantes. Leipzig anunció desde el principio que iba a plantar cara al partido. Y tras dos buenas intervenciones de Keylor Navas en esos primeros minutos, sería curiosamente PSG el que anotaría en un contragolpe, en el minuto 9, gracias a una gran jugada personal del Mbappé.

Lionel Messi corre con la pelota; lo observa Verratti Francois Mori - AP

El alemán Julian Draxler, sustituto del lesionado Neymar en el ataque del PSG, tocó para Mbappé, que en una gran acción individual por la izquierda, superó con remate al primer palo al arquero Peter Gulacsi. El primer gol de Mbappé en esta Champions sirvió al delantero francés para congraciarse ante una parte de la hinchada de PSG, que lo había recibido con silbidos en los primeros partidos de la temporada por sus guiños al Real Madrid.

Pero PSG no llevó más peligro en la primera media hora. Navas, preferido al italiano Gianluigi Donnaruma en el arco, muy exigido en esa primera mitad, vio como Leipzig estrellaba un remate del portugués André Silva en el poste. Era un anuncio de que Leipzig estaba cerca del empate. Y la igualdad llegó dos minutos después con una escapada por la izquierda del lateral español Angeliño, que remató un muy activo André Silva a la red (28).

Messi celebra el 2-2 parcial, justo cuando PSG más lo necesitaba Francois Mori - AP

PSG no despertó en el arranque de la segunda parte y Leipzig volvió a encontrar petróleo en otro centro cruzado de Angeliño desde la izquierda, que remató esta vez el francés Nordi Mukiele (57) entrando a espaldas de toda la defensa parisina. Pochettino reaccionó y le dio entrada al portugués Danilo y al holandés Georginio Wijnaldum. Siete minutos después llegó el gol del empate de Messi, tras un robo de balón en el centro del campo, que acabó con pase de Mbappé dentro del área, para que el argentino rematara al poste, recogiera el rebote y empujara el balón sobre la línea.

Después llegaría la apoteosis al anotar un penal al estilo Panenka (74), y una nueva pena máxima que Mbappé arrojó a las nubes. Ya la noche se había cerrado con otro show de Messi, listo para aparecer cuando su equipo más lo necesitaba.