Real Madrid no la pasó bien para clasificarse para los cuartos de final de la Champions League. Sucede que en el desquite de su serie de octavos de final rescató apenas un 1 a 1 contra Leipzig y terminó pidiendo la hora en el mismísimo Santiago Bernabéu. De ese modo aprovechó el 1-0 que sacó en la ida en Alemania, donde había habido polémica por un tanto anulado al local y se había apoyado en la figura de su arquero, Andriy Lunin. Pero este miércoles el visitantes fue decidido a pasar a la siguiente instancia y presionó hasta la última jugada para llevar la serie a un alargue. Sin embargo, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti tuvo la templanza suficiente para quedarse con la llave por 2 a 1 en el global.

Durante la primera etapa en la capital española fue Leipzig el que tuvo las situaciones más claras. A pocos minutos del inicio Lunin ganó estupendamente un mano a mano contra Benjamin Sesko. También Lois Openda tuvo situaciones para anotar, tres, pero en cada disparo falló al arco. A Xavi Simons, el arquero ucraniano le tapó un remate de borde interno que se dirigía al segundo palo.

Ya en la segunda etapa, y al igual que en la ida, hubo controversia. A los 8 minutos, Vinícius fue muy fuerte contra Willi Orban. El defensor alemán cayó al piso, pero cuando se levantó, el brasileño fue directo a empujarlo a la altura del cuello, enojado, entendiendo que estaba simulando. El árbitro Davide Massa fue corriendo hasta el lugar y le mostró la tarjeta amarilla al delantero merengue, que a los pocos minutos iba a ser clave para su equipo.

Tras algunas ocasiones más de gol para el visitante, llegó alivio en el Bernabéu a los 20 minutos del período final. En un gran contraataque Jude Bellingham vio cómo Vinícius hacía una diagonal para quedar cara a cara con el arquero Péter Gulácsi y el brasileño anotó el 1 a 0. Sin embargo, Leipzig siguió intentando, y tres minutos más tarde tuvo el premio, cuando Orban cabeceó un centro y estableció el 1 a 1. Real Madrid iba a seguir sufriendo.

A partir de entonces todo fue del cuadro alemán, que siguió llenando el área ajena con varios futbolistas y con centros. La jugada más clara fue a los 46 minutos, cuando David Raum envió un centro al segundo palo y, tras cabezazos de Yussuf Poulsen y Christoph Baumgartner, la pelota le quedó a Dani Olmo: el español controló con el pecho y de primera tiró de emboquillada, y la pelota dio en el travesaño. Así de cerca estuvo Leipzig de un tiempo suplementario.

Y el partido llegó a su fin. En su Bernabéu, Real Madrid no desplegó su fútbol, y tampoco la había pasado bien en su visita a Alemania. En los primeros minutos de aquel encuentro hubo un gol controvertidamente anulado al local, por un supuesto empujón al arquero del equipo español. Finalmente, el cuadro merengue ganó por 1 a 0 gracias a una genialidad de Brahim Díaz y a su arquero. Ahora puede seguir esperanzado en conseguir la estrella número 15 de campeón de Europa.

Compacto de Real Madrid 1 vs. Leipzig 1

Con su pase de rueda, Real Madrid se suma a PSG, Bayern y Manchester City. La próxima semana se definirán los cuatro equipos restantes, que surgirán de los cruces Barcelona vs. Napoli (1-1) y Arsenal vs. Porto (0-1), el martes, y Borussia Dortmund vs. PSV (1-1) y Atlético de Madrid vs. Inter (0-1), el miércoles.

El sorteo de los cruces de los cuartos de final de la Champions será a cabo el jueves 15 de marzo en la sede de UEFA, ubicada en Nyon, Suiza. Todos los clubes podrán enfrentarse con cualquiera de los siete restantes, sin restricciones, porque a partir de esa etapa podrán enfrentarse dos d un mismo país y dos que hayan compartido el grupo en el torneo. La primera bola en salir será la del conjunto local, y la segunda, la del visitante. Además, como viene sucediendo desde la temporada 2018/2019, en el mismo acto serán sorteados los emparejamientos de las semifinales. Es decir, se conocerá la composición de todas las llaves camino a la final de Wembley, que tendrá lugar el sábado 1 de junio.

