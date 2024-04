Cuándo juega Estudiantes vs. Boca Juniors, por las semifinales de la Copa de la Liga 2024: día, hora y TV

Escuchar

El segundo semifinalista de la Copa de la Liga 2024 será Estudiantes de La Plata o Boca Juniors, que este martes se enfrentarán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Nazareno Arasa para dirimir el rival de Vélez. El cotejo está programado a las 20 y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto dirigido por Diego Martínez con una cuota máxima de 2.60 contra 3.11 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco de Eduardo Domínguez. El empate, que en caso de darse obligará a decidir el ganador por penales, cotiza a 3.20.

Estudiantes vs. Boca: todo lo que hay que saber

Copa de la Liga 2024 - Semifinal

Día: Martes 30 de abril.

Hora: 20.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Árbitro: Nazareno Arasa.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

Los equipos llegan al partido entre sí luego de sendas derrotas internacionales. El León fue superado 1 a 0 por Gremio en la Copa Libertadores mientras que el club del barrio porteño de la Boca sufrió una dura derrota en Brasil ante Fortaleza 4 a 2 por la Sudamericana y complicó sus chances de lograr el primer puesto y acceder directamente a octavos de final. La diferencia entre ambos este que Domínguez, como el encuentro se desarrolló el martes pasado, utilizó a los habituales titulares mientras que Martínez improvisó con varios suplentes porque el cotejo fue el jueves y con un extenso viaje de ida y vuelta.

Para clasificar a las semifinales del torneo doméstico Estudiantes doblegó 3 a 0 a Barracas Central en el recinto Ciudad de Vicente López de Platense con un doblete de Guido Carrillo más otro tanto de Javier Correa. En la etapa de grupos fue segundo en la zona B con 27 puntos gracias a ocho victorias, tres empates y tres derrotas. Boca, por su parte, fue cuarto en el mismo grupo con 25 unidades producto de siete alegrías, cuatro pardas y tres caídas y en cuartos de final le ganó el Superclásico a River 3 a 2. Miguel Borja puso en ventaja a los dirigidos por Martín Demichelis, pero los de Martínez revirtieron el resultado con un doblete de Miguel Merentiel y, entre medio, un cabezazo de Edinson Cavani. Paulo Díaz descontó sobre el final en el perdedor.

En el elenco albirrojo el entrenador tiene una sola duda y está en la delantera porque Edwuin Cetré acarrea un problema físico y es probable que no esté a disposición. En su lugar ingresaría Carrillo, de gran presente. En el equipo azul y amarillo peligra la presencia de Merentiel, quien este domingo no terminó el entrenamiento, y en caso de no poder jugar quien lo reemplazaría sería Luca Langoni.

José Sosa es una las fijas de Estudiantes para enfrentar a Boca en Córdoba por una de las semifinales de la Copa de la Liga 2024 Marcelo Endelli - Getty Images South America

Probables formaciones

Estudiantes: Matías Mansilla, Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, José Sosa, Tiago Palacios; Javier Correa y Guido Carrillo o Edwuin Cetre. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Sergio Romero, Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Kevin Zenón; Edinson Cavani, Miguel Merentiel o Luca Langoni.

Será la segunda vez en el año que Estudiantes y Boca se verán las caras en el campeonato porque compartieron el grupo B en la primera etapa y protagonizaron el recordado encuentro que comenzó y se suspendió a los 27′ por la descompensación de Javier Altamirano. El duelo en el estadio Uno continuó el 12 de abril y ganó el Pincha 1 a 0 con conquista de Javier Correa. Fue expulsado Lautaro Blanco en el visitante.

El ganador clasificará a la definición, programada para el 5 de mayo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, contra el Fortín, que el domingo se impuso a Argentinos Juniors por penales 4 a 2 tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios. El conjunto de Gustavo Quinteros jugó desde los 14′ con un futbolista menos por la expulsión de Braian Romero.