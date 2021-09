Chile - Brasil: el posible penal de Casemiro a Vidal que enfureció a los locales

Brasil capeó la superioridad de Chile y, gracias al gol de Everton Ribeiro en el segundo tiempo, mantuvo su marcha perfecta en las eliminatorias del Mundial Qatar 2022 para llevarse el jueves una victoria 1-0 en su visita a Santiago. Mientras que el anfitrión generó las mejores ocasiones, Brasil sentenció al capitalizar una de las pocas claras que dispuso cuando Ribeiro abrió el marcador a los 64 minutos tras un contragolpe. Pero el partido, al final, quedó teñido por una polémica...

En el minuto 87, Arturo Vidal corrió a buscar un pase en la entrada del área, del lado derecho del ataque chileno, cuando Casemiro se tropezó con él. Los locales se fueron encima del árbitro peruano Diego Haro para reclamarle la falta, que no sancionó la posible falta ni revisó la jugada en el monitor del VAR. Evidentemente, desde la cabina ni siquiera le pidieron que se acercara. Luego del partido, el histórico futbolista local se quejó amargamente: “Me pega. Cómo la gente no se va a molestar. No entiendo para qué estar el VAR”, dijo Vidal. “Es una locura. Era penal, pero así estamos’'. Haro también anuló un gol del debutante delantero chileno Iván Morales, por posición adelantada que los jugadores locales discutieron.

Arturo Vidal protege la pelota ante la marca de Danilo. Fue protagonista de la jugada más discutida de la noche en Santiago Claudio Reyes - Pool AFP

Martín Lasarte, entrenador uruguayo de Chile, se refirió a la jugada. “La sensación que me dio fue de que podía haber sido penal. De repente no fue, no tuve la oportunidad de volver a verlo. Simplemente es lo que le exigíamos al árbitro”, dijo en conferencia de prensa. “Es triste perder así. Merecimos mucho más. En el primer tiempo fuimos superiores, pero no aprovechamos las oportunidades. Esperamos dar vuelta rápido la página”, matizó luego Vidal.

En sus redes sociales, el exárbitro argentino Javier Castrilli fue contundente en su observación. “No se juzga la intención, sino la imprudencia… Casemiro lo toca a Vidal que se frena… ¿por qué los árbitros peruanos (central y VAR; Haro y Carrillo) no lo sancionaron???”, escribió, y acompañó sus palabras con una repetición de la jugada. Luego fue más tajante: “Qué impotencia, verdad??? Ver cómo tanto en Copa Libertadores con sus clubes o en Eliminatorias con su selección, Brasil siempre se ve favorecida con los fallos arbitrales… principalmente por las decisiones u omisiones del VAR… hasta cuándo???”.

La jugada polémica

Acá te dejamos el posible penal de Casemiro 🇧🇷 sobre Arturo Vidal 🇨🇱, que el árbitro decidió NO ir a revisar en el VAR 🖥️ y posteriormente, no cobrar ❌.pic.twitter.com/NqRWo7pn8P — Hora Del Futbol (@horadel_futbol) September 3, 2021

Un Brasil sin el brillo “extranjero”

Brasil superó la ausencia de nueve jugadores, todos vetados por sus clubes en la Liga Premier inglesa, y Chile pudo ejercer dominio en largos pasajes, fabricándose claras ocasiones de gol. Figuras como Alisson, Roberto Firmino, Gabriel Jesús, Thiago Silva y Richarlison no pudieron viajar a Sudamérica debido a la negativa de los clubes por las restricciones sanitarias por la pandemia. Todos los países de la CONMEBOL aparecen en la lista roja del gobierno británico para establecer una cuarentena de 10 días en un hotel a su regreso.

El arquero brasileño Weberton se lució con al menos cuatro espectaculares tapadas ante dos disparos de Arturo Vidal y otros tantos de Eduardo Vargas. Embalado hacia Qatar 2022, Brasil encadenó su séptima victoria y suma puntaje perfecto. Recibirá a su escolta Argentina -que suma 15 unidades- el domingo. El choque en San Pablo reeditará la final de la Copa América que los argentinos ganaron 1-0 en julio pasado. “Será un partido histórico, enfrentar a Argentina siempre es difícil’', advirtió Ribeiro.

Los jugadores de la selección de Brasil festejan tras abrir el marcador ante Chile

Chile comprometió más sus aspiraciones de clasificarse al Mundial, con apenas seis puntos en siete partidos. Tratarán de reflotar con un par de duelos como visitantes: el domingo contra Ecuador y el jueves próximo frente a Colombia. Al igual que Brasil, la Roja acusó dos bajas sensibles por el veto de los clubes ingleses, impidiéndole contar con el delantero Ben Brereton y el zaguero Francisco Sierralta. Para colmo, La Roja deberá afrontar los partidos en Quito y Barranquilla sin el defensor Guillermo Maripán y el volante Erick Pulgar por suspensiones. “No haber sumado nos complica, reconoció Lasarte. “Venimos con un lastre que no ayuda y tenemos dos visitas que no son fáciles”.

El partido se jugó ante 11.000 espectadores autorizados por las autoridades, al mejorar las condiciones de la pandemia de COVID-19 en el país

LA NACION