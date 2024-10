Davo cumplió el sueño de conocer a Lionel Messi, lo entrevistó tras el partido y reveló un gesto del ídolo

Escuchar

Este martes, en el estadio Mas Monumental, la selección argentina venció, de manera categórica, por 6-0 a Bolivia. En un partido casi sin oposición para La Scaloneta, Lionel Messi convirtió tres goles y se erigió como la gran figura de este nuevo encuentro por Eliminatorias Sudamericanas.

Lionel Messi anotó tres goles en su vuelta al Monumental (Foto: Instagram @afaseleccion)

Una vez finalizado el partido, en zona mixta de prensa, los periodistas se abalanzaron para encontrar el testimonio de Messi. Con un semblante distendido, Leo contestó muchas de las preguntas y también se tomó un tiempo para interactuar con Davo Xeneize, un streamer que comenzó su trayectoria analizando partidos de Boca Juniors y logró posicionarse en un lugar de importancia en las redes sociales.

Movilizado por la presencia del capitán de la selección argentina, Davo buscó posicionarse lo más cerca posible del vallado que separa a los periodistas de los jugadores y, según su testimonio, eligió estar al lado del conductor Joaquín “Pollo” Álvarez, quien mantiene una gran cercanía con el futbolista rosarino.

Ante la presencia de Messi, Davo cumplió su sueño de tenerlo enfrente, se animó a hacerle algunas preguntas acerca del partido y, para coronar el momento, se sacó una foto que subió a su cuenta de Instagram.

Con el objetivo cumplido, el streamer explicó cómo fue ese instante donde tuvo cara a cara con Messi, la ayuda del Pollo Álvarez y recibió la felicitación del periodista Gastón Edul, quien lo acompañó en la transmisión en vivo. “El Pollo me dijo ‘a mí Leo seguramente me pare, así que ponete al lado mío y de última te ve’”, expresó el creador de contenido, aún movilizado por lo que consiguió.

Davo Xeneize junto a Lionel Messi

En esa misma línea, siguió con la historia y graficó el instante donde Leo lo reconoció. “Obviamente, Leo le para al Pollo, yo estaba al lado de él y en un momento me mira a mí y me guiña el ojo como diciendo ‘¿todo bien?’. Cuando me hizo eso... me mató”, contó Davo, quien quedó obnubilado por el gesto del atacante y cumplió el sueño de poder cruzar algunas palabras con él.

Quién es Davo Xeneize

David Dávila, más conocido en las redes sociales como Davo Xeneize, es una de las celebridades del mundo virtual. Emparentado directamente con el fútbol, el joven empezó a transmitir sus conocimientos sobre el club Boca Juniors en distintas plataformas hasta construir un personaje que patentó con su apodo.

Su historia personal conmovió a los usuarios del otro lado de la pantalla. La pandemia, un episodio traumático en la historia del país, dejó a sus padres sin trabajo, por lo que la economía hogareña tambaleó en muchos momentos al ser cinco integrantes en la familia.

Davo Xeneize, el streamer que supo posicionarse en las redes sociales analizando partidos de Boca

En una de sus antiguas transmisiones contó cómo fue lidiar con la angustia de su madre, quien volvió a conseguir trabajo, pero pasaba largas horas fuera de su casa. “Gracias a esto pude ayudar mucho a mi familia. Pero mi mamá está todo el día laburando, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cuando llega a casa sigue con la computadora y recién tiene vacaciones en enero”, explicó.

Finalmente, producto de su exitosa carrera en las redes sociales, Davo le cumplió el sueño de pagarle unas vacaciones a su mamá y, al regreso, continuó profundizando su faceta como streamer que, hoy en día, lo llevó a cumplir objetivos que antes parecían imposibles de imaginar como el de conocer a Lionel Messi.

