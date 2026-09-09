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Cienciano vs. Montevideo City Torque, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este jueves desde las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Cienciano vs. Montevideo City Torque, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Cienciano vs. Montevideo City Torque, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Cienciano y Montevideo City Torque se enfrentan este jueves desde las 21.30h en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Cienciano viene de perder ante Botafogo por 1-0 mientras que Montevideo City Torque llega de ganar ante Tigre por 2-1.

Todo lo que hay que saber

  • Cienciano vs. Montevideo City Torque
  • Hora: las 21.30h
  • Partido correspondiente a ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

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