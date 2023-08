escuchar

Lionel Messi disputa esta noche la semifinal de la US Open Cup 2023, la copa nacional y el torneo más antiguo del fútbol de Estados Unidos, cuando visite con Inter Miami a Cincinnati, con el objetivo de acceder a disputar una nueva final tras haberse coronado campeón en la Leagues Cup. El partido se juega a partir de las 20 (hora argentina) en el estadio TQL en el estado de Ohio, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports.

El combinado de la Florida se metió entre los cuatro mejores de la copa nacional estadounidense antes de la llegada del astro rosarino, luego de vencer por la mínima diferencia a Birmingham Legion, equipo de la segunda división, con gol de Nicolás Stefanelli. El rival de turno, en tanto, accedió a las semifinales tras eliminar a Pittsburgh Riverhounds, también de la segunda división, por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Brandon Vázquez, Álvaro Barreal y Santiago Arias.

Inter Miami busca un nuevo título de la mano de Lionel Messi, que demuestra estar en plenitud twitter @InterMiamiCF

La otra semifinal la disputarán Houston Dynamo y Real Salt Lake. Si Inter Miami avanza y el ganador de la otra llave es Houston Dynamo, el equipo de Messi será local en su estadio de Fort Lauderdale, mientras que si pasa Real Salt Lake jugará la final como visitante en el estado de Utah. Tras conquistar el primer título de la joven historia de Inter Miami con la Leagues Cup que le ganó a Nashville en una dramática definición por penales, Messi intentará guiar al combinado de la Florida a una nueva final.

Cincinnati vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Semifinal de la US Open Cup 2023.

Día : Miércoles 23 de agosto.

: Miércoles 23 de agosto. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio: TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.

Cincinnati vs. Inter Miami: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 20 (hora argentina) en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para seguir el encuentro (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Flow - TyC Sports.

Telecentro Play - TyC Sports.

DGO - TyC Sports.

En la previa del encuentro, Gerardo ‘Tata’ Martino, DT de Inter Miami, confirmó la presencia del astro rosarino en el once titular: “Messi jugó todos los partidos y quizá en algún momento quiera descansar, pero no va a ser este miércoles. Va a jugar y será titular. Hasta que no me manifieste nada, va a jugar”, aclaró en conferencia de prensa. Además, también habló sobre la tranquilidad de trabajar con un equipo campeón: “Tenemos un futuro que se vislumbra bastante mejor a raíz de la consagración”, comentó. “Estoy feliz, porque cuando uno trata de construir un equipo y se encuentra con este resultado positivo hace crecer la ilusión y la confianza de todos”, sostuvo.

Lionel Messi y, de fondo, Gerardo 'Tata' Martino, los dos argentinos que cambiaron Inter Miami Rebecca Blackwell - AP

Posibles formaciones

Cincinnati : Roman Celentano; Nick Hagglund, Ian Murphy, Raymon Gaddis ; Alvas Powell , Obinna Nwobodo, Júnior Moreno , Álvaro Barreal; Luciano Acosta, Aaron Boupendza y Brandon Vázquez.

: Roman Nick Ian Raymon ; Alvas , Obinna Júnior , Álvaro Luciano Aaron y Brandon Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez.