Lionel Messi alcanzó la cima otra vez. Junto a Inter Miami, se consagró campeón de la Leagues Cup 2023 este sábado al vencer a Nashville en la final por 10 a 9 en los penales tras 1 a 1 en tiempo reglamentario. En el primer torneo que disputó con su nuevo equipo. Inmenso, aunque ya no sorprende. Para eso lo contrataron. Para eso arribó a los Estados Unidos. Así lo anticipó él mismo en su presentación oficial: “Vengo aquí con las mismas ganas de competir. Ganas de ganar y de ayudar al club a seguir creciendo”, afirmó en ese entonces. Y tardó apenas un mes en ser artífice principal de la obtención del primer título en la historia del club. ¿De yapa? Fue el goleador del campeonato, con diez tantos en siete partidos disputados.

El capitán de la selección argentina -y ahora también de Inter Miami- anotó en todos los encuentros que disputó con el combinado floridano, además del que hizo en la definición: uno vs. Cruz Azul, Charlotte, Philadelphia y Nashville, y dos vs. Atlanta United, Orlando City y Dallas. El inexorable paso del tiempo aún parece no poder vencer a la ‘Pulga’. Mucho menos ahora que ya consiguió su sueño más preciado: ganar el Mundial con la selección argentina. Desde entonces, se dedica a disfrutar, sin perder de vista una cosa: quiere quedarse con todo lo que juega.

Lionel Messi festeja la apertura del marcador ante Nashville, en la final de la Leagues Cup 2023 CHANDAN KHANNA - AFP

El desglose de los diez goles del rosarino en la Leagues Cup 2023 es impresionante. De tiro libre (no una, sino dos veces). Desde afuera del área. Con su zurda mágica o con su derecha cada vez más letal. Goles para todos los gustos. El primero fue en su debut con la camiseta rosa del combinado floridano: como si todo estuviera perfectamente guionado, en la última jugada del partido, con un excelso tiro libre que se metió en el ángulo, le dio la victoria al equipo por 2 a 1.

En aquel encuentro, entró a los 53′ en reemplazo de Benjamín Cremaschi. Se asoció de gran manera con el venezolano Josef Martínez y, como era de esperarse, también recibió pases quirúrgicos del otro debutante Sergio Busquets que no pudo transformar en gol por pecar de solidario. Su primer tanto en Estados Unidos lo festejó con una sonrisa de oreja a oreja, saludando a todos sus compañeros y abrazando a sus hijos, su madre y el resto de su familia, que lo recibieron con los brazos abiertos en las tribunas VIP cercanas al banco de suplentes local.

El siguiente equipo que lo sufrió fue el Atlanta United de otro campeón del mundo en Qatar 2022: Thiago Almada. Le bastaron 21′ para hacer un doblete en la victoria 4 a 0, en la segunda fecha de la zona sur 3. La primera conquista llegó a los 7′ de comenzado el partido, con una combinación que hizo rememorar al Barcelona de Josep Guardiola: Sergio Busquets lo habilitó con un pase largo desde la mitad de la cancha y el argentino se fue mano a mano con el arquero Brad Guzan. Cuando ingresó al área, remató cruzado con su pie izquierdo y la pelota dio en el palo, pero se adelantó en el rebote y terminó empujándola al arco con la derecha.

Poco después, a los 21′, convirtió otra vez con una jugada típica suya. Inició un contraataque en el centro del campo de juego, avanzó varios metros con pelota dominada y, cerca de la medialuna del área rival, buscó en la izquierda al finlandés Robert Taylor, quien envió un centro rasante para que Martínez, intencionalmente, siga de largo y Messi defina otra vez con su pie derecho al palo izquierdo del arquero.

Luego llegaría otro doblete nada menos que en el “Clásico del Sol” ante Orlando City, por los 16vos de final, en un encuentro en el que Inter ganó 3 a 1. Al igual que ante Atlanta, apenas siete minutos pasaron para que llegue el golazo de ‘Leo’. En una muy buena jugada colectiva en la que participó como armador, el argentino ingresó al área sorpresivamente por el centro y recibió un pase impecable de Taylor. Así, frente al arquero Pedro Gallese, paró la pelota con el pecho y, sin que llegara al suelo, la empalmó fuertemente de zurda pisando la línea del área chica.

En la segunda mitad apareció en el área de Orlando la mejor versión del tridente ofensivo de Inter Miami, que encontró regularidad y entendimiento rápidamente. Taylor envió un centro pasado para Martínez y el delantero venezolano controló con el pecho y encontró al ‘10′ sin marca, cerca del punto penal. ‘Leo’ recibió la pelota y remató de derecha hacia uno de los palos, fuera del alcance de Gallese.

En semifinales, las cosas se complicaron en varios tramos. El 4 a 4 frente a Dallas, en el primer partido como visitante de Messi en Estados Unidos, derivó a que todo se defina por penales. En el tiempo reglamentario, nuevamente, la ‘Pulga’ convirtió dos goles. El primero llegó a los 6′ de comenzado el cotejo: Lionel arrancó la jugada en el centro de la cancha y, tras abrir la pelota, se fue acercando al área. Taylor habilitó a Jordi Alba, quien llegó al fondo por el sector izquierdo y, como tantas veces lo hizo en Barcelona, le dio el pase atrás al ‘10′ y este remató al primer palo del arco defendido por Maarten Paes.

El segundo llegó por intermedio de un tiro libre excepcional. Messi frotó la lámpara y apareció cuando las papas quemaban para poner el 4 a 4 definitivo. La pelota se metió en el ángulo izquierdo de Paes, que voló y no alcanzó a desviarla. Ya en la tanda de penales, quien abrió la serie fue justamente el ex Barcelona y PSG, quien no falló y encaminó a los suyos a los cuartos de final. Busquets, Leonardo Campana, Kamal Miller y, por último, Cremaschi, acertaron para Inter Miami, mientras que el único que falló en el anfitrión fue Paxton Pomykal, por lo que todo culminó 5 a 4 para los de Florida.

En cuartos de final, Charlotte no supo cómo hacer pie en el partido y sufrió una goleada 4 a 0 que lo eliminó del certamen. Bajo las órdenes del DT italiano Christian Lattanzio, los visitantes priorizaron anular a Messi. El planteo fue entendible, claro. Más aún después de los estragos de Leo en los duelos anteriores. Pero se olvidaron de los otros nueve futbolistas de campo. Y se acordaron de su existencia recién con el 3 a 0 en contra. Y ahí, ante el descuido rival, apareció Messi. Recibió un pase de Campana y definió sin oposición desde el área chica para sentenciar el resultado.

En el 4 a 1 ante Philadelphia por semifinales, también se hizo presente. El tanto del argentino fue a los 19′, luego de la conquista de Martínez apenas comenzado el enfrentamiento. El propio venezolano recibió la pelota de espalda en la mitad de la cancha en una salida desde el fondo y se la entregó al rosarino, quien encaró hacia el arco y, cuando todavía estaba muy lejos del área, remató de zurda cruzado y la pelota se metió pegada al palo izquierdo del arco defendido por el jamaiquino Andre Blake.

🔥El gol número 9️⃣ de Lionel Messi en Inter Miami en solo 5️⃣ partidos.pic.twitter.com/9AuCTU2mYX — canchallena (@canchallena) August 16, 2023

El ¿segundo? gol más lejano en toda la carrera de Messi. El tanto, impensadamente, generó polémica. Según Opta, la reconocida empresa de estadísticas deportivas, fue el segundo gol más lejano en la carrera de la ‘Pulga’ a nivel clubes (31.8 metros), detrás de uno que le anotó a Mallorca, con la camiseta de Barcelona, en 2012 (32 metros). En tanto Mister Chip, estadígrafo español con vasta trayectoria, aseguró que el tanto fue desde 32.1 metros, por lo que afirma que fue el grito más lejano del astro rosarino, por delante de uno que le convirtió a Real Sociedad, también jugando para Barcelona, en 2018 (31.7 metros). Controversia anecdótica.

Su tanto en la final no podía faltar. Y fue una obra de arte. Recibió la pelota cerca de la medialuna del área rival y, como tantas veces lo hizo a lo largo de su carrera, recortó hacia adentro y sacó un zurdazo imparable que se metió en el ángulo derecho del arco defendido por Elliot Panicco. Muchos de los futbolistas que se enfrentaron a él en los últimos años reconocieron que cuando Messi agarra la pelota en esa zona, todos saben lo que va a hacer. Como también pasa viendo los partidos por televisión. Pero la conclusión termina siendo clara: nadie lo puede detener.