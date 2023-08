escuchar

Desde que llegó a Estados Unidos para jugar en Inter Miami, Lionel Messi revolucionó absolutamente todo adentro y afuera de la cancha. Claro está que la efervescencia es aún mayor por lo que le dio hasta el momento al equipo de Gerardo Martino en apenas un mes: en siete partidos marcó 10 goles y levantó el trofeo de la Leagues Cup. No conforme con ello ni con haber alcanzado a Dani Alves como uno de los jugadores más laureados de la historia con 43 títulos, el rosarino puede llevar a la franquicia a otra final, en este caso la de la US Open Cup.

Las Garzas visitarán este miércoles a Cincinnati por una de las semifinales del centenario certamen del que participan todos los equipos afiliados a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer). Es decir, se trata de un torneo similar a la Copa Argentina, que se desarrolla desde 1914 y cuyo último campeón es Orlando City, clásico rival de Inter Miami. El partido se disputará desde las 20 (hora argentina) en el TQL Stadium y se transmitirá en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrá ver online a través de TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play además de Apple TV+. Quien se imponga, disputará la definición contra Houston o Salt Lake, que se cruzarán luego en el Shell Energy Stadium.

El único torneo que Lionel Messi jugó con Inter Miami fue la Leagues Cup y se llevó el título George Walker IV - AP

El equipo de Ohio es el mejor de la Major League Soccer (MLS) y lidera la Conferencia Este con 51 puntos producto de 15 victorias, seis empates y apenas tres derrotas. Sin embargo, el historial está a favor de Inter Miami, que ganó cuatro de los siete duelos entre sí. Cincinnati se impuso en dos e igualaron en una ocasión. La última vez que se enfrentaron fue a principios de enero de este año con victoria por 1 a 0 para los comandados por Pat Noonan.

Inter llegó a esta instancia tras ganar cinco duelos, todos sin Messi porque fueron antes de su desembarco en Norteamérica. En la tercera ronda, en la que comenzó a participar, se impuso 1 a 0 a Miami; en la siguiente doblegó por 3 a 1 a South Georgia Tormenta; luego a Charleston por 1 a 0; en octavos de final a Nashville por 1 a 0; y en cuartos a Birmingham Legion por 1 a 0.

La presencia del campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 es clave para las aspiraciones de la franquicia dirigida deportivamente por David Beckham y lo demostró en la Leagues Cup, en la que en siete partidos convirtió 10 goles y ya es el tercer máximo anotador de la historia. Por encima tiene solamente a su compañero Leonardo Campana (16) y a su compatriota Gonzalo Higuaín (29), a quien proyecta superar en el corto plazo.

El entrenador Gerardo Martino confirmó que Messi será titular, más allá de la acumulación de minutos que acarrea desde que debutó en la franquicia el 21 de julio: “Jugó todos los partidos y quizás en algún momento quiera descansar, pero no va a ser el miércoles. Va a jugar y ser titular. Hasta que no me manifieste nada, va a jugar”. Con él como capitán más las presencias de Sergio Busquets, Jordi Alba y, probablemente, Tomás Avilés y Facundo Farías, el elenco de Miami buscará acceder a su segunda final en escasos días y en la antesala de la reanudación de la MLS en la que sí o sí debe levantar cabeza (último en su conferencia).