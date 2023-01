Claudio “Chiqui” Tapia garantizó la continuidad de Javier Mascherano en el Sub 20, pese a la pronta eliminación en el Sudamericano

escuchar

A pesar de la prematura eliminación del seleccionado argentino Sub 20 en el Sudamericano de Colombia, el presidente de la AFA Claudio “Chiqui Tapia garantizó la continuidad del DT Javier Mascherano. A las 10.26 de este domingo, desde su cuenta, Tapia posteó en las redes un mensaje en el que confirma que el ciclo se prolongará, ya con miras al Preolímpico 2024 en Venezuela: “Hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub 20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar”.

Hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub 20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar. pic.twitter.com/7FdfsTW2pe — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) January 29, 2023

Después de la derrota frente a Colombia por 1 a 0 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que implicó no clasificarse para el hexagonal final del Sudamericano, El primer impulso de Mascherano fue marcharse, renunciar, dejar un cargo para el que siente que no estuvo a la altura. Sintió que no merece otra oportunidad, y que el castigo por sus errores era la renuncia. Sin embargo, tras la reunión de este domingo, Tapia lo convenció para que siga en el cargo, según se desprende de sus palabras.

No se trató de una derrota cualquiera, no, quizás haya sido la peor de todas en el historial de los juveniles Sub 20 albicelestes, con tres derrotas en cuatro fechas de la etapa de grupos. No participar del Mundial de la categoría en Indonesia, además de no clasificarse para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, impide volver a ofrecerles la camiseta a los Garnacho, los hermano Carboni, los Geralnik, los Luka Romero y otros para convencerlos de su opción albiceleste. Por eso el reto es bien relevante para Tapia: nunca el ciclo de Scaloni atravesó por un tembladeral de resultados.

🥺 LA IMAGEN QUE MÁS NOS DUELE 💔



El árbitro dio por finalizado el encuentro y los pibes Albicelestes no pudieron contener las lágrimas, tras consumarse su eliminación del Sudamericano Sub-20. pic.twitter.com/TIotHwcEtx — TyC Sports (@TyCSports) January 28, 2023

Esta última experiencia en Cali, otra vez los juveniles expusieron la ausencia de un proyecto, de una línea de trabajo: desde el Mundial Canadá 2007, cuando en se levantó por última vez el máximo trofeo, los ciclos del Sub 20 fueron cambiando de director cada dos años. Imposible en ese revoltijo trazar un plan, diseñar una conexión que globalice las distintas categorías, para que el fútbol nacional ofrezca un sello distintivo en el juego y, en sintonía, enuncie las premisas formativas y de resultado sin importar la edad ni el torneo.

La Argentina, el país de los últimos campeones del mundo y que con seis coronas se ofrece líder en el planeta Sub 20, faltó a tres de las últimas siete citas (2009, 2013 y ahora, 2023). El éxito de la selección mayor, entonces, no deberá tapar la desilusión. Si los llamados de atención se repiten y las alarmas se encienden con mayor velocidad, los responsables deberán observar, analizar, tomar medidas y corregir el rumbo antes de volver a estrellarse. Mirar de reojo y hacerse los distraídos, porque una movida dio en el blanco no es sinónimo de grandeza y muy poco tiene que ver con la elaboración de un programa: es solo un acierto en un juego que tiene más de azar que una idea que perdure al paso del tiempo.

La imagen de desazón de Javier Mascherano, durante su experiencia en el último Sudamericano Sub 20 JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Menos de un año es el tiempo de trabajo de Mascherano al frente de la Sub 20. El mismo entrenador que a inicios de 2021 fue presentado como director del Departamento de Metodología y Desarrollo, un programa amplio e integral para las selecciones masculinas y femeninas. En las diferentes convocatorias que ensayó en los cuatro torneos que la Argentina jugó bajo su mando, hay nombres que se repiten: el zaguero Di Lollo, el único con presencia perfecta; Gomes Gerth, Paz, González, Giay, Génez, Marco, Aguilar y Ciccioli aparecieron en tres; Perrone, Gómez, Infantino y Véliz, todos con rodaje en primera, en cambio fueron liberados por los clubes en una oportunidad. La AFA y los clubes tendrán que llegar a un acuerdo para que los juveniles vuelvan a ser relevantes y no una rueda que gira como puede y que solo toma impulso cada dos años, al momento de los torneos Sudamericanos. La cesión de jugadores cada vez es más compleja, porque los dirigentes y los DT no quieren ser apuntados por los simpatizantes de esmerilar el plantel en detrimento de nutrir a los juveniles en los torneos preparatorios.

LA NACION