Mundial Sub 20: luego de la eliminación, Javier Mascherano seguirá a cargo de la selección argentina para el Preolímpico Sub 23

SAN JUAN (Enviado especial).- Algunos minutos después de que el pitazo final de Glenn Nyberg decretara que la selección argentina quedó eliminada en los octavos de final del Mundial Sub 20, el clima dentro del plantel fue devastador. Aunque algunos jugadores como Juan Gauto o Valentín Barco intentaran tapar sus lágrimas con la camiseta, se hacía imposible ocultar la desazón y la tristeza de que todo el esfuerzo ofensivo que se invirtió en buscar el empate contra Nigeria terminó con una caída por 2-0 y el primer fracaso deportivo para un grupo que se había ganado el cariño de todo Santiago del Estero y San Juan. Todos los protagonistas mantuvieron un silencio sepulcral dentro y fuera del vestuario, pero quien decidió ofrecerse para dar explicaciones y protegerlos de la exposición fue nada menos que su DT, Javier Mascherano.

El ex capitán de la selección mayor se retiró del campo de juego con un temple muy alejado del fatalismo que había manifestado cuando culminó la fallida campaña en el Sudamericano a principios del año. En cambio, al entrenador se lo vio sumamente tranquilo y sereno, de la misma manera que a lo largo de todo el torneo, hablando con un tono de voz suave pero lejos de estar quebrado por la ocasión. Y hay dos motivos muy aparentes que explican este cambio en tan solo cinco meses.

Javier Mascherano fue el nombre más ovacionado en Santiago del Estero y San Juan en la previa de los partidos FABIAN MARELLI

Primero y principal, Mascherano demostró estar profundamente orgulloso del trabajo de sus dirigidos en el partido: “A mí no me gusta hablar de injusticias y es triste, porque creo que fuimos el equipo que llevó el peso del partido, el que más intentó, más buscó… En el juego fuimos muy superiores a Nigeria, el equipo estuvo a la altura y eso me deja tranquilo”, aseguró, y luego justificó su respuesta a LA NACION: “En el fútbol, como en la vida, cuanto más grande es el escenario, más importante es que uno se acerque mucho más a las convicciones de uno. Nuestra manera de jugar era esta. Y lo hicimos como hace un año y medio venimos entrenando con los 120, 130 chicos que pasaron dentro del proceso. Sí me hubiese lamentado si hoy, ante un escenario difícil con la presión de jugar de local, veía a un equipo que no jugase a lo que entrenamos durante estos 18 meses. Por eso me voy tranquilo. En un escenario como el de hoy, el equipo fue lo que tenía que ser”.

El otro gran motivo de su paz frente a la derrota es que, a diferencia de lo que ocurrió en enero, hoy su futuro tiene una definición mucho más concreta. Cuando el Sub 20 no consiguió entrar al hexagonal final del Sudamericano, el técnico se apresuró a dar por finalizado su ciclo en la selección, a pesar de las múltiples voces que lo buscaron convencer de que revea su decisión. Pero Mascherano nunca formalizó su renuncia en aquel momento, y el contrato que firmó a fines de 2021 mantiene su vigencia de cuatro años, por lo que tras el rendimiento de su equipo en la Copa del Mundo hoy se siente más preparado para afrontar su próximo compromiso con el seleccionado juvenil: el Preolímpico Sub 23 para entrar en Los Ángeles 2024, a jugarse en Venezuela en enero del próximo año.

Luego de la eliminación en octavos de final del Mundial Sub 20, el próximo compromiso de Mascherano y sus dirigidos será el Preolímpico Sub 23 para entrar en Los Ángeles 2024 Marcelo Aguilar - LA NACION

Sus declaraciones acerca de su futuro ilustran aún más la confianza plena que tanto él como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, tienen en cada uno para seguir adelante con el proyecto: “Antes de volver hablamos con Chiqui y le dije: ‘De ahora en adelante, la renuncia está todos los días en tu escritorio. Cuando vos quieras y sientas que yo no soy el indicado, a casa y no hay problema’. Mientras él crea y sienta que tengo que seguir, ahí estaré. En ningún momento volví solamente por éste Mundial. Voy a seguir si ellos creen que sirvo para esto y sigo aportando cosas”.

La postura y la forma en que la comunicó fue coherente con la actitud más relajada que manifestó Mascherano durante la competición. En la previa había confesado lo que aprendió durante aquella experiencia en el torneo clasificatorio, y su principal autocrítica fue la de haber comunicado conceptos demasiado complejos a jugadores en etapa de formación. Por el contrario, su llegada con ellos fue mucho más “paternalista”: en los entrenamientos se lo vio manteniendo cálidas conversaciones con Brian Aguirre y Valentín Carboni explicando por qué no iban a jugar el partido siguiente, apoyando un brazo sobre sus hombros, pero sin ceder la exigencia en el armado táctico ni en el banco de suplentes al momento de los encuentros.

Las conversaciones que Mascherano mantuvo con algunos jugadores durante los entrenamientos ilustran su trato más cercano y ameno, sin entrar en discusiones tácticas más complejas FABIAN MARELLI

Esa actitud también se observó fuera de las prácticas, cuando el público santiagueño se topó con él trotando de regreso de una práctica hasta el hotel en lugar de subirse al micro con los futbolistas, o en su amable predisposición para tomarse fotos con los hinchas, que en cada partido le demostraron su afecto con ruidosos aplausos antes de los partidos: “Fue hermoso el apoyo de la gente, sentir el cariño. Hacía rato que no sentía el cariño de tanta gente. Muchas veces uno tiene algún preconcepto, una idea errónea sobre el cariño que tiene la gente y para mí esto fue una caricia al alma”, agradeció el seleccionador, que ahora espera que una nueva caída temprana en un Mundial Sub 20 no apague esas buenas impresiones. Por el momento, sabe que ya cuenta con el apoyo más determinante para seguir haciendo su trabajo.