Habló Mariano Closs: "Estoy convencido de que el arbitraje fue para Boca"

Todo se discute y todo se debate si se trata de Boca y River. Y más, en un partido de tanta trascendencia como el que disputaron el martes en la Bombonera, por el desquite de las semifinales de la Copa Libertadores. Hoy, el que festeja es el conjunto de Marcelo Gallardo, que se clasificó a la final y jugará con el temible Flamengo.

De todas maneras, todavía hay puntos de discusión de lo ocurrido en el superclásico y uno de ellos está relacionado con la transmisión televisiva. La duda se basa en la escasez de repeticiones de las jugadas que más dudas despertaron.

Mariano Closs estuvo a cargo del relato del Boca-River que marcó la frustración xeneize y la euforia millonaria. En su programa en Radio Continental, el periodista realizó un duro editorial, en el que dejó a la luz la tarea del arbitraje y la instrumentación de la tecnología. "Ayer hubo mucha ayuda en los ataques de Boca por parte del árbitro. Me quedé sorprendido por la cantidad de infracciones que no fueron y que cobró, yo me daba cuenta en campo. Volví a ver el compilado y estaba claro cómo el árbitro y el línea cobraban infracciones a lo pavote", dijo en el inicio de su tira.

"Estoy convencido de que el arbitraje fue para Boca. El gol no debería haber ser válido: es un foul clarísimo de Zárate contra Paulo Díaz. El que lo quiere ver lo ve, porque hay un agarrón que lo gira", continuó el conductor radial.

El gol de Jan Hurtado para el 1 a 0 de Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Closs continuó: "El VAR ha venido para solucionar, pero voy a contar una intimidad: si alguna vez se cobró penal en un Rive- Flamengo por un agarrón a Pratto, ayer el gol de Hurtado debió ser anulado por la falta de Zárate. En la transmisión me preguntaba por qué no había repeticiones. Cuando hoy analizamos lo que pasó, vemos que ayer no enfocaban al árbitro cuando hablaba con el VAR. Y la verdad es que necesitamos saber qué es lo que estaba pasando. Estaba premeditado que los árbitros se hicieran los bobos lo más posible".

Closs cree que el árbitro compensó convalidando el gol xeneize por una jugada previa que no favoreció al conjunto de Alfaro: "A Boca, a los 55 minutos le tuvieron que haber dado un penal; Wanchope Abila le pide al árbitro un penal de Pinola, al que la pelota le pega con el codo abierto. Esa repetición no se mostró. En el rebote, en el entrevero en el área, finalmente patea MacAllister contra el palo y se va afuera. Por eso es que Vigliano (a cargo del VAR) se hizo el ciego en la jugada del gol de Boca. Habría que ver si se hicieron los tontos en esa jugada".

Y concluyó: "Si ya vamos a manipular el VAR, entonces señores se terminó todo y retírense, no nos mientan más. Se asustaron en una semifinal de Boca River, tuvieron miedo o quisieron quedar bien con él. Para mí han perdido total credibilidad.