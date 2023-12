escuchar

Al día siguiente de la definición por la permanencia en la Liga Profesional, en la que Gimnasia condenó a Colón al descenso por su triunfo por 1-0, la polémica continúa en torno a los incidentes que protagonizaron los hinchas de ambos clubes, tanto por los festejos como las reacciones de frustración ante el resultado final. Frente a esta situación, tanto desde el gobierno de Rosario como las organizaciones que se encargan del mantenimiento del Parque Independencia, que rodea al estadio Marcelo Bielsa y también sufrió destrozos, pidieron que no se jueguen más partidos definitorios en la ciudad santafesina.

El primero en pronunciarse al respecto fue el secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, que dio detalles acerca del material fílmico que se investigó para encontrar a los responsables de las pintadas y destrozos en el espacio público en diálogo con el diario local La Capital: “Lo más notorio y lo más visible es lo de las Fuente de los Españoles. La empresa que la está restaurando había tomado posesión ayer. En ese aspecto queremos sumar todo el material probatorio. Hay daños generales en el entorno del parque, pintadas, grafiteadas”.

Al final del partido desempate por la permanencia, los hinchas de Colón tuvieron cruces con la policía LA NACION/Marcelo Manera

Por ese motivo, Chale adelantó que le reclamará a la AFA y a los clubes que se hagan cargo económicamente de los daños que provocaron los simpatizantes: “Tenemos filmado lo que pasó alrededor de la Fuente de los Españoles y esta mañana vamos a seguir relevando los daños para presentar una documentación bien amplia y detallada. Tendremos en esa jornada personal de Obras Públicas para relevar con más detalle, realizar el presupuesto y luego hacerle el reclamo a la AFA y al club responsable, algo que haremos cuando lo tengamos perfectamente identificado”.

Además, el funcionario reconoció que el gobierno municipal no tuvo ninguna incidencia a la hora de proponer a Rosario como sede del desempate, e incluso habían expresado previamente sus preocupaciones: “No tuvimos ninguna participación en la elección de la sede. Con todo decidido nos pusimos a trabajar sobre cómo se debía llevar adelante el evento. Planteamos que el partido se jugara sin público. Pero la decisión fue de la AFA y si ellos decidieron se tienen que hacer cargo de las consecuencias que produjeron estos desmanes, que solo son materiales, afortunadamente. No hubo heridos de gravedad al menos, pero hay daños que deben ser reparados porque es injusto para todos los rosarinos”.

❗Ante los hecho de vandalismo registrados hoy en el Parque Independencia, desde @MuniRosario estamos relevando los daños ocasionados. Exigiremos a la AFA y a los clubes que se hagan cargo del costo de los arreglos. Rosario se respeta. — Seba Chale (@sebachale) December 2, 2023

En tanto, también se expresó la Asociación Amigos del Parque Independencia a través de su titular Adrián D’Alessandro, que contó al mismo medio que tomará acciones legales para que el estadio Marcelo Bielsa deje de ser designado para este tipo de partidos: “La preocupación se repite. Esto parece un déjà vu. Cuando todavía no pudimos superar el desastre que significó ese famoso partido de Copa Argentina cuando los hinchas de Talleres de Córdoba hicieron asados y fogatas por todo el parque, quemando árboles de 120 años de antigüedad, sucede este nuevo hecho. El parque fue un campo de batalla”.

“No puedo creer que las autoridades de la provincia digan que el operativo de seguridad fue exitoso cuando vimos gente vendiendo droga a cara descubierta y a plena luz del día en el Rosedal, en la zona del Laguito. Vimos montones de hinchas de Colón bañándose totalmente desnudos y drogados y alcoholizados. También arrasaron con los baños públicos del Parque. Rompieron canillas, inodoros, caños, llaves de agua. Eso además de los destrozos de los hinchas de Gimnasia en la Fuente de los Españoles”, denunció D’Alessandro sobre el comportamiento de los simpatizantes.

El día después del partido entre Gimnasia y Colón por la permanencia en la primera división, desde Amigos del Parque Independencia mostraron su disconformidad con el accionar de ambas parcialidades y la falta de control Municipalidad de Rosario

“Basta de darle prioridad a los intereses económicos de la AFA, de Newell’s y de los empresarios que traen eventos masivos al Parque y que se van con sus bolsillos llenos de ganancias y que al día siguiente los rosarinos tengamos que lamentar los destrozos, los arreglos que después no llegan nunca. Vamos a solicitar formalmente, siendo que Newell’s es un concesionario del Parque, no un club privado, que se limite el funcionamiento del estadio a las necesidades de Newell’s para jugar de local, que sería un promedio de dos partido al mes, con los operativos necesarios para resguardar el resto del parque”, concluyó.

