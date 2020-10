El entrenador alemán lamentó la lesión del defensor holandés. Crédito: Instagram

19 de octubre de 2020 • 15:07

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, lamentó la lesión del defensor holandés Virgil van Dijk, quien tendrá que ser operado de los ligamentos de la rodilla derecha tras recibir una violenta entrada por parte del arquero de Everton, Jordan Pickford. Para demostrar su pesar al respecto, el entrenador alemán usó una curiosa analogía.

En una entrevista que dio al sitio oficial de los Reds, Klopp manifestó en relación con la ausencia de Van Dijk durante el resto de la temporada: "Lo esperaremos como lo espera una buena esposa cuando el marido está en la cárcel. Mientras tanto, haremos todo lo posible para que el proceso sea lo más fácil posible para él".

Van Dijk llegó a Liverpool a comienzos de 2018 y fue considerado por la prensa británica como uno de los defensores más caros de la historia, ya que pagaron una suma de 75 millones de libras, es decir, algo más de 100 millones de dólares, para incorporar al holandés al club de la Premier League.

"No estará disponible por un tiempo, eso está claro. No queremos establecer ningún plazo de tiempo, para ser honestos, porque cada jugador es diferente y cada individuo es diferente. Virgil es Virgil y no queremos mencionar ningún término de tiempo", continuó Klopp.

El DT alemán de Liverpool, Jürgen Klopp Crédito: Liverpool/oficial

Asimismo, dijo que el futbolista de 29 años superará esta lesión "al 100%" y que apenas está en los primeros días de su recuperación. "Los jugadores quieren estar solos en este momento. Yo experimenté la misma lesión y en ese momento no te dan ganas de tener una charla agradable. Pero claro, hay que estar en contacto", concluyó el alemán.

El mensaje de Van Dijk

El defensor de Liverpool, por su parte, posteó un texto en redes, donde promete estar bien y volver a las canchas lo antes que pueda. "Ahora estoy completamente concentrado en mi recuperación y haré todo lo posible para regresar lo más rápido posible", comenzaba el mensaje.

A su vez, apeló a lo espiritual para confiar en su bienestar y expresó: "A pesar de la evidente decepción, creo firmemente que dentro de las dificultades se encuentra la oportunidad y, con la ayuda de Dios, regresaré mejor, más en forma y más fuerte que nunca".

"En el fútbol, como en la vida, creo que todo sucede por una razón", continuó y agradeció los mensajes de ánimo tanto para él como para su familia. Por último, Van Dijk lanzó confiado: "Volveré".