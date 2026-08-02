Con Messi de regreso tras el Mundial, Inter Miami gana con un gol de Suárez de más de 30 metros

Ni bien empezó a hacer los movimientos de calentamiento a un costado de la cancha, mientras arrancaba el segundo tiempo, una ovación bajó de las tribunas del NU Stadium para Lionel Messi. La expectativa era máxima, se lo esperaba con ansiedad. Con 39 años, su magnetismo sigue intacto. Y por delante queda la incógnita sobre su futuro en la selección argentina. Todavía no se pronunció públicamente si la final contra España fue su despedida o si habrá más capítulos.

A 13 días de haber disputado la definición del Mundial con la selección argentina, Leo ingresó a los 7 minutos en Inter Miami y en las dos primeras pelotas que tocó estuvo muy cerca de convertir. En la primera, el zurdazo dio en la parte exterior de la red y en la segunda, tras bajar con el pecho una asistencia de Luis Suárez, el remate se le fue apenas desviado.

Messi reemplazó a Pinter y enseguida se metió en la dinámica del encuentro, ante Columbus Crew que dio facilidades en defensa, algo frecuente en varios equipos de la MLS. Al rosarino se lo vio ágil y participativo.

Suárez le cede a Messi la cinta de capitán tras ingresar a los 7 minutos del segundo tiempo RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras una semana de vacaciones en Funes, a 16 kilómetros de Rosario, Lionel Messi se incorporó el último miércoles a los entrenamientos de Inter Miami, que en su ausencia ganó los dos partidos por la MLS tras la reanudación por el Mundial. Acortó su período de descanso luego de disputar 740 minutos del total de los 810 que abarcaron los ocho cotejos de la selección argentina.

En el primer semestre, hasta que se sumó a la selección argentina, Leo mantuvo un alto nivel en las Garzas, con 12 goles y siete asistencias en 14 fechas de la MLS. Su respuesta física también fue altamente satisfactoria: completó los 90 minutos de once partidos y solo fue reemplazado a 17 minutos de final del último, por una molestia muscular que no le acarreó inconvenientes para llegar en buena forma al Mundial.

Con un golazo de Suárez, Inter Miami le gana 2-1 a Columbus Crew por la MLS, en un partido que comenzó con 40 minutos de demora a causa de una tormenta eléctrica sobre el NU Stadium, de Florida.

El golazo de Suárez

Luis Suarez from long range! 😱



Seven goals in four games from the @InterMiamiCF striker. pic.twitter.com/NFkU26vjDJ — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026

Tras un arranque parejo y de ritmo bajo, sin llegadas a las áreas, Suárez aprovechó una pelota que le quedó tras la presión de Bright sobre un rival; el uruguayo repentizó con un remate de primera desde más de 30 metros, que sorprendió adelantado al arquero Schulte. Fue el séptimo tanto de Suárez en los últimos cuatro cotejos.

Rodrigo De Paul volvió y fue titular LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También se sumó Rodrigo De Paul, titular este sábado. Junto a Casemiro, que disputó el segundo cotejo en Inter, se encargó de armar juego desde la zona media. No faltó un roce de De Paul con Camacho en la disputa de una pelota.

Cuando Inter mantenía el control de las acciones, Columbus llegó al empate con un gol en contra de Casemiro, que se arrojó para interceptar un centro desde la derecha.

Casemiro, en contra

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Inter volvió a ponerse en ventaja con un pase en profundidad de De Paul a Suárez, que envió el centro pasado para la definición de cabeza de Allen. El tanto no fue convalidado en primera instancia por un posible off-side, pero la árbitra Tori Penso, que dirigió en el Mundial, lo sancionó tras una revisión en el VAR.

En tres años en la MLS, Messi enfrentó en tres ocasiones a Columbus Crew, con cuatro goles y dos asistencias. No formó parte de la convocatoria el delantero argentino, nacionalizado mexicano, Germán Berterame, que en el último partido fue reemplazado tras un golpe en la cabeza y fue trasladado a un hospital para estudios que no revelaron lesiones.

“Hizo un mundial maravilloso, extraordinario, marcó un camino. Nos hizo emocionar. Estoy muy contento de volver a tenerlo con nosotros, al igual que con Rodrigo [De Paul]”, expresó antes del cotejo Guillermo Hoyos, el entrenador que ya trabajaba en la estructura de Inter Miami y reemplazó a Javier Mascherano. Designado en un principio como técnico interino, Hoyos encadena una racha positiva en diez partidos, con ocho triunfos, un empate y una derrota.

Inter se reforzó en el reciente mercado de pases con el brasileño Casemiro, de 34 años, que le puso fin a una trayectoria de 13 años en Europa, entre Porto, Real Madrid y Manchester United. Llegó para ocupar el puesto que dejó vacante el retiro de Sergio Busquets.

Asistencia de Lucho

Luis Suarez finds Noah Allen for the @InterMiamiCF goal. 🔗 pic.twitter.com/KT9nsXNBit — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026

Titular para Carlo Ancelotti en el Mundial, Casemiro debutó hace una semana en el 1-0 frente a Montreal. En su paso por el fútbol europeo enfrentó en 20 ocasiones a Messi, con un balance muy equilibrado (ocho triunfos, ocho derrotas y cuatro empates). En su presentación en Inter Miami repartió elogios para Messi y mostró su satisfacción por poder compartir un equipo con Leo: “Estoy viviendo un sueño de jugar con el mejor de todos los tiempos, con un Dios del fútbol. Quiero ayudarlo a seguir ganando porque yo también quiero ganar. Estoy en el lugar que quiero estar, si bien tras salir del United tenía propuestas de Italia y de otros países. Para mí es un honor jugar con Messi”.

Tras este fin de semana, Inter interrumpirá su participación en la MLS para afrontar la Leagues Cup, la competencia que reúne a equipos estadounidenses y mexicanos, y que obtuvo Messi apenas se sumó en 2023, tras desvincularse de Paris Saint Germain. Inter Miami jugará el miércoles próximo con Atlético San Luis; el sábado 8 se medirá con Monterrey y el miércoles 12 lo hará con León, en todos los casos como local.