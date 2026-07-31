Leandro Paredes respaldó a Tomás Aranda tras el penal picado en la tanda: “Aprenderá que hay momentos y momentos”

Tomás Aranda pasó en pocos minutos de ser el futbolista más desequilibrante de Boca, y la figura del equipo en la derrota en Chile, a quedar en el centro de la escena por una decisión que pudo haber cambiado la noche. El juvenil, que esta temporada porta la número 10, picó el penal que le daba la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El arquero de O’Higgins lo esperó y atajó sin problemas para mantener a su equipo vivo. Apenas terminó la ejecución, Leandro Paredes fue el primero en acercarse para contenerlo. Después del triunfo por 4-3 en la definición, donde se lo vio todavía golpeado al chico de 19 años por fallar su ejecución, el capitán eligió respaldarlo públicamente.

El penal picado por Tomás Aranda

La escena tuvo un peso especial por un antecedente todavía fresco en Boca. A comienzos de 2025, Alan Velasco, el refuerzo por el que el club desembolsó diez millones de dólares, falló el penal que significó la eliminación frente a Alianza Lima, en la Bombonera, por la fase previa de la Copa Libertadores. Desde entonces, aquella imagen quedó instalada entre los hinchas.

Por eso, cuando Aranda caminó de regreso tras su ejecución fallida, Paredes fue el primero en ir a buscarlo para consolarlo. El juvenil había sido el jugador más peligroso de Boca durante el partido, con dos de las pocas ocasiones claras del equipo en el tramo final: un remate que el arquero Gabriel Omar Carabalí desvió de manera brillante en el tiempo reglamentario y otro intento en el descuento que volvió a encontrar una gran respuesta del guardameta chileno.

Los jugadores de Boca festejan la clasificación por penales, pero Aranda es el único que no lo hace, tras fallar su penal Esteban Felix - AP

Lautaro Blanco fue el encargado de marcar el penal decisivo para el triunfo de Boca y el pase a octavos. Sin embargo, mientras todos sus compañeros salieron disparados de mitad de cancha para festejar, Aranda quedo cabizbajo y notoriamente golpeado por haber fallado su ejecución en la tanda.

Ya con la clasificación asegurada, Paredes habló de la situación. “Son maneras de patear. Obviamente, cuando errás, te fijás la manera, pero es chico, ha hecho un partido increíble, creo que fue el que nos dio ese ánimo para ir a buscar el partido, porque lo ha hecho realmente muy bien”, destacó.

Sin embargo, el campeón del mundo también dejó una reflexión sobre la decisión del juvenil. “Son maneras de patear, decisiones, y seguramente aprenderá que hay momentos y momentos”, sostuvo, sin cuestionar la personalidad del chico de 19 años, aunque marcando que el contexto también influye al momento de elegir cómo ejecutar un penal decisivo.

"SON MANERAS DE PATEAR. APRENDERÁ QUE HAY MOMENTOS Y MOMENTOS"



Leandro Paredes sobre el penal que picó y falló Tomás Aranda vs. O'Higgins en los Playoffs de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/9wFi8B43sL — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026

Más allá de esa situación puntual, Paredes insistió en que Boca debe elevar su rendimiento pese a la clasificación, en un partido en el que casi no tuvo ocasiones claras sino hasta el final del encuentro, cuando ya estaba 1-0 abajo. “Obviamente es importante clasificar y pasar, pero somos conscientes de que tenemos que mejorar y levantar el nivel y la atención defensivamente, que nos llevará a mejorar en todas las maneras”, señaló. Y agregó: “Contentos porque se clasificó, era el objetivo, pero también con la mentalidad de que hay que mejorar. Tenemos un entrenador nuevo que tiene su idea y trataremos de plasmarla en cada partido”.