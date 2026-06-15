MADRID.- La Justicia de España condenó a ocho años y seis meses de prisión al futbolista Rafa Mir en una causa por los delitos de agresión sexual y lesiones. Además de imponerle el alejamiento de la víctima a un mínimo de 500 metros por un plazo de una década, el exintegrante de la selección española deberá abonar una indemnización de 14.000 euros por los daños físicos contra la víctima y de 50.000 euros por los daños morales causados.

Según la información suministrada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la sentencia impone al actual delantero del Elche siete años de prisión por agresión sexual y 18 meses por un delito de lesiones. En tanto, un segundo acusado, Pablo Jara, también futbolista y amigo de Mir, fue condenado a dos años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves. En su caso, la indemnización asciende a 6280 euros.

El español Rafa Mir fue condenado por agresión sexual: ocho años y seis meses de prisión.

Los hechos por los que fueron condenados los futbolistas ocurrieron el 1 de septiembre de 2024 en el domicilio del jugador, en la localidad valenciana de Bétera, después de que Mir y su amigo conocieran a dos mujeres en un boliche bailable.

Condenaron a un exfutbolista de la selección española por agresión sexual: ocho años y seis meses de prisión. ANDER GILLENEA - AFP

“La instructora entiende que de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa existen indicios y no meras sospechas que apuntan a que Rafa agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos chicas a las que él, Pablo y otro amigo habían conocido previamente en una discoteca de Valencia”, señalaron las fuentes judiciales. Tras pasar dos noches detenido tras la denuncia de las mujeres, Mir había admitido, previo al desarrollo del juicio, haber mantenido relaciones sexuales con ellas, aunque aseguró que habían sido consentidas.

El atacante de 28 años se formó en la cantera de Valencia antes de iniciar una carrera internacional que le llevó al Wolverhampton inglés y a encadenar cesiones a varios clubes. Posteriormente, Mir fichó por Sevilla, con el que disputó competiciones europeas, y más tarde recaló en Elche CF. Fue internacional en categorías inferiores con España. Mir también vistió la camiseta de la selección española en seis oportunidades. Fue durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde España logró la medalla plateada.

Con información de la agencia AFP