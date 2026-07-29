FIFA abrió un expediente contra la AFA e identificó a los futbolistas que serían sancionados por los incidentes en la final

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este miércoles la apertura de distintos procedimientos vinculados con incidentes registrados durante el Mundial 2026. Por un lado, inició una investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntos incumplimientos del Código Disciplinario en varios partidos del seleccionado. Además, abrió expedientes contra Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala y el español Pablo Martín Páez Gavira (Gavi) por hechos ocurridos en la final entre España y la Argentina.

Según informó la FIFA en un comunicado, la investigación contra la AFA contempla posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c), referido al uso de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas a la competencia; del artículo 14, apartado 5, sobre conducta inadecuada; del artículo 15, vinculado con discriminación y agresiones racistas; y del artículo 17, relacionado con el orden y la seguridad en los partidos.

El organismo precisó que el expediente se abrió “a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

El argentino Giovani Lo Celso sostiene una bandera con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" junto a su compañero Nicolás Otamendi tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta Rebecca Blackwell - AP

Aunque el comunicado no identifica cuáles son las “manifestaciones de índole distinta a la deportiva” que motivaron el expediente contra la AFA, la referencia apunta a los hechos ocurridos tras la semifinal frente a Inglaterra. En aquella oportunidad, futbolistas de la selección argentina celebraron la clasificación con una bandera en alusión a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y también se registraron cánticos sobre ese tema en las tribunas.

En paralelo, la Comisión Disciplinaria informó que recibió el informe elaborado por el procurador designado para los casos disciplinarios y de ética sobre los incidentes registrados tras el cierre de la final en la que España le ganó a la Argentina. A partir de esa recomendación decidió iniciar distintos procedimientos individuales.

En el caso de Molina, la FIFA abrió dos cargos por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario, vinculado con agresión: uno por un hecho consumado y otro en grado de tentativa. Además, el defensor afronta un tercer procedimiento por una presunta infracción del artículo 14, apartado 1, letra b), referido a conducta antideportiva.

Eric Garcia y Rodri reacción tras la provocación de Nahuel Molina, al empujar al mediocampista español, en los festejos tras la final Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf - Getty Images North America

Paredes, por su parte, quedó alcanzado por tres cargos por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), mientras que Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, enfrenta un cargo bajo ese mismo artículo. Por su parte, Almada fue incluido en un procedimiento por una posible conducta antideportiva, al igual que el español Gavi.

Los hechos refieren a lo ocurrido tras el pitazo final. Durante los festejos españoles, Nahuel Molina empujó a Rodri cuando el mediocampista ingresó desde el banco de suplentes al campo de juego para festejar el título. Tras un intercambio de empujones y un manotazo, se produjo un tumulto entre futbolistas de ambos equipos.

Eso desembocó en que Leandro Paredes empujó a Eric García y luego protagonizó un cruce con Gavi, a quien también empujó y golpeó en el rostro. Thiago Almada también fue incluido en el expediente por conducta antideportiva luego de empujar al mediocampista español cuando este lo sujetaba durante el incidente.

Los incidentes durante la final del Mundial que involucraron a Paredes

Roberto Ayala, por su parte, también quedó bajo investigación por protagonizar un cruce con Dani Olmo durante los incidentes posteriores al encuentro.

El cruce entre Ayala y Dani Olmo

La FIFA aclaró que, de acuerdo con su Código Disciplinario, todos los imputados tendrán la posibilidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una resolución. El organismo no informó plazos para la decisión ni anticipó eventuales sanciones.