Copa América: César Ramos Palazuelos será el árbitro mexicano en el próximo desafío de la Argentina frente a Perú

La Argentina jugará con Perú, este sábado, en el Hard Rock Stadium, de Miami, desde las 21. Clasificado para los cuartos de final de la Copa América, el equipo que dirige Lionel Scaloni estaría integrado por algunos suplentes. En las últimas horas surgió una confirmación: el árbitro del encuentro. Inmediatamente causó revuelo. Será un mexicano, que tuvo una discutida tarea en el 0 a 0 entre Brasil y Costa Rica, por la primera jornada del Grupo D.

El hombre seleccionado es César Arturo Ramos Palazuelos, de 40 años, nacido en Culiacán. Un especialista en el medio, muy respetado en el ambiente, aunque con algunas intervenciones polémicas. Dirigió partidos decisivos en la Liga de México, estuvo en la liga de Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, en la Concacaf, en una final del Mundial de Clubes entre Real Madrid y Gremio, y hasta dirigió en dos copas del mundo: Rusia 2018 y Qatar 2022.

De hecho, Ramos Palazuelo suma siete partidos dirigidos en las dos máximas citas. Condujo tres en su debut mundialista en Rusia (Brasil-Suiza y Polonia-Colombia en la etapa de grupos y Uruguay-Portugal en los octavos de final) y fue elegido para liderar los duelos de la etapa de grupos, Dinamarca-Túnez y Bélgica-Marruecos; luego, Portugal-Suiza en los octavos de final y finalmente Francia-Marruecos en las semifinales en la Copa del Mundo que consagró a Messi y compañía.

Más allá de sus buenos antecedentes, su designación despertó controversia porque México podría ser un próximo rival del campeón del mundo, si es que el elenco nacional termina primero en el Grupo A (lo más probable, con un punto le alcanza) y los aztecas le ganan el mano a mano a Ecuador por la plaza que resta definirse en el Grupo B. Llegado el caso, sus hipotéticas decisiones disciplinarias podrían influir directamente en ese posible choque de planetas de los cuartos de final.

El árbitro mexicano dirigió en el Mundial de Qatar: aquí, en Bélgica-Marruecos Virginie Lefour - BELGA

Pero hay algo más: sus antecedentes inmediatos. En el partido entre Brasil y Costa Rica, el árbitro estuvo envuelto en dos controversias. Primero, por anular el gol de Marquinhos por offside (no pareció, más allá de la rigidez tecnológica) y no cobrar un penal por una presunta infracción de Quirós sobre Vinicius Jr. (quedó la duda). El mexicano, según los expertos, permitió el juego físico de los centroamericanos dirigidos por Gustavo Alfaro y no se detuvo en cobrar demasiadas infracciones.

Será su primera participación en un partido oficial para ambas selecciones. A la Argentina solo la dirigió una vez en 2015, cuando el equipo de Gerardo Martino goleó por 7 a 0 a Bolivia en un amistoso internacional. Además, tuvo un recordado contrapunto con Lionel Messi, en Inter Miami, en agosto de 2023, en un choque contra Dallas, por la Leagues Cup.

Apenas Ramos le mostró una tarjeta amarilla a Sergio Busquets, Leo se puso al frente y le dio un par de palmadas al brazo izquierdo del árbitro mexicano. Luego, el 10 se tapó la boca y le reprochó ciertas actitudes al juez, que rápidamente le respondió, durante un electrizante choque por los octavos de final. Eso sí: se prevé que esta vez no estarán frente a frente, ya que el capitán del seleccionado argentino tendrá descanso luego del golpe que sufrió en el 1-0 contra Chile.

En febrero pasado, el dos veces mundialista se quedó sin designación para la Jornada 6 del Clausura 2024 de la Liga de México, debido a su desempeño durante el encuentro entre América y Monterrey, en el estadio Azteca. Los expertos consideraron que tenía que haber marcado un penal sobre Diego Valdés, delantero de América. Y, además, le faltó rigurosidad en ciertas acciones. Es un cultor del antiguo “siga, siga”.

“Mientras siga con ilusión, mientras siga motivado, voy a seguir en esta bonita profesión”, comentó, tiempo atrás.

En el encuentro de la Argentina contra Perú, estará acompañado por un grupo de mexicanos y venezolanos. Asistente 1: Alberto Morín (México), asistente 2: Marco Bisguerra (México); cuarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela), quinto árbitro: Lubin Torrealba (Venezuela), VAR: Guilermo Pacheco (México) y AVAR: Erick Miranda (México).

