Tenía una curiosidad la Copa de la Liga Profesional, al menos, hasta entrada la noche de este miércoles. Apenas tres victorias de equipos locales en 20 partidos (15% de efectividad, contra 7 empates y 9 triunfos de visitantes). Esa sensación de inseguridad de los conjuntos que juegan en sus casas (algunas de ellas, con el pasto a la miseria, y no sólo por haber albergado recitales multitudinarios) se quebró abruptamente en los dos primeros encuentros del día, en la continuidad sin fin de esta competencia, que transita su segundo capítulo.

A primera hora, bajo un calor agobiante, Argentinos se impuso por 2 a 0 a Riestra. Más tarde, Defensa y Justicia goleó por 3 a 0 a Platense. Hubo, como siempre, situaciones curiosas, llamativas, polémicas.

Nicolás "Uvita" Fernández, siempre al servicio del gol, antes para San Lorenzo, ahora para Defensa y Justicia. Fotobaires

El primer encuentro se llevó a cabo en el estadio Diego Armando Maradona, del barrio porteño de La Paternal, y los goles del equipo al que dirige Pablo Guede, que había conseguido un 1-1 en el Monumental frente a River el domingo, fueron marcados por Maximiliano Romero y el uruguayo Alan Rodríguez, en la parte final.

A pesar del intenso calor, el juego fue enérgico y de ida y vuelta, aunque sin muchas llegadas a los arcos. En medio del gran despliegue de los dos equipos, el Bicho fue el que controló más la pelota y dispuso de la situación más clara para anotar, un tiro de Alan Lescano que el arquero Ignacio Arce envió con esfuerzo a un córner.

Más que un paso de ballet, una muestra de lucha y fútbol en La Paternal entre Argentinos Juniors y Riestra. Fotobaires

De todos modos, Riestra no se quedó atrás. A los 30 minutos se produjo una jugada polémica en el área de Argentinos Juniors por una mano de Jonathan Galván tras un remate Nahuel Iribarren, que luego de ser revisada por Silvio Trucco exclusivamente por sugerencia del VAR, no fue sancionada con penal porque el árbitro la consideró totalmente casual. Todo un mensaje: detrás de escena se cuenta a Riestra como uno de los “equipos del poder”. Sin embargo, en esta ocasión, como en buena parte del camino al reciente ascenso, no fue favorecido. No debía haber penal esta vez, en efecto.

En la parte final, el conjunto local salió mejor predispuesto, intentó ponerse en ventaja y lo logró a los 7 minutos en una jugada “sucia”: centro, despeje corto de cabeza de Iribarren y remate de Maximiliano Romero que, tras picar, se elevó y se clavó en el ángulo izquierdo superior. Fue una joya del atacante que pasó sin pena ni gloria por Racing, club en el que marcó 7 tantos en 48 encuentros y fue enormemente cuestionado por los fanáticos de la Academia.

Argentinos siguió en el control del juego y a los 11 minutos casi amplió la distancia con un disparo de Leonardo Heredia que se estrelló en el ángulo superior izquierdo del arco de Arce. A los 19 minutos, finalmente, llegó el segundo tanto, tras una excelente habilitación de Lescano y un pase de pecho de Gastón Verón a Alan Rodríguez, la figura del partido, que en el centro del área grande sorprendió al arquero.

En tanto, en Florencio Varela no hubo equivalencias entre Defensa y Justicia y Platense. Hasta pareció corto el 3-0 del coral equipo al que conduce Julio Vaccari, que suele atacar con cuatro delanteros reales. Cuando no había goles tdoavía, Juan Pablo Cozzani, el arquero de Platense, efectuó la “atajada de la fecha”. Será difícil replicarla en lo que queda de la segunda jornada.

Un centro de Gastón Togni encontró una palomita de Nicolás “Uvita” Fernández, que se topó con una gran reacción del arquero cedido por Deportivo Merlo. Más tarde se derrumbó el castillo de naipes defensivos de Platense, el mismo equiop que el último sábado había maniatado a Boca (con casi todas sus figuras) en el 0-0 inaugural en Vicente López.

El Halcón liquidó la historia en el primer tiempo, con goles del delantero Uvita Fernández a los 20 minutos, el extremo Togni a los 25 y el mediocampista Gabriel Alanís a los 38, el más bonito de los tres tantos.

