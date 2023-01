Copa del Rey: “Chimy” Ávila, el argentino de Osasuna, hizo un gol y dejó afuera al Sevilla de Sampaoli, Acuña, Montiel, Lamela y Ocampos

escuchar

Aunque la prioridad de Sevilla podría pasar por mejorar su comprometida situación en la liga de España –recién el último fin de semana salió del puesto de descenso–, Jorge Sampaoli le había asignado especial importancia a la Copa del Rey. Una prueba de ello es que puso una formación titular para buscar las semifinales. Las intenciones chocaron con el duro Osasuna, que en un estadio, El Sadar, donde se repartió chocolate caliente para combatir el intenso frío, venció por 2-1 en tiempo suplementario y quedó a un paso de la final.

Osasuna, que venía de eliminar en los penales a Betis, el actual campeón, completó su buena secuencia contra los rivales andaluces. El primer gol del conjunto de Pamplona fue del rosarino Ezequiel “Chimy” Ávila, que transita su cuarta temporada en un club en el que es muy querido. Su condición de atacante potente y goleador se vio interrumpida dos veces por graves lesiones (roturas de ligamentos de rodillas).

La gran atajada de Bono ante Chimy Ávila; minutos después el rosarino marcaría el 1-0 para Osasuna. Twitter

Surgido de Tiro Federal, de Rosario, y con pasado en San Lorenzo, “Chimy” Ávila marcó el 1-0 al controlar un pase de cabeza de Rubén García, girar sobre la marca de Loïc Bade y definir con una media vuelta de derecha. Fue su octavo gol en la temporada (siete por la liga española, en la que también anotó frente a Sevilla). Un rato antes, el arquero marroquí Bono le había rechazado con una gran atajada una remate en el área chica.

Ávila: “Jugamos con 12 gracias a la afición”

Sampaoli incluyó en la formación inicial a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Erik Lamela y Lucas Ocampos. “Huevo” Acuña fue el más destacado, aguerrido en defensa e incisivo con sus incursiones ofensivas. El entrenador de Casilda reconoció al ex futbolista de Ferro y Racing: “Hizo un esfuerzo enorme, acabó todo acalambrado. Entró en la cancha porque tiene un corazón muy grande y un gran sentimiento por esta camiseta. Jugadores como Acuña permiten ilusionarnos con que el equipo va a encontrar la dinámica que siempre tuvo”. Más allá de la derrota, Sampaoli consideró que fue uno de “mejores partidos” desde que asumió a principios de octubre. “Ante un rival difícil, en un escenario complicado, hoy jugamos como un equipo grande”, agregó.

Resumen de Osasuna 2 vs. Sevilla 1

El entrenador fue muy enfático sobre qué le falta a su equipo: “Contundencia. Gol, gol, gol. Lo necesitamos no sólo de los delanteros, sino también de la segunda línea, de los extremos”. Las posibilidades de que Sevilla contrate en lo que resta del mercado un goleador son escasas. Arrastra pérdidas por 25 millones de euros del balance pasado y superó la masa salarial permitida por los controles de La Liga.

Montiel, en el segundo tiempo, recibió un duro golpe en un tobillo; fue atendido afuera y reingresó. Minutos más tarde terminó reemplazado por Jesús Navas. Ocampos, tras un breve y frustrado préstamo en Ajax, fue intrascendente. Lamela tuvo una oportunidad con un zurdazo que despejó el arquero Sergio Herrera.

Acuña, el mejor de los argentinos en Sevilla, cubre un ataque de Osasuna Twitter

Cuando parecía que Osasuna se llevaba la victoria, el ingresado Youssef En-Nesyri empató a los 94 minutos. En el suplementario, un desacople defensivo de Sevilla permitió el 2-1 por parte de Abdessamad Ezzalzouli, que enganchó ante un defensor y sacó un remate cruzado. Fiesta en un estadio en el que 20.000 hinchas se habían olvidado de la baja temperatura y decepción en cada uno de los rostros de Sevilla.

Alejandro “Papu” Gómez, en recuperación de una lesión en el tobillo izquierdo, aún no volvió a jugar desde el Mundial de Qatar. En las últimas horas recibió una propuesta de Vasco da Gama, pero su representante la consideró “insuficiente”. El objetivo de Gómez es seguir en el fútbol europeo, pero él no descarta otras ofertas. El club carioca adquirió hace poco a Luca Orellano, a cambio de 4 millones de dólares para Vélez por 60 por ciento del pase.

Barcelona, en las semifinales

Con un gol de Ousmane Dembélé a los 7 minutos del segundo tiempo, Barcelona venció por 1-0 a Real Sociedad en el Camp Nou y avanzó a las semifinales. Poco antes del final de la primera etapa, el equipo vasco se quedó con 10 jugadores por la expulsión a Brais Méndez, tras un planchazo a Sergio Busquets.

En los últimos 13 años, Barcelona llegó hasta las semifinales en 11 ocasiones. Faltó solamente en 2020 y 2022, en ambos casos, eliminado por Athletic Bilbao en San Mamés. Por todas las competencias oficiales de la temporada, Dembélé es el segundo goleador de Barcelona, con 8, detrás de Robert Lewandowski, autor de 21.

Lo más destacado de Barcelona 1 vs. Real Sociedad 0

Lionel Messi continúa como el futbolista de Barcelona que más partidos ha jugado por la Copa del Rey, 80, cinco más que Busquets y Samitier.

El director técnico blaugrana, Xavi, desde un primer momento respaldó a Dembélé, que era cuestionado por su discontinuidad, motivada por sus lesiones y una escasa disciplina profesional. Xavi cree que su apuesta tuvo sentido: “Lo único que le dimos a Ousmane es confianza, creo mucho en él. Siempre pienso que puede generarnos muchas cosas. Les veo las caras a los marcadores laterales y sufren. Lo único que tocaba cambiar es la toma de decisión en el último momento. Me alegro mucho por él, porque consiguió el gol de la victoria. Creo que está disfrutando y consiguió dar vuelta su situación. Le veo unas condiciones tremendas y sigue siendo uno de los mejores del mundo en su posición”.

Dembélé, autor del gol de Barcelona, festeja con De Jong, Pedri y Koundé JOSEP LAGO - AFP

El derbi de Madrid: Simeone quiere “aprender” de Ancelotti

Sin dudas, el plato fuerte de los cuartos de final de la Copa del Rey es el derbi que este jueves sostendrán en el Santiago Bernabéu Real Madrid y Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Diego Simeone da signos de recuperación, luego de un mal cierre del 2022, relegado en la liga de España y eliminado en la etapa de grupos de la Champions League.

“Después del Mundial vengo viendo mejor al equipo, con muchas posibilidades de generar en ataque. El grupo está entusiasmado y comprometido para un partido importante, ante un rival fuerte”, expresó el Cholo, que en los últimos días sumo al delantero Memphis Depay, procedente de Barcelona.

En más de 11 años de gestión, para Simeone será el derbi Nº 37, al cabo de 10 victorias, 11 empates y 16 derrotas. No ganó en los últimos 9 encuentros (tres igualdades y seis caídas), pero en su largo historial cabe más de un enfoque. Cuando el entrenador argentino asumió, a fines de 2011, Aleti llevaba más de una década sin vencer a Real Madrid. Entre los festejos, los más recordados corresponden a tres finales: la Copa del Rey 2013, la Supercopa de España 2014 y la Supercopa de Europa 2018. También pasó tragos amargos en otras definiciones: la Champions League en 2014 y en 2016.

La palabra de Simeone

Como lo hizo Manuel Pellegrini (Betis) en la Supercopa de España, Simeone se mostró partidario de eliminar los alargues y recurrir directamente a la definición por penales en caso de empate. “El calendario está muy sobrecargado”, justificó.

Real Madrid emitió un comunicado en el que califica como “extraordinaria” la relación entre ambos clubes. A Simeone le consultaron si ese adjetivo cabía para su vínculo con Carlo Ancelotti, DT de la Casa Blanca. “Un título como «extraordinario» me parece excesivo. Mi relación con Carlo es sólo de entrenador, porque no tenemos la oportunidad de juntarnos, aunque me gustaría reunirme con él porque es una persona inteligente y muy capaz. Y aprender de él, por sobre todo. Es un entrenador al que admiro muchísimo. Tengo una buena relación porque me parece una muy buena persona”, elogió Simeone.

