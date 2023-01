River desmiente que Racing se haya quedado con Elías Gómez, pero deja ir a Felipe Peña a Arsenal

escuchar

Santiago del Estero será la sede del debut oficial de Martín Demichelis como entrenador de River. Este sábado, desde las 21.30, dirigirá por primera vez al conjunto millonario, frente a Central Córdoba, en el inicio de la Liga Profesional de Fútbol. Mientras trabaja para conformar la formación entre lesionados y suspendidos, ultima la integración del plantel para la temporada 2023, y este miércoles, luego de su conferencia de prensa, quedaron confirmadas dos noticias que movieron el mercado: Elías Gómez no será vendido a Racing y Felipe Peña será cedido a Arsenal, de Sarandí.

A pesar de que desde la dirigencia de la Academia se dio a conocer el martes por la noche que se había convenido la incorporación de Gómez, en River siempre desmintieron tal cosa. “El interés y las conversaciones existieron, pero nunca se acordó nada”, afirmaron para LA NACION desde la comisión directiva millonaria. Más allá de la idea que tenía Racing de comprar el pase del defensor lateral izquierdo, River finalmente decidió este miércoles no vender al jugador que le compró a Argentinos Juniors hace un año a cambio de 1.750.000 dólares por 70% del pase.

Gómez fue comprado a Argentinos Juniors hace un año y River pagó 1,75 millones de dólares por 70% del pase. River Plate

¿A qué se debe la postura indeclinable? En primer lugar, en el club millonario aseguran que nunca hubo una oferta formal por Gómez. Y en segundo lugar, para Demichelis se volvió una necesidad retenerlo ante la lesión de Héctor David Martínez, que no tiene fecha de regreso: el defensor central izquierdo padece una tendinopatía rotuliana en la rodilla derecha y no hay plazos sobre cuándo estará en condiciones de regresar. Además, la incorporación de Enzo Díaz desde Talleres le brinda al DT dos alternativas: es defensor lateral izquierdo y mide 1,75 metros, pero por su perfil, su fuerza y su velocidad también puede oficiar de marcador central. Por eso Demichelis prefiere retener a Gómez y sostener esa competencia con Milton Casco en el puesto de la banda.

“Quiero un central zurdo en el plantel. Al estar David [Martínez] retrasado, deseo que se recupere y se ponga bien. Lo seguiremos de cerca para que pueda jugar pronto. Mientras no esté él, de momento, van a haber dos centrales derechos [sic]. Y voy a tomarme el tiempo de ir viendo a Enzo [Díaz]. Quizás no como central definido; ya veremos. Habrán visto que quiero darle una importancia de juego, y está faltándonos ese pase izquierdo”, declaró el entrenador. “Ya veremos cómo puede acoplarse Enzo. En Talleres jugó cuatro o cinco partidos como central en abril y lo vimos bien. Veremos cómo trabajamos para contar con él”, agregó.

Por otro lado, ya es un hecho que Felipe Peña partirá a préstamo a Arsenal para tener continuidad futbolística. Su salida se dará por un año, sin cargo y sin opción, y se puede llegar a incluir una cláusula de repesca para mitad de año. Más allá de que había tenido acción en cuatro de los cinco amistosos de la pretemporada, el cuerpo técnico y el futbolista entienden que la cesión es una buena oportunidad de ganar ritmo: su último partido oficial fue el 7 de noviembre de 2021 (5-0 a Patronato), cuando se produjo su rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha.

Felipe Peña Biafore necesita continuidad y River lo cede en préstamo, sin cargo y sin opción, a Arsenal. Juan Ignacio RONCORONI - Getty Images South America

Además, a pocas horas del cierre del mercado de transferencias, la representación del delantero colombiano Flabián Londoño baraja alternativas para negociar un posible préstamo en el fútbol argentino: Unión y Defensa y Justicia, entre otros, aparecen en el radar. El goleador de la reserva aún no debutó en la primera división y, con la llegada de Salomón Rondón, en su entorno entienden que a sus 22 años necesita empezar a ganar presencia y continuidad. Al mismo tiempo, es idea de Demichelis al respecto es perder la menor cantidad posible de futbolistas, y Londoño es una alternativa en ataque junto a Miguel Borja, Pablo Solari y Lucas Beltrán, ya que la rodilla de Matías Suárez no brinda garantías. Por eso aún no hay resolución.

“Soy un convencido de trabajar con planteles de 23 o 24 jugadores de campo más tres arqueros. Vamos a subir chicos de la reserva porque, si bien el plantel es grande en cuanto a nombres, la problemática de lesionados que tenemos no me permite entrenar a muchos. Hoy tengo sólo 21 jugadores de campo. Por eso no doy muchas salidas en el mercado. No quería echar a nadie. Yo pretendía conocer a todos, y estoy agradecido a los jugadores que desde el primer día se pusieron a competir y a entrenarse”, declaró Micho en la conferencia.

Martín Demichelis debutará oficialmente como entrenador de River este sábado, cuando el equipo millonario visite a Central Córdoba en Santiago del Estero.

“Lamentablemente tenemos la problemática de Matías [Suárez], como de algunos más de futuro un poco incierto. No sabemos si va a estar para la próxima semana, dos, tres o cuatro, seis semanas. Eso no me permite descuidar el armado del plantel y quedarme con sólo 21 jugadores de campo. No quiero frenarle el crecimiento ni la carrera a nadie, porque hay jugadores jóvenes que quizás deberían salir para sumar minutos, pero al tener un futuro incierto sobre cuándo voy a poder contar con ciertos jugadores, tengo que cuidarme, porque soy el responsable del plantel”, cerró el entrenador.

Al día de hoy, con la inminente llegada de Rondón y la salida provisional de Peña, el plantel millonario tiene 34 jugadores. De ellos, cuatro son arqueros y hay ocho futbolistas trabajando de forma diferenciada: Agustín Palavecino, Suárez, Nicolás De La Cruz, Paulo Díaz y David Martínez arrastran lesiones; Matías Kranevitter y Elías López continúan sus recuperaciones, y Tomás Lecanda iba a buscar club en préstamo al no ser tenido en cuenta, pero se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

River empieza a cerrar la constitución de su plantel y aguarda con ansias el partido del sábado: será el esperado debut oficial de Demichelis, que ya imprime su sello en el equipo.