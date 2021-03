Copa del Rey: el torneo que le queda bien a esta versión de Barcelona y que le renueva la sonrisa a Lionel Messi

En una temporada en la que el traje de candidato le queda holgado en más de una competencia, Barcelona se viste de héroe en la Copa del Rey. Ese le calza justo, lo muestra distinto y altivo en comparación con el equipo que vagabundea en la Liga y en la Champions. Aunque la Copa del Rey sea el torneo menos importante de la temporada, para el conjunto catalán se transformó en su oasis, en la mejor terapia para mitigar dudas y decepciones. Lo hace sentir vivo.

Hacía rato que no se lo veía a Lionel Messi al final de un partido con una sonrisa tan amplia, colgado de Antoine Griezmann y de Gerard Piqué, abrazado a Ronald Koeman. No cabía en su júbilo el rosarino, segundos después de la clasificación a la final, con un 3-0 a Sevilla en tiempo suplementario en el Camp Nou. Y eso que el N° 10 no marcó ni dio asistencias ante el rival que más lo padece -le hizo 38 goles en 43 partidos, 22 de ellos en el Camp Nou-, pero fue uno de los que levantó más alto la bandera del repunte que neutralizó el 2-0 de la primera semifinal en el Sánchez Pizjuán. Barcelona disputará la definición con el vencedor de la serie que este jueves enfrentará a Levante y Athletic Bilbao (1-1 en la ida).

Con un lugar en la final por quinta vez en los últimos 10 años, Barcelona transita por esta Copa del Rey con una vocación por la épica. De las cuatro ruedas, tres las superó en el suplementario, con el agua al cuello. Sin Messi y con algunos suplentes, dejó en el camino a Cornellá, que venía de eliminar a Atlético de Madrid. Luego a Granada, con un 5-3 para el infarto, en un cotejo que perdía 2-0 hasta los 43 minutos de la segunda etapa. Y ahora Sevilla, con un cabezazo de Piqué en el tercer minuto de descuento para el 2-0 y forzar la prórroga. Y el único encuentro que resolvió en los 90 minutos tampoco estuvo exento de angustia. Contra Rayo Vallecano perdía 1-0 hasta los 24 minutos de la segunda etapa, cuando empató Messi; Frenkie De Jong consiguió el 2-1 antes del cierre. Hay un dato muy ilustrativo de las atropelladas de Barcelona en la Copa: de los 12 goles de la campaña, nueve los marcó a partir de los 43 minutos de los segundos tiempos.

El partido que vio celebrar a Messi como pocas veces desde hace más de un año tuvo un reverso de amargura para varios compatriotas. Especialmente para Lucas Ocampos, que reapareció tras una lesión por el fuerte foul que recibió ante Getafe el 6 de febrero. Incluso llegó a temerse por una lesión ósea, que quedó descartada, pero no lo libró de las muletas, sobre las cuales se apoyó para conversar con Messi dentro del campo tras el final del 2-0 de la ida.

El grito de Gerard Pique; el gol del capitán, ya en tiempo de descuento, fue decisivo para llevar la semifinal al suplementario, en el que Barcelona terminó de completar la remontada Joan Monfort - AP

Ocampos ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo y se ubicó casi como un lateral izquierdo bis en el replegado esquema de Julen Lopetegui. Desde muy atrás, tenía campo para lanzarse al contraataque con su larga zancada. Por esa vía fabricó un penal –fue al choque con Mingueza- a los 26 minutos del segundo período, cuando Barcelona seguía ganando 1-0 desde los 10 del primero –golazo al ángulo de Dembelé- y consumía muchas energías con el desgaste ofensivo. Ocampos ejecutó el penal con un remate bajo y a la derecha, no muy esquinado, al alcance de la estirada de Marc Ter Stegen, otro de los salvadores de Barcelona.

El empate hubiese sido la sentencia para el Barsa, obligado a marcar tres goles en 15 minutos. Por eso, tras el epílogo, al primer jugador que se acercó Lopetegui para darle apoyo fue el desconsolado Ocampos. Marcos Acuña, en los 62 minutos que había jugado como lateral izquierdo, salvó dos goles con cierres bajo el arco y tuvo mucho trabajo con Dest. Alejandro “Papu” Gómez entró cuando restaban 10 minutos con la misión de tener un poco la pelota que Barcelona monopolizaba.

Ousmane Dembele remata ante la marca de Jules Kounde; el francés marcó un golazo para abrir el marcador JOSEP LAGO - AFP

“Como entrenador, más no le puedo pedir a mi equipo”, expresó Koeman, que repitió la formación que el fin de semana le había ganado 2-0 a Sevilla por la Liga de España. Aquella victoria, además del impulso anímico, también le permitió seguirle el paso al líder Atlético de Madrid, que con un partido menos le lleva cinco puntos de ventaja. El conjunto de Diego Simeone recibirá el domingo a Real Madrid.

El entrenador holandés respondió afirmativamente si era la noche más feliz desde que dirige Barcelona: “Si, por mí y por los jugadores”. Hasta se permitió un optimismo para la revancha que no tenía cuando Paris Saint Germain se llevó un 4-1 del Camp Nou en la ida de los octavos de final de la Champions League. “Iremos a París a ganar y después veremos qué pasa”, manifestó sobre el encuentro del próximo miércoles en el Parque de los Príncipes.

Messi intenta dominar ante la marca de Olivier Torre; Barcelona ganó un duelo altamente emotivo en el Camp Nou JOSEP LAGO - AFP

Sevilla quedó más condicionado por la expulsión del brasileño Fernando a los 45 del segundo tiempo. Por entonces, Barcelona había mandado al campo a los tres delanteros que tenía en el banco: Griezmann, Braithwaite y Trincao. Y Piqué, que se había plantado como centro-delantero, apareció como un caudillo para meter el cabezazo del 2-0. A los 4 minutos del suplementario, Braithwaite conectó de cabeza el centro de Alba para el 3-0.

En la platea estaban los tres candidatos a presidente en las elecciones que se celebrarán el domingo. Según las encuestas, Joan Laporta, presidente entre 2003 y 2010, es el que reúne mayor intención de voto. Consultado en una entrevista en el diario El País por su estrategia para que Messi renueve contrato y no se vaya, expresó: “Lo primero que hay que hacer con Messi es darle cariño, que se sienta querido. Conmigo tendrá un presidente que va luchar hasta donde sea para que acabe su carrera deportiva por todo lo alto. Messi y su entorno me dijeron algo que me llena de orgullo: ‘Todo los que nos has dicho lo has cumplido’ “.

A la espera de lo que digan las urnas, Messi sigue pensando sobre su futuro sin dar pistas. Eso sí: esta Copa del Rey la está viviendo como el culé que es desde hace 20 años.