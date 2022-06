Copa Libertadores: Boca definió que Salvio viaje a Brasil y Agustín Sandez será el reemplazante del suspendido Fabra

La presencia de Eduardo Salvio en la delegación de Boca, que viajará este lunes a San Pablo y el reemplazante de Frank Fabra ante Corinthians son los temas salientes en el Mundo Boca, en una semana donde disputará la ida de los octavos de final en suelo brasileño, este martes desde las 21.30 en San Pablo.

Agustín Sandez por el suspendido Frank Fabra sería la única modificación que tendría Boca. El marcador de punta izquierda, de 21 años, que jugó un solo partido de titular este semestre, reemplazará al colombiano, que tiene que cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a tres amonestaciones.

De esta manera, el técnico se inclinó por el juvenil defensor y descartó la chance de que Rojo pasara a la banda para hacerle lugar al peruano Carlos Zambrano como segundo marcador central.

De no mediar imprevistos, los once que saltarán a la cancha en el Arena do Sao Paulo, serán Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Carlos Marcos Rojo y Sandez; Guillermo “Pol” Fernández, Alan Varela y Oscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Eduardo Salvio, a quien se le vence su contrato el próximo jueves 30, será parte de la delegación para viajar a Brasil. El delantero jugó el viernes pasado e hizo el gol del equipo alternativo que perdió ante Unión de Santa Fe por 2 a 1 en La Bombonera.

Era su regreso al primer equipo luego de estar desgarrado en el bíceps femoral derecho, por lo cual estuvo inactivo dos semanas y resignó el puesto con el juvenil Exequiel Zeballos.

Juan Román Riquelme, el vicepresidente segundo de Boca, espera que el delantero acepte la propuesta por parte del club, que no tendrá modificaciones en relación a la primera oferta, que no satisfizo al futbolista.

Del lado del futbolista expresan que más allá que sabían que la oferta iba a ser mucho menor que lo que ganaba en el anterior contrato, está lejos de las expectativas, aunque la idea del Toto es seguir en Boca por razones personales. El hecho de haberse separado de la madre de sus hijos es un factor que pesa en sus posibilidades de emigrar al exterior.

El jueves 30 de junio finaliza el contrato de Salvio con Boca instagram @totosalvio

Aunque de no mediar una solución, el jugador podrá seguir jugando en cualquier club del mundo, al que arribará como agente libre.

El defensor Nicolás Figal, que tiene una distensión grado 2 en el ligamento lateral de la rodilla derecha, empezó este domingo su proceso de recuperación que le demandará por lo menos 30 días.

Figal se pone a punto Fotobaires

Boca volverá a practicar este lunes a las 10 en Ezeiza y por la tarde viajará a San Pablo en vuelo chárter.

El equipo xeneize se enfrentará este martes a Corinthians desde las 21.30 en San Pablo, en duelo de ida de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores. El arbitraje estará a cargo del chileno Roberto Tobar, y el desquite se jugará el martes próximo a la misma hora, en la Bombonera.