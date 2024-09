Copa Libertadores: de la chicana de Arturo Vidal al plantel de River a la preocupación de Jorge Almirón por el arbitraje de la revancha

Escuchar

Arturo Vidal mantuvo las aguas turbulentas luego del partido caliente disputado anoche en Santiago entre Colo Colo y River, y agitó la previa del próximo martes en Buenos Aires, cuando se defina a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores. Tras el 1 a 1 en el Monumental de Santiago, la estrella chilena, de 37 años, fue contundente ante las cámaras de TV: “Tenía muchas ganas de jugarlo y fue más que bueno. Ustedes hablaban de intensidad y los pasamos por arriba con intensidad. Ojalá eso lo hablen”, disparó, en desacuerdo con algunas opiniones previas de la prensa trasandina.

Y luego amplió: “Creo que merecimos un triunfo porque los atacamos por todos lados. Tuvieron una que nos equivocamos y la otra del gol, nada más. Merecíamos el triunfo, pero la llave está súper abierta y vamos a buscar el triunfo allá, que es lo que queremos, porque lo dimos todo”.

🔥🗣 "TENGO MÁS TÍTULOS QUE TODOS LOS DE RIVER"



Explosivas declaraciones de Arturo Vidal tras el empate de Colo Colo en casa.



📺 No te pierdas #ESPNF10 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/aEiretxcTg — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 18, 2024

Además, King Arturo se fastidió cuando le hicieron comparaciones económicas entre uno y otro equipo y disparó: “Ustedes hablan de lo económico, no vayas a ver mi precio con el precio de ellos ahora. Si nos ponemos a ver entre los títulos, yo tengo más títulos que todos los de River. Seamos sinceros. Ellos pasaron acá igual que nosotros, ganando los dos partidos de octavos. Nosotros también lo hicimos, por eso el partido fue parejo hoy. Creo que nosotros fuimos superiores a River y ellos sacaron un empate de milagro. Todavía quedan 90 minutos donde ellos son súper fuertes y los vamos a buscar con mucha confianza”.

Arturo Vidal atraviesa su segundo ciclo en Colo Colo, donde debutó profesionalmente en 2005. También vistió las camisetas de Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munich, FC Barcelona, Inter de Italia, Flamengo y Atlético Paranense. A lo largo de su extensa carrera logró 25 títulos. Su afirmación en la comparación con el plantel millonario no es del todo cierta, ya que solo un rival lo supera: Franco Armani, con 27 vueltas olímpicas.

Precisamente el arquero argentino fue fundamental para que el Millonario se lleve al menos un empate de su visita a Santiago, con una atajada espectacular sobre la hora que le hubiera dado al local un triunfo que hubiera sido inobjetable por el desarrollo del encuentro, fundamentalmente en la segunda parte.

Almirón se ilusiona con meter a Colo Colo entre los cuatro mejores equipos de América RODRIGO ARANGUA - AFP

Por su parte, Jorge Almirón analizó también el desarrollo del juego y destacó el buen rendimiento de su equipo: “El partido inició como sabíamos. El local tiene que sacar ventaja. Entramos acelerados y nerviosos, estuvimos imprecisos en los primeros 15 minutos. Después fue todo nuestro. Es muy difícil dominar a un rival tanto tiempo pero lo hicimos durante mucho tiempo y tuvimos situaciones de gol. Creo que si alguien merecía ganar, éramos nosotros. Estamos conformes, no era fácil”.

Pero poco después le apuntó directamente al árbitro brasileño Raphael Claus, al responsabilizarlo junto a los integrantes del VAR del resultado final: “Hubo fallos que son determinantes porque hubo una plancha que era para expulsión clara y no la revisó el VAR. Después, la expulsión de Falcón: es un empujón normal, el árbitro podría haberlo manejado de otra manera. El empujón es de Paulo Díaz, están discutiendo, es parte del fútbol. Lo pudo haber manejado de otra manera, pero la consigna era esa, actuar de la manera más fácil y expulsar a los dos jugadores. Se quitó el problema de encima”.

LA SEGURIDAD EN SU EQUIPO, EL DESEO DE QUE RIVER SUFRA ANTE BOCA Y EL PEDIDO PARA QUE EL ÁRBITRO SEA PARCIAL EN LA VUELTA: atención a las palabras de Almirón en conferencia de prensa.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/0liex4q9GO — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2024

De cara a la revancha que viene, donde seguramente un Monumental porteño estará colmado alentando al equipo que conduce Marcelo Gallardo, pronosticó: “Ellos antes tienen un partido difícil y espero que lo sufran” (en relación al Superclásico con Boca de este sábado), y desplegó un manto de sospechas sobre la revancha: “Esperemos que no pase nada raro y que el árbitro que nos toque allá sea imparcial y que gane el mejor. Si nos toca perder, me siento orgulloso del equipo igual. Pero estamos vivos. Esperamos hacer un buen partido y que el arbitraje no incida como pasó hoy. La expulsión y la no expulsión sobre Amor fue bastante claro”.

Además de Almirón, otro de los que también se quejó fue el propio Emiliano Amor, el central argentino que recibió el fuerte planchazo de Miguel Borja, que todo Colo Colo reclamó y exigió su expulsión. “Me voy con la sensación de que hicimos un buen partido. River también. Son muy fuertes defensivamente y ofensivamente tienen mucha jerarquía. Me voy con un gusto amargo con la terna arbitral. Más que nada por que no se si lo llamaron desde el VAR. Después, muchas chiquitas siempre iban para el mismo lado. Pero como equipo lo hicimos muy bien y generamos situaciones de gol. Allá sabemos que va a ser duro y tenemos que estar a la altura”, expresó.

El planchazo de Borja a Amor

Las expulsiones del Paulo Díaz y Maxi Falcón

MAXI FALCÓN VS. PAULO DÍAZ: la cronología del duelo de la noche en Chile, que terminó con ambos jugadores expulsadores. ¿Quién pierde más, Colo Colo o River?



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/qd7zy0nNCC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2024

