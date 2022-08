Juan Sebastián Verón hizo un durísimo posteo en redes sociales contra la Conmebol por la eliminación de Estudiantes

Juan Sebastián Verón, ídolo de Estudiantes de La Plata y actual vicepresidente primero del club, estalló contra la Conmebol. La Brujita acudió a sus redes sociales para protestar por las decisiones de Andrés Matonte, el árbitro uruguayo del partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Athlético Paranaense. “Conmebol haciendo lo que hace Conmebol. No importa cuando leas esto” , escribió en una historia de Instagram, a la que adornó con una bandera de Brasil, en obvia referencia al país que tiene tres de los cuatro mejores equipos de la Libertadores.

La protesta de Verón, que según versiones habría continuado en la zona de vestuarios y podría incluso exponerse a una sanción disciplinaria, se enmarca en las críticas del cuerpo técnico y de los futbolistas del Pincha por la actuación del árbitro. Le endilgan dos decisiones puntuales: por un lado, no convalidar el gol de Luciano Lollo a los 19 minutos del segundo tiempo (el VAR le sugirió una revisión a pie de campo por entender que la conquista era lícita y Matonte ratificó su fallo por offside de Morel), y el gol de Paranaense, en el que reclamaron una mano del autor del tanto, el juvenil Vitor Roque.

El posteo del presidente Juan Sebastián Verón contra la Conmebol, luego de la eliminación ante Paranaense

“Después mirá el partido. Vos sos el responsable”, le gritó Ricardo Zielinski, entrenador de Estudiantes, a Matonte, una vez terminado el encuentro. En conferencia de prensa, el DT del Pincha reafirmó su postura: “El árbitro se equivocó en varias jugadas, y siempre para el mismo lado” . Y añadió: “Le dije que era responsable, no solo por los goles. Las divididas fueron para ellos, y tendrían que haber tenido algún expulsado. Se equivocó muchísimo y se lo dije en la cara, como corresponde”.

El Ruso también se refirió a la jugada del gol de Lollo, que Matonte anuló pese a haber recibido la sugerencia de Andrés Cunha, su asistente de VAR, de convalidar la conquista. Para los responsables de video, Jorge Morel, que estaba en posición adelantada, no interviene. Y no obstaculiza la visión de Bento, el arquero brasileño. Así, entienden que el gol era lícito. En el mismo sentido se expresó Zielinski: “En el gol, el arquero no tenía ninguna posibilidad de llegar a la pelota. Hoy (por ayer) estamos muy mal, pero estaremos peleando nuevamente”, postuló el entrenador de Estudiantes.

Ricardo Zielinski, entrenador de Estudiantes de La Plata JUAN MABROMATA - AFP