escuchar

De cara a la final de la Copa Libertadores este sábado desde las 17, los presidentes de Boca y Fluminense, Jorge Amor Ameal y Mário Bittencourt, se mostraron juntos y pidieron mantener la paz después de las escenas que se vieron en las playas de Copacabana durante la noche del jueves. El mensaje fue compartido a través de un video publicado por la Conmebol en el que ambos terminaron fundiéndose en un abrazo, poco después de la reunión que mantuvieron junto al presidente del ente regulador del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez.

El primero en hablar fue el mandamás del conjunto brasileño, que expresó palabras de unidad: “Vine a tener una reunión con el presidente Alejandro [Domínguez] de la Conmebol y el presidente Jorge [Amor Ameal] de Boca, un gran amigo nuestro. Quiero decirles a todos que mañana será un día de mucha fiesta y alegría. Esperamos tener un Maracaná lleno de brasileños y argentinos, hinchas de Fluminense y de Boca. Y es muy importante asegurar que tanto hoy como mañana haya un clima de paz, que pueda unir a ambos pueblos e hinchadas, y que la gente pueda estar en el Maracaná haciendo una linda fiesta de fútbol, donde va a salir vencedor aquel que juegue mejor y que tenga un gran partido. Es muy importante que mañana estemos todos juntos. Estoy con Jorge para que mañana podamos crear ese clima de amistad, fiesta y alegría”.

Luego fue el turno de Ameal, que fue más directo en su pedido de paz: “Estamos convencidos de que esto es una fiesta, la fiesta del fútbol latinoamericano. Llegamos a una final donde va a haber un ganador, alguien que llegó a la final por mérito, no porque sí. Lo que queremos es decir que vamos a jugar con público y que no va a haber ningún problema. Quiero pedirle a la gente que respete al contrincante. Esto no es una guerra, es una cosa muy importante, es un partido de fútbol”.

“Nosotros queremos mucho al pueblo brasileño, y queremos que nos quieran a nosotros también. Algunos violentos quieren cambiar esto, que tiene una historia de vida. Queremos la felicidad de nuestra gente. La felicidad es el fútbol. Hoy venimos acá a hablar, estuvimos hablando de cómo mejorar el espectáculo, no empeorarlo. Les decimos a todos que tratemos por todos los medios de ir a una fiesta. Nadie va a una fiesta a pelearse con otro, sino para disfrutar”, concluyó.

A raíz de los ataques de ayer a los hinchas de Boca, la policía de Río de Janeiro les prohibió hoy a los simpatizantes de Fluminense portar banderas en el encuentro final por la Copa Libertadores en el estadio Maracaná. Según fuentes a las que accedió LA NACION, la sanción se extenderá por cinco años.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, el grupo Bravo 52 anunció que llegó a un acuerdo para que la final transcurra en paz, pero con algunos mensajes de repudio: “Independientemente de la nacionalidad, la rivalidad no puede tolerar actos de cobardía, ya sea contra la historia de los indígenas y negros, o contra las familias. Las pasiones del club no están por encima del honor o la dignidad humana. Que se separe el trigo de la paja, que el castigo caiga sobre quien corresponda. Toda afición sancionará a los integrantes involucrados en actos de violencia con la expulsión de sus filas”.

La Conmebol insistió a través de sus redes sociales en la prohibición de ingresar al estadio Maracaná, en el encuentro final de la Copa Libertadores 2023, con banderas de más de 2 metros por 1,5 metros. También remarcó la imposibilidad de portar estandartes y banderas con palos, y por último informó que no permitirán que estos elementos impidan visualizar a las personas que se ubiquen en las tribunas, que tapen material publicitario, ni que obstruyan los ingresos y salidas del estadio.

Banderazo

En tanto, los simpatizantes de Boca dieron inicio esta tarde al banderazo pautado para las 16. Minutos antes del horario establecido comenzó el colorido festejo de los hinchas xeneixes, en medio de una tensa calma producto de los enfrentamientos con la barra de Fluminense del jueves y la posterior represión policial.

Miles de hinchas coparon esta tarde las playas de Copacabana en masa para mostrar su apoyo al club de la Ribera antes de la definición. Allí cantaron a viva voz, desplegaron banderas y prendieron bengalas.

El rival de Boca de mañana es un conjunto maduro conformado por un plantel de jugadores de mucha experiencia donde, la edad promedio de los once posibles titulares es de 31 años y ocho meses.

El arquero Fabio, que cumplirá 110 encuentros en Copa Libertadores, tiene 43 años; Felipe Melo, 40; Marcelo, 35; el goleador Germán Cano, 35; Keno, 34, y Ganso, de 34 son los de más edad en un plantel experimentado y pero a la vez con figuras de renombre.

La alineación titular xeneize es casi cuatro años más joven en promedio que el conjunto de gala de Fluminense, un dato que será de considerar si la final desemboca en un alargue.

LA NACION