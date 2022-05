Copa Libertadores. Marcelo Gallardo, autocrítico como nunca, analizó por qué River sufrió más de la cuenta en el empate ante Fortaleza

River empató 1 a 1 con Fortaleza, en un partido del Grupo F de la Copa Libertadores, jugado esta noche, en Brasil. El equipo de Núñez está más cerca de la clasificación, rumbo a los octavos de final. Sostenido por Franco Armani, de magnífica tarea, River rescató un punto de oro en Brasil. Pudo haber perdido, tuvo una actuación deslucida, impropia de sus últimos tiempos. De todos modos, el empate vale oro. Es un paso más rumbo a la clasificación para los octavos de final.

En ese sentido, Marcelo Gallardo analizó la fallida tarea, aunque lanzó un mensaje de esperanza. Sabe qué tiene, qué le falta. Sobre todo, el desorden defensivo, las líneas separadas y una defensa respaldada en un líder, Paulo Díaz y tres piezas fallidas.

“En el primer tiempo nos pelotearon. El Flaco tuvo una gran noche, lo que le tiraban, lo sacaba”. El Muñeco aceptó la diferencia global del equipo brasileño sobre el conjunto argentino y destacó a Armani, el Flaco, que se encontraba a su lado, en la sala de conferencias de Fortaleza, antes del vuelo de regreso. “Salió un partido como el arquero quiere, que lo peloteen, uno está para eso, para darle tranquilidad al equipo y el desahogo. En el segundo tiempo nos acomodamos mejor y tuvimos ocasiones para ganar el partido”, devolvió el elogio el arquero, indispensable, como en las antiguas noches de copa.

Una muy buena tarea de Armani, en Brasil

El Muñeco, astuto, sufre lo que pasó. Pero no quiere que ocurra en los tramos decisivos de la competencia. Atención: River no suele tomar recaudos exagerados, más allá de la grandeza del adversario. Será un tema a tener en cuenta. “Para eso están estos partidos, cuando vengan los partidos de clasificaciones hay que saber que esto que nos pasó en el primer tiempo, no nos puede volver a pasar. Pero es parte del crecimiento del equipo”, advirtió.

Y lanzó un mensaje ante la hipótesis de las críticas externas. “Que algunos no se alarmen, si sufrimos es porque los rivales también juegan, hay que corregir cosas, sí, pero a veces el rival hace méritos para que vos sufras. Estamos bien, y vamos a estar mejor. Estamos bien en el grupo, con buena cantidad de puntos, tenemos dos partidos de local, no perdimos de visitante, estos dos últimos partidos de visitante fueron de mucha dinámica, intensidad, ir al frente y sufrir por momentos, eso es el fútbol”.

Más tarde, se refirió puntualmente a un partido con pocas equivalencias. “Salieron con todo, jugamos contra un rival que nos presionó, que nos agarró mal parados y nos sometió en varios momentos. El clima estaba espeso, le costaba a nuestros jugadores recuperarse. Era golpe por golpe en el primer tiempo, lo sufrimos bastante, era medio loco... En el segundo tiempo ajustamos cosas y no sufrimos tanto. El campo estaba muy mal para ambos equipos, la pelota picaba mal, y nos costó manejar el juego. Y también nos costó cambiar el aire”, comentó.

Así, River se fue conforme con el empate logrado en el colmado estadio Castelao, donde también contó con un grupo de hinchas ante una multitud de Fortaleza. Lamentó, eso sí, la tercera tarjeta amarilla que recibió Enzo Pérez, que le impedirá estar en el próximo compromiso por la quinta fecha del 19 de mayo, en el Monumental, frente a Colo Colo.

Los chilenos (6 puntos), que jugaban en la madrugada ante Alianza Lima (0), en Perú, son escoltas de los millonarios, que llegaron a las 10 unidades; Fortaleza quedó en un incómodo tercer lugar del Grupo F, con 4. Más allá del sufrimiento, River no perdió. Se sostuvo. Un rasgo del River de Gallardo. Uno más.