Copa Sudamericana: Lanús venció a Cienciano y acude con ventaja al desquite en la altura de Cusco

Ocho meses atrás, Lanús celebraba en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, la conquista de la Copa Sudamericana al vencer por penales a Atlético Mineiro. Hoy, está de nuevo en esa competencia, luego de un paso más corto de lo esperado en la Copa Libertadores. Entre errores propios y aciertos rivales, el Granate terminó tercero en su grupo, y esa posición lo devolvió a la Sudamericana, más precisamente a los playoffs. En esa etapa de reclasificación para acceder a los octavos de final, el Granate enfrentó en la Fortaleza a Cienciano, de Perú, al que superó por 2-0, y acudirá con esos dos tantos de ventaja al desquite del miércoles próximo en los 3300 metros de altura de Cusco. En la próxima etapa espera Botafogo.

Después de un arranque de tono discreto, el equipo de Mauricio Pellegrino aprovechó un buen cierre en el primer tiempo, en el que tuvo su momento de mayor superioridad, y consolidó el triunfo en tiempo de descuento, cuando parecía que el 1-0 asomaba como un éxito con sabor a poco.

Yoshan Valois intenta eludir a Italo Espinoza, pero no podrá con el arquero de Cienciano (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Franco Watson abrió el marcador, a los 34 minutos de la primera parte, y Ramiro Carrera sentenció el partido disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez en el quinto minuto de descuento de la segunda mitad. Lanús, además, tuvo que sostener la victoria con un hombre menos por poco más de media hora a causa de la expulsión del extremo Lucas Besozzi, que vio la roja a los 15 de la segunda etapa.

El encuentro no tuvo jugadas de riesgo para ninguno de los dos hasta los 33 de la primera mitad, cuando Alejandro Hohberg probó con un tiro libre que buscaba el ángulo izquierdo, pero el tiro salió sin fuerza y fue fácilmente controlado por Nahuel Losada. Instantes después, en el contrataque de esa jugada previa, Besozzi mandó un centro atrás, y a la altura del punto del penal la pelota le quedó a Watson, que tuvo tiempo para controlar y sacar un derechazo de media vuelta al rincón para el 1-0. Enseguida, Eduardo Salvio recibió de espaldas dentro del área y jugó atrás para la llegada de Agustín Cardozo, que buscó con remate de primera potente, pero apenas alto. Ya en tiempo cumplido, un pase defensivo hacia el arquero Ítalo Espinoza quedó corto y permitió que el colombiano Yoshan Valois rematara desde un costado del área, aunque tenía poco ángulo y su disparo se fue por el segundo palo.

Carlos Izquierdoz gana en lo alto y despeja ante la llegada de Alejandro Hohberg (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Cienciano tuvo su primera llegada clara a los 6 de la segunda mitad, con un centro al primer palo del lateral Marcos Martinich que fue cabeceado por Carlos Garcés, apenas desviado. Respondió Lanús con un mano a mano para Ramiro Carrera, pero el volante remató débil y a las manos de Espinoza. Cinco minutos después, un pisotón de Besozzi sobre la tibia del mediocampista Gerson Barreto generó su expulsión, luego de la revisión en el VAR.

Lo mejor de Lanús vs. Cienciano

A partir de ese momento, Lanús intentó mantener la ventaja con el control de la pelota, pero no pudo volver a llegar con peligro hasta los 39 minutos, con una pelota bombeada para Carrera, que controló de pecho y encaró a Espinoza, que achicó a tiempo. El 1-0 parecía exiguo para las chances de Lanús, pero en el adicional el chileno Matías Sepúlveda, recién ingresado, encontró espacio por la derecha, entró al área y remató; Espinoza tapó el remate, pero dejó un rebote que le quedó servido a Carrera, que esta vez sí pudo superar al arquero rival y marcar el 2-0 definitivo.